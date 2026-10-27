Obec architektů vyhlásila 33. Grand Prix Architektů - vyhráli CHYBIK + KRISTOF

Porota ocenila celkem devět kategorií – od novostaveb a rekonstrukcí přes interiér a urbanismus až po krajinářskou architekturu a šetrnou stavbu – a udělila pět čestných uznání. Grand Prix Architektů pořádá Obec architektů. Letošní ročník ukazuje šíři, kvalitu a mezinárodní ambici české architektury: MŠ Vokovická, Centrála Janošík, Na Babě, Expozice Tóry, Město v čase, Nádraží Praha-Bubny, Radbuzská náplavka, Žitný mlýn a také Cena za celoživotní dílo Ivanu Bergmannovi. Soutěž pořádá Obec architektů, která už 33 let oceňuje českou architekturu.
Zdroj: Obec architektů
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59826.