Obec Nedakonice bude neprůjezdná do konce října

Bronislav Malý, ředitel, Ředitelství silnic Zlínského kraje: „V Nedakonicích probíhá rekonstrukce silnice 2. třídy, kde vyměňujeme konstrukční vrstvy vozovky s tím, že měníme niveletu vozovky o 20 cm, proto je tam úplná uzavírka. Součástí stavby je také oprava podjezdu pod tratí, což je významný objekt, kde budeme dělat novou izolaci, aby fungoval jak podjezd tak přilehlá komunikace.“
Nedakonice se dají velmi jednoduše objet po nově vybudované dálnici 55. Podstatně složitější to ale mají řidiči, kteří nevlastní dálniční známku. Objízdná trasa vede z Moravského Písku přes Uherský Ostroh a Kunovice do Starého Města. Trasa je společná pro osobní i nákladní dopravu. Alternativně lze ale zvolit i cestu přes Boršice u Buchlovic a po silnici první třídy číslo 50 do Starého Města. Obyvatelé Nedakonic se ke svým domům dostanou po místních komunikacích.
Bronislav Malý, ředitel, Ředitelství silnic Zlínského kraje: „Koordinovaně postupujeme s obcí, takže se budují nové chodníky, nová kanalizace, a z toho důvodu je tam úplná uzavírka s objížďkou přes Uherský Ostroh a Staré Město.“
Zakázka bude stát přes 27 milionů korun. S úplnou uzavírkou se počítá do konce října. Pak by ještě dva měsíce měly pokračovat stavební práce na mostě, které budou znamenat částečná omezení provozu.
Zdroj: POLAR televize Ostrava