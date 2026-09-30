Obec Všemina získala potřetí za sebou nejvyšší rating „A“

Oproti roku 2022, kdy obec získala hodnocení „B“, se její rating zlepšil o dva stupně. V letech 2020 a 2021 dosáhla obec stupně „B+“.
„Třetí nejvyšší hodnocení v řadě potvrzuje, že obec dlouhodobě a odpovědně spravuje své finance. Máme vytvořenou finanční rezervu, která nám umožní připravovat důležité projekty s co největším využitím vlastních zdrojů a s omezením případného úvěrového financování,“ uvedl starosta obce Všemina Vlastimil Kolařík.
Obec Všemina patří do skupiny obcí s 1 000 až 1 999 obyvateli. Ve stejné skupině získalo hodnocení „A“ 266 obcí, zatímco 538 obcí dosáhlo nižšího hodnocení.
Úspory obce na konci roku 2025 dosáhly téměř 50 milionů Kč. Byly vyšší než průměr úspor připadající na jednu obec ve srovnávané skupině a meziročně vzrostly o 25 %. Průměrný růst úspor ve skupině činil 4 %. Míra úspor obce dosáhla 167 %, oproti 79 % ve srovnávané velikostní kategorii; objem úspor tak převyšoval roční příjmy obce.
Příznivý vývoj hospodaření se projevuje zejména od roku 2023. Souhrnný přebytek rozpočtu za posledních pět let představoval 15 % souhrnných příjmů, což bylo přibližně třikrát více než ve srovnávané skupině. Obec zároveň dosahovala vyššího podílu provozního přebytku na běžných příjmech než průměr srovnávaných obcí. Její schopnost vytvářet rezervu pro financování provozu tak byla nadprůměrná.
Obec v průměru věnovala na investice 31 % celkových příjmů ročně, zatímco průměr ve skupině činil 37 %. Největší podíl investic směřoval do pozemních komunikací; významnými oblastmi byly také vodní hospodářství a sport a zájmová činnost.
Vytvořená finanční rezerva je určena především pro přípravu a financování náročného projektu odkanalizování obce. Obec současně připravuje rekonstrukci obecní budovy s byty a prodejnou, rekonstrukci komunitního centra a školy včetně rozšíření o tělocvičnu. Řeší také neplánovanou a finančně náročnou sanaci sesuvu půdy za kostelem a připravuje změnu č. 4 územního plánu.
Nulové zadlužení a příznivý vývoj hospodaření vytvářejí prostor pro odpovědnou přípravu a postupnou realizaci těchto záměrů.
Zdroj: Obec Všemina
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59382.