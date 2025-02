Obecní boxy mají malého bratra. OX Point nabízí starostům různé verze zásilkových schránek

Červené Poříčí v Plzeňském kraji zažívá příjemnou změnu k lepšímu v doručování zásilek. Místní kvůli zásilkovému boxu OX Point ušetří čas i peníze za dopravu na poštu. „Červené Poříčí se těší z prvenství mezi více než 70 obcemi Česka se zásilkovým OX BOXem. Disponuje totiž kombinací zásilkového boxu s elektronickou úřední deskou a OX BOXu MINI, do nějž se vejdou méně objemné zásilky. Menší zásilkový box slouží především lidem z obecního úřadu, aby si bezpečně předávali věci a důležité dokumenty mezi sebou. Pro občany tak vedení obce zajistilo služby srovnatelné s velkoměstem, už teď do vsi doručují mj. Balíkovna a One by Allegro,“ říká provozní ředitel OX Point Vladislav Král.

Pro obec s méně než 250 obyvateli je box vítanou pomůckou. Umožňuje totiž odesílání i přijímání zásilek nonstop. OX Point od loňského podzimu na přání obecních starostů vybavuje boxy i elektronickými úředními deskami. Právě komplexnost služeb je pro vedení obcí často pomyslným jazýčkem na vahách, proč se přiklonit pro objednávku u OX Pointu. „Kromě klasických zásilkových služeb a elektronické úřední desky naše boxy mohou sloužit i jako úschovny zprostředkující předání věcí mezi lidmi, takže škála služeb OX BOXů je opravdu pestrá,“ doplňuje Král z OX Pointu.

Jeho slova potvrzuje i starostka Čepí v Pardubickém kraji Lucie Pohorelcová. „Kdo je moderní a jde s dobou, měl by si do obce pořídit chytrý zásilkový box. Využívají ho lidé více generací, jeho obsluha je velmi jednoduchá. My si v obci ještě dokupujeme další schránky, protože se služba osvědčila,“ říká starostka Čepí Lucie Pohorelcová.

Obecní OX BOXy nejvíce pomáhají v obcích do 500 obyvatel. Jsou součástí sítě zásilkových boxů OX Point čítající téměř 400 míst po celém Česku.

O OX Point:

OX Point je český výrobce a současně otevřená a nezávislá síť samoobslužných chytrých boxů pro všechny dopravce a prodejce. Výrobcem boxů je česká rodinná průmyslová skupina CONTEG Group. Síť navázala spolupráci se společnostmi jako Rohlik.cz, One by Allegro, Balíkovna, Správa Železnic nebo síť čerpacích stanic MOL. Boxy jsou určeny pro uložení běžných zásilek, možná je i služba vrácení zásilky či bezkontaktní předávání osobních dokumentů. Část boxů je navíc vybavena chlazením, což umožňuje uložení čerstvých potravin z online supermarketů. Celý vývoj i výroba probíhá v České republice v závodě CONTEG v Pelhřimově.