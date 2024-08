Obecní boxy se vyplácí. Vytíženost roste, budou sloužit i jako vývěsní deska

Vyzvednout si a odeslat balík kdykoli bez ohledu na to, jestli je den, nebo noc. Pohodlně předat zboží z ruky do ruky, i když je někdo třeba na dovolené. To vše umějí zásilkové boxy OX Point i v těch nejmenších obcích.

Důkazem jsou Staré Bříště na Pelhřimovsku, kde bydlí pouze desítky obyvatel. „S fungováním obecního boxu jsme spokojeni, přijímání i odesílání balíků funguje výborně. OX BOX nám pomáhá zajistit větší obslužnost obce. Lidé tak nemusí osm kilometrů do Humpolce na poštu. Těšíme se na další služby jako elektronickou úřední desku,“ říká starosta Starých Bříští Václav Honzl.

Ve Starých Bříštích i jinde postupně narůstá výtěžnost boxů. Ta je důkazem, že zásilkové boxy dávají obcím a jejich občanům smysl. V některých obcích je v pravidelné permanenci více než polovina schránek, které obecní boxy obsahují. V Kamenném Zboží na Nymbursku hlásí za poslední měsíc více než sedmdesátiprocentní vytíženost. Jen těsně za touto obcí jsou Čepí na Pardubicku a Libkova Voda na Vysočině, kde vytíženost výrazně překračuje padesátiprocentní hranici. V některých obcích si tak měsíčně vyzvedne nebo podá balíček v boxech prakticky každá rodina.

OX Point je otevřenou sítí zásilkových boxů zprostředkovávající komplexní služby. Neustále tedy rozšiřuje nabídkové portfolio. „Počítáme s tím, že do konce roku zprovozníme v obcích funkci elektronické vývěsní desky. Chceme tak starostům i občanům nabídnout další službu, která se jim bude hodit,“ říká provozní ředitel OX Point Vladislav Král.

OX Point kromě sítě boxů zpravuje i veřejné zásilkové boxy, kterých je po republice více než 300. Vysokou vytížeností se může pochlubit také většina chytrých úschoven stejnojmenné společnosti. Nově je možné si zakoupit zásilkové MINI boxy, které zajistí příjem balíků i pro obyvatele rodinných domů. OX Point se také rozrůstá i do bytových jednotek.

O OX Point:

OX Point je český výrobce a současně otevřená a nezávislá síť samoobslužných chytrých boxů pro všechny dopravce a prodejce. Výrobcem boxů je česká rodinná průmyslová skupina CONTEG Group. Síť navázala spolupráci se společnostmi jako Rohlik.cz, We|Do, Balíkovna, Správa Železnic nebo síť čerpacích stanic MOL. Boxy jsou určeny pro uložení běžných zásilek, možná je i služba vrácení zásilky či bezkontaktní předávání osobních dokumentů. Část boxů je navíc vybavena chlazením, což umožňuje uložení čerstvých potravin z online supermarketů. Celý vývoj i výroba probíhá v České republice v závodě CONTEG v Pelhřimově.