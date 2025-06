Obecním zásilkovým boxům se daří. OX Point už jich má sto

"Ukazuje se, že naše boxy jsou v obcích prospěšné pro všechny. Starostové díky nim posouvají úroveň doručovacích služeb řádově výš, ocení to především lidé, kteří zásilkové boxy používají. Boxy OX Point jsou otevřené více dopravcům, doručuje do nich i Balíkovna, DPD, One by Allegro a další společnosti," říká provozní ředitel OX Point Vladislav Král s tím, že boxy pomáhají stírat rozdíly mezi velkými městy a obcemi. "Není náhodou, že hodně zásilkových boxů jsme instalovali v těsné blízkosti hranic s našimi sousedy. Nahrazujeme tam klasické kamenné pošty, které v poslední době navíc ubývají. Zásilkové boxy jsou bezobslužné, takže fungují nonstop, což je jejich další neoddiskutovatelná výhoda," říká Král.

Obce i díky spuštěným elektronickým úředním deskám využívají boxy OX Point i jako vhodný komunikační kanál směrem k občanům. Displeje obecních boxů navíc nově slouží i jako reklamní poutače a mohou tak sloužit i jako zdroj finančních prostředků do místních pokladen.

Starostové, v jejichž obcích boxy OX Point fungují, si zásilkové služby pochvalují. "Kdo jde s dobou, měl by si zásilkový box pořídit. Důležitý je pro mne zájem spoluobčanů, který je zřejmý. Rozhodli jsme se proto dokoupit další schránky, abychom pro ně zajistili ještě větší doručovací komfort," říká starostka Čepí na Pardubicku Lucie Pohorelcová.

"Zaznamenáváme zřetelné úspěchy, platí, že nejlepší marketing je osobní doporučení mezi starosty navzájem. Například v Karlovarském kraji už má každá osmá obec zásilkový box OX Point. Výborné výsledky máme i ve Středočeském kraji, nebo na Vysočině, kde v Pelhřimově boxy vyrábíme," doplňuje Král z OX Pointu.

O boomu poptávky po zásilkových boxech OX Point svědčí i to, že je o ně zájem v Podhradí u Aše na západě Čech, stejně jako v Hrčavě v Moravskoslezském kraji u hranice s Polskem a Slovenskem.

O OX Point:

OX Point je český výrobce a současně otevřená a nezávislá síť samoobslužných chytrých boxů pro všechny dopravce a prodejce. Výrobcem boxů je česká rodinná průmyslová skupina CONTEG Group. Síť navázala spolupráci se společnostmi jako Rohlik.cz, One by Allegro, Balíkovna, Správa Železnic nebo síť čerpacích stanic MOL. Boxy jsou určeny pro uložení běžných zásilek, možná je i služba vrácení zásilky či bezkontaktní předávání osobních dokumentů. Část boxů je navíc vybavena chlazením, což umožňuje uložení čerstvých potravin z online supermarketů. Celý vývoj i výroba probíhá v České republice v závodě CONTEG v Pelhřimově.