Obědy v Česku meziročně podražily o téměř 3 %. Praha atakuje hranici 170 kč, regiony ji následují

Kontext cenového vývoje v čase:
› 2024/2025 růst o 4,3 kč (+2,7%)
› 2023/2024 růst o 5,6 kč (+3,6%)
› 2022/2023 růst o 9,8 kč (+6,7%)
› 2021/2022 růst o 12,2 kč (+8,9%)
› 2020/2021 růst o 6,3 kč (+5,0%)
› 2019/2020 růst o 6,3 kč (+5,3%)
› 2018/2019 růst o 6,7 kč (+5,9 %)
• Praha jako cenový lídr: V hlavním městě zaplatí strávníci za oběd průměrně 164,60 Kč, přičemž v závěru roku se ceny již nebezpečně přiblížily hranici 170 Kč (prosinec: 167,70 Kč).
• Skokan roku: Výrazný nárůst zaznamenal Plzeňský kraj, kde průměrná cena stoupla z loňských 148,70 Kč na 155,50 Kč, což je nárůst o více než 6,80 Kč.
• Nejlevnější region: Tradičně nejlevněji se najedí lidé v Karlovarském kraji, kde se průměr drží na 142,00 Kč. I zde je však patrný trend zdražování – meziročně o více než 3 koruny.
„Data ukazují, že restauratéři se již nepouštějí do skokového zdražování, jako tomu bylo v minulosti. Jsme svědky situace, kdy ceny v regionech (Plzeň či Olomouc) rostou rychleji než v samotné Praze, čímž se rozdíly mezi metropolí a zbytkem republiky mírně stírají. Gastronomie se však potýká s trvalým tlakem na mzdové náklady, což se do finálních cen obědů propisuje nejvýrazněji,“ uvádí za portál menicka.cz Jakub Lukáš.
„Dobrou zprávou pro restauratéry je skutečnost, že průměrná mzda v roce 2025 rostla podle odhadů nominálně o 7-8 %, což při stabilizované inflaci kolem 2-3 % znamená výrazný růst reálných mezd. Strávníci mají v peněženkách více peněz. Fakt, že ceny obědů vzrostly pouze o necelá 3 %, znamená, že obědy se pro průměrného zaměstnance stávají v poměru k jeho výplatě dostupnějšími," dodává za portál menicka.cz Jakub Lukáš.
Zdroj: Meníčka.cz
