Obermeyer Helika realizuje projekt dopravníkových mostů a skladu karoserií pro Škoda Auto Mladá Boleslav

Společnost Obermeyer Helika zajišťuje v rámci projektu širokou škálu činností, které zahrnují provedení veškerých průzkumných prací digitálním 3D skenem celé trasy projektu. Odpovídá za vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení, inženýrskou činnost a zajištění jednotlivých povolení stavby. V neposlední řadě je zodpovědná za přípravu podrobného plánu a harmonogramu organizace výstavby, vyhotovení dokumentace pro provádění stavby, dokumentace změny stavby před jejím dokončením a autorský dozor během realizace.

Trasa dopravníkových mostů měří přibližně 1,2 km a prochází téměř celým mladoboleslavským areálem automobilky, a to jak vnitřními prostory stávajících hal, na jejich střechách i nad venkovními prostory areálu. Součástí projektu je také automatizovaný výškový sklad (HRL) s kapacitou přibližně 900 karoserií. Dopravníkové mosty navazují na plánovanou výstavbu nové lakovny, která je řešena dalším samostatným projektem.

„Tento projekt je výjimečný svým rozsahem i technologickou náročností. Musíme se vypořádat s řadou výzev, jako je integrace dopravníkových mostů do stávající infrastruktury areálu, přeložky inženýrských sítí a úpravy komunikací. Navrhli jsme efektivní a spolehlivý systém, který bude plně automatizovaný a schopný zvládnout vysoké nároky na přepravu karoserií v rámci výrobního procesu," zmiňuje Ing. Tomáš Zelenka, hlavní inženýr projektu z Obermeyer Helika. Dodává: „Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí tohoto progresivního projektu a přispět svými odbornými znalostmi k jeho úspěšnému dokončení.“

Projekt dopravníkových mostů pro Škoda Auto Mladá Boleslav představuje pro společnost Obermeyer Helika významnou zakázku a potvrzuje její odborné kvality v oblasti projektování složitých průmyslových staveb. Díky úzké spolupráci s klientem a využití nejmodernějších technologií se daří úspěšně plnit všechny stanovené cíle a termíny. Celý tým projektu tvoří desítky zkušených odborníků a specialistů, kteří dohlížejí na hladký průběh všech činností a zajišťují efektivní komunikaci s klientem i dalšími zainteresovanými stranami.

„Z mého pohledu se jednalo o mimořádně náročný, ale zároveň velmi inspirativní projekt. Vyžadoval nejen vysoce odborný technický přístup, ale také důsledné a průběžné organizační plánování a modifikace, přizpůsobené specifickým požadavkům celého výrobního areálu i strategickým potřebám našeho klienta. Spolupráce s automobilovým průmyslem, který patří mezi lídry v rozvoji moderních technologií, je pro nás vždy velmi motivující,“ zmiňuje Ing. Jan Korbut, MBA, vedoucí projektu a zástupce ředitele divize architektury a pozemních staveb z Obermeyer Helika.

Realizace automatizovaných dopravníkových mostů a výškového skladu karoserií ve Škoda Auto Mladá Boleslav přispěje k dalšímu zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti výroby v tomto významném automobilovém závodě.

Společnost OBERMEYER HELIKA a.s. patří k největším projekčním a stavebně-poradenským kancelářím v ČR. Poskytuje komplexní služby v oblasti projektování, konstrukcí pozemních a dopravních staveb, projektového managementu a odborného technického poradenství. Disponuje jedním z největších týmů statiků v ČR včetně specialistů na mostní konstrukce. Na českém i slovenském trhu je firma jedním z lídrů projektování ve 3D a modelování staveb systémem BIM. Do širokého portfolia projektů, na kterých se společnost OBERMEYER HELIKA podílela, náleží zdravotnické stavby, obchodní centra, rezidenční komplexy, kancelářské budovy, budovy pro státní správu, kulturní instituce, církevní objekty, stavby pro školství, průmyslové a logistické areály i stavby dopravní infrastruktury a letišť. Mezi její nejvýznamnější reference se řadí například Nové divadlo v Plzni, O2 Arena, obchodní centra Quadrio, Černý Most a Chodov, Základní škola Roztoky či dětské oddělení Fakultní nemocnice Motol. Má také bohaté zkušenosti s přípravou urbanistických studií v ČR i v zahraničí. Společnost s původním názvem Helika své podnikání v České republice rozběhla v letech 1990-1991 a od května 2004 rozšířila své aktivity na Slovensko a otevřela pobočku v Bratislavě. V červnu 2007 se stala součástí nadnárodní skupiny Obermeyer, která patří k největším projekčním kancelářím v Evropě s celosvětovou působností.

Foto: Ukázka z 3D modelu: Projekt dopravníkových mostů a skladu karoserií pro Škoda Auto Mladá Boleslav, zdroj: OBERMEYER HELIKA a.s.