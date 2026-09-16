Obermeyer se podílí na transformaci výroby Škoda Auto

Obermeyer a.s. pokračuje v dlouhodobé spolupráci se společností Škoda Auto a podílí se na dalších strategických projektech v jejím mladoboleslavském výrobním areálu. Jako generální projektant se aktuálně podílí na realizaci nové Lakovny M19, která patří mezi největší a technologicky nejnáročnější průmyslové stavby současnosti v České republice. Projekt přímo navazuje na realizaci plně automatizovaných dopravníkových mostů a výškového skladu karoserií (HRL), na kterých Obermeyer pracuje již od roku 2023.
„Projekt Lakovny M19 je mimořádný nejen svým rozsahem, ale také komplexností koordinace technologických profesí a návazností na stávající výrobní infrastrukturu automobilky. Jako generální projektant realizační dokumentace zajišťujeme koordinaci projektové přípravy, integraci jednotlivých technologických celků i řízení rozsáhlého digitálního projektového prostředí,“ uvádí Ing. Jan Korbut, MBA, výkonný ředitel ze společnosti Obermeyer.
Nová Lakovna M19 představuje zásadní investici automobilky do modernizace výrobních kapacit a další etapy transformace závodu směrem k elektromobilitě. Čtyřpodlažní technologický objekt bude propojen s rozsáhlou podzemní i nadzemní infrastrukturou areálu včetně logistických tras, technologických vazeb a automatizovaných dopravníkových mostů. Výrobní provoz je navržen s vysokou mírou automatizace a důrazem na energetickou efektivitu, digitalizaci projektové přípravy i minimalizaci environmentálních dopadů.
Projekt je od počátku realizován v digitálním prostředí s využitím cloudových nástrojů pro sdílení dokumentace, koordinaci projektových týmů a řízení výstavby v reálném čase.
Na Lakovnu M19 technologicky navazuje projekt automatizovaných dopravníkových mostů a výškového skladu karoserií HRL. Trasa dopravníkových mostů o délce přibližně 1,2 kilometru propojí jednotlivé části výrobního areálu a povede interiéry stávajících hal, po jejich střechách i nad venkovními komunikacemi. Součástí projektu je rovněž automatizovaný výškový sklad s kapacitou přibližně 900 karoserií.
Obermeyer v rámci projektu zajišťuje kompletní spektrum projektových činností od digitálního 3D skenování celé trasy přes dokumentaci pro povolovací procesy a inženýrskou činnost až po dokumentaci pro provádění stavby, organizaci výstavby a autorský dozor během realizace.
„Tento projekt je výjimečný svým rozsahem i technologickou náročností. Musíme se vypořádat s řadou výzev, jako je integrace dopravníkových mostů do stávající infrastruktury areálu, přeložky inženýrských sítí a úpravy komunikací. Navrhli jsme efektivní a spolehlivý systém, který bude plně automatizovaný a schopný zvládnout vysoké nároky na přepravu karosérií v rámci výrobního procesu,“ říká Ing. Tomáš Zelenka, hlavní inženýr projektu.
Vybraná technická data – Lakovna M19:
- projektovaná kapacita: cca 447.500 karoserií ročně
- obestavěný prostor: 1,380.000 m3
- zastavěná plocha: více než 40.000 m2
- podlažní plocha: více než 130.000 m2
- nosná konstrukce: 5000 prefabrikovaných tyčových prvků o celkové délce 55 km
- monolitické stropní desky: přes 100.000 m2
- základové konstrukce: 360 základových patek a 1150 pilot (o 620 mm) o celkové délce 15 km
- objem použitého betonu: cca 28.000 m3
- realizace projektu a stavby: 2024–2029
Vybraná technická data – dopravníkové mosty a HRL:
- délka trasy dopravníkových mostů: cca 1,2 km
- kapacita automatizovaného výškového skladu: cca 900 karoserií
- zahájení projektové přípravy: 2023
Zdroj: Obermeyer a.s.
Kontakt:
Michaela Zverková
Obermeyer a.s.
E-mail: michaela.zverkova@obermeyer.cz
Tel.: +420777769898
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