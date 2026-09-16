Obermeyer se podílí na transformaci výroby Škoda Auto

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  9:17
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Praha 16. září 2026 (PROTEXT) - Jako generální projektant vede realizaci nové Lakovny M19. Vedle nové Lakovny M19 se společnost Obermeyer a.s. podílí také na projektu automatizovaných dopravníkových mostů a výškového skladu karoserií. Oba technologicky propojené projekty představují klíčovou součást modernizace mladoboleslavského výrobního areálu Škoda Auto a jeho přípravy na budoucí výrobu elektromobilů.

Obermeyer a.s. pokračuje v dlouhodobé spolupráci se společností Škoda Auto a podílí se na dalších strategických projektech v jejím mladoboleslavském výrobním areálu. Jako generální projektant se aktuálně podílí na realizaci nové Lakovny M19, která patří mezi největší a technologicky nejnáročnější průmyslové stavby současnosti v České republice. Projekt přímo navazuje na realizaci plně automatizovaných dopravníkových mostů a výškového skladu karoserií (HRL), na kterých Obermeyer pracuje již od roku 2023.

„Projekt Lakovny M19 je mimořádný nejen svým rozsahem, ale také komplexností koordinace technologických profesí a návazností na stávající výrobní infrastrukturu automobilky. Jako generální projektant realizační dokumentace zajišťujeme koordinaci projektové přípravy, integraci jednotlivých technologických celků i řízení rozsáhlého digitálního projektového prostředí,“ uvádí Ing. Jan Korbut, MBA, výkonný ředitel ze společnosti Obermeyer.

Nová Lakovna M19 představuje zásadní investici automobilky do modernizace výrobních kapacit a další etapy transformace závodu směrem k elektromobilitě. Čtyřpodlažní technologický objekt bude propojen s rozsáhlou podzemní i nadzemní infrastrukturou areálu včetně logistických tras, technologických vazeb a automatizovaných dopravníkových mostů. Výrobní provoz je navržen s vysokou mírou automatizace a důrazem na energetickou efektivitu, digitalizaci projektové přípravy i minimalizaci environmentálních dopadů.

Projekt je od počátku realizován v digitálním prostředí s využitím cloudových nástrojů pro sdílení dokumentace, koordinaci projektových týmů a řízení výstavby v reálném čase.

Na Lakovnu M19 technologicky navazuje projekt automatizovaných dopravníkových mostů a výškového skladu karoserií HRL. Trasa dopravníkových mostů o délce přibližně 1,2 kilometru propojí jednotlivé části výrobního areálu a povede interiéry stávajících hal, po jejich střechách i nad venkovními komunikacemi. Součástí projektu je rovněž automatizovaný výškový sklad s kapacitou přibližně 900 karoserií.

Obermeyer v rámci projektu zajišťuje kompletní spektrum projektových činností od digitálního 3D skenování celé trasy přes dokumentaci pro povolovací procesy a inženýrskou činnost až po dokumentaci pro provádění stavby, organizaci výstavby a autorský dozor během realizace.

„Tento projekt je výjimečný svým rozsahem i technologickou náročností. Musíme se vypořádat s řadou výzev, jako je integrace dopravníkových mostů do stávající infrastruktury areálu, přeložky inženýrských sítí a úpravy komunikací. Navrhli jsme efektivní a spolehlivý systém, který bude plně automatizovaný a schopný zvládnout vysoké nároky na přepravu karosérií v rámci výrobního procesu,“ říká Ing. Tomáš Zelenka, hlavní inženýr projektu.

Vybraná technická data – Lakovna M19:

  • projektovaná kapacita: cca 447.500 karoserií ročně
  • obestavěný prostor: 1,380.000 m3
  • zastavěná plocha: více než 40.000 m2
  • podlažní plocha: více než 130.000 m2
  • nosná konstrukce: 5000 prefabrikovaných tyčových prvků o celkové délce 55 km
  • monolitické stropní desky: přes 100.000 m2
  • základové konstrukce: 360 základových patek a 1150 pilot (o 620 mm) o celkové délce 15 km
  • objem použitého betonu: cca 28.000 m3
  • realizace projektu a stavby: 2024–2029

Vybraná technická data – dopravníkové mosty a HRL:

  • délka trasy dopravníkových mostů: cca 1,2 km
  • kapacita automatizovaného výškového skladu: cca 900 karoserií
  • zahájení projektové přípravy: 2023

 

Zdroj: Obermeyer a.s.

 

Kontakt:

Michaela Zverková

Obermeyer a.s.

E-mail: michaela.zverkova@obermeyer.cz

Tel.: +420777769898

www.obermeyer.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59173.

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