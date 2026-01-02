Obezita mezi mýty a fakty: Češi znají rizika, často ale spoléhají na nefunkční metody, ukázal průzkum

Obezita je dnes jedním z nejrozšířenějších chronických onemocnění – celosvětově jí trpí stovky milionů lidí[2] a každoročně si vyžádá miliony životů[3]. Nadbytečná kila přitom zkracují život v průměru o 6–7 let, u těžké obezity dokonce o celé desetiletí[4]. Ani Česko není výjimkou. Problém se týká až 60 % dospělých[5] a jejich počet dál roste. I proto se mnoho lidí snaží s nadváhou bojovat – jenže většinou sami a často neúspěšně.
Nedávný průzkum agentury Behavio[6] ukázal, že v posledních třech letech se pokusilo zhubnout, často opakovaně, až 62 % Čechů. Až 77 % ale přiznává, že se jim váhu nedaří dlouhodobě udržet. „Obezita je komplexní problém. Nestačí jen krátkodobě omezit jídlo nebo přidat pohyb – bez systematického přístupu a odborného vedení se mnoho pacientů rychle vrátí na původní váhu,“ vysvětluje prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., přednosta Centra diabetologie, vedoucí Laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie v IKEM a předseda České obezitologické společnosti.
Stigma, předsudky a rady z internetu
Zdraví je pro většinu lidí hlavním důvodem, proč chtějí zhubnout. Jenže právě zdravotní potíže – vysoký tlak, horší pohyblivost nebo nízké sebevědomí – jim cestu ke změně často komplikují. K tomu se přidává i společenský tlak a stigma, které už na začátku mnohé odradí od hledání pomoci. „Je zarážející, že i když většina Čechů ví, že obezita vážně ohrožuje zdraví, s lékařem ji konzultuje jen 19 % lidí a odbornou péči skutečně využívají pouhá 2 %. Přitom jde o nemoc se závažnými důsledky a její léčba má být stejně samozřejmá jako léčba cukrovky nebo vysokého tlaku,“ doplňuje prof. Haluzík.
Zdravé hubnutí začíná v ordinaci lékaře
Místo odborného přístupu se tak mnozí raději spoléhají na rady z internetu či sociálních sítí – podle průzkumu agentury Behavio tak činí třetina Čechů. Výsledek? Krátkodobé „zázračné diety“, které většinou končí jojo efektem a dalším zklamáním.
Pro úspěšné hubnutí je skvělým krokem obrátit se na odborníka, jako je praktický lékař, internista nebo obezitolog. Ti dokážou určit bezpečný postup, přizpůsobit léčbu konkrétnímu člověku a být mu podporou a průvodcem v rámci celého procesu hubnutí. Jak velký rozdíl odborná péče znamená, potvrzuje i pacientka Kateřina Altmanová, která po letech neúspěšných pokusů svěřila hubnutí lékaři: „Nejtěžší bylo přestat si říkat, že to zvládnu sama. Lékař mi nastavil reálný plán podle mých možností a zdravotního stavu. Výsledek? Více energie, lepší spánek, větší sebevědomí – a váha, která už se nevrací.“
NEtloustneme.cz – nový pohled na obezitu i hubnutí
Právě na podobné příběhy a změnu pohledu na obezitu navazuje i nová kampaň projektu NEtloustneme.cz, který už několik let přináší ověřené informace, praktické rady a kontakty na odborníky, kteří pomáhají s léčbou obezity. Současná kampaň „Odlehči tělu i srdci“ reaguje na alarmující data průzkumu Behavio a má jasný cíl – bořit mýty o hubnutí a motivovat lidi, aby přestali spoléhat na krátkodobé diety a začali obezitu řešit stejně zodpovědně jako jiná chronická onemocnění.
Hlavní roli hraje spolupráce pacienta s lékařem a hledání cest, které přinášejí dlouhodobé výsledky. Na webu NEtloustneme.cz lidé najdou nejen inspiraci a praktické informace, ale také mapu lékařů, kteří se na léčbu obezity specializují.
