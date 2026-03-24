Objednávání laboratorních testů ESR i CRP by mohlo nemocnicím ušetřit miliony ročně – nová studie zpochybňuje názor, že testy jsou zaměnitelné

  15:51
Smithfield, R.I. (USA) 24. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Odborná ekonomická analýza zjistila, že kombinovaná strategie testování ESR a CRP snižuje počet chybných diagnóz a přináší čisté úspory nákladů ve srovnání s testováním pouze CRP.

Otázka za 9,95 mil. USD: Má ESR zůstat?

Nová recenzovaná studie publikovaná v časopise ClinicoEconomics and Outcomes Research, kterou sponzorovala společnost ALCOR Scientific, přináší přesvědčivé ekonomické argumenty pro zachování vyšetření sedimentace erytrocytů (ESR) spolu s C-reaktivním proteinem (CRP) při léčbě pacientů se zánětlivými onemocněními – a přímo tak zpochybňuje výzvy ke zrušení ESR ve jménu úspor.

Studie zjistila, že kombinace ESR s CRP snižuje počet chybných diagnóz a přináší výrazné čisté úspory nákladů ve srovnání s objednáváním samotného CRP.

Pro reprezentativní akademické lékařské centrum se 739 lůžky ve Spojených státech amerických předpokládá analýza čisté roční úspory ve výši 9,95 mil. USD díky sníženým nákladům na následnou péči spojenou s chybnými diagnózami – především díky tomu, že se předejde zbytečným vyšetřením v důsledku falešně pozitivních výsledků spojených s CRP.

ESR a CRP nejsou totéž

Kritici kombinovaného testování tvrdí, že ESR a CRP jsou nadbytečné. Tato studie tento předpoklad zpochybňuje.

„Kinetika CRP a ESR se zásadně liší," poznamenávají autoři. CRP rychle stoupá během několika hodin akutního zánětu a normalizuje se během několika dní. Naproti tomu ESR se zvyšuje pomaleji v průběhu 24-48 hodin a zůstává zvýšený déle, což je zvláště užitečné pro odhalení chronických a subakutních zánětlivých stavů, jako jsou polymyalgia rheumatica, obrovskobuněčná arteritida, lupus a některé malignity.

Tyto biologické rozdíly znamenají, že oba testy poskytují doplňující se, nikoli nadbytečné klinické informace. Použití obou testů – pokud jsou správně interpretovány – zvyšuje diagnostickou přesnost, jaké jednotlivý test nemůže docílit.

Proč je tento výzkum důležitý

Tato zjištění přicházejí v okamžiku, který je pro péči založenou na hodnotě klíčový. Dřívější iniciativa „Choosing Wisely" tlačila na nemocnice, aby omezily „nadbytečná" laboratorní vyšetření, a jako příklad bylo často uváděno vyšetření ESR. Tato iniciativa vznikla v době, kdy se ESR ještě testovalo manuálně – nikoli plně automatizovaně jako dnes – a kdy existovalo jen minimum důkazů o finančním dopadu na zdravotnické systémy.

Automatizované vyšetření ESR je v USA hrazeno za pouhých 2,70 USD za test, což je méně než cena šálku kávy, a plně automatizované testování již nezvyšuje zátěž pro klinickou laboratoř. Přírůstek nákladů je minimální, pokud se test provádí společně s CRP. Návratnost – díky zamezení chybným diagnózám a následným nákladům na ně – je řádově vyšší. Náklady na laboratorní vyšetření jsou obvykle výrazně nižší než sazba úhrady, což dále posiluje nákladovou efektivitu ESR.

„Moderní analyzátory ESR jsou rychlé, automatizované a levné," píší autoři. „Starší argument, že ESR zvyšuje zátěž pro laboratoře, již neplatí. Otázkou je, zda diagnostická hodnota ospravedlňuje náklady – a v případě strategie ESR + CRP je odpověď jednoznačně kladná."

Koncepce a záběr studie

Ve studii byl použit ekonomický model s rozhodovacím stromem, který simuloval kohorty 100 pacientů a byl hodnocen z pohledu plátce zdravotní péče v USA. Analyzováno bylo osm stavů: revmatoidní artritida, zánětlivé onemocnění střev, infekce periprotetického kloubu, obrovskobuněčná arteritida, pankreatitida, infekce, autoimunitní poruchy a nádorová onemocnění.

Údaje o citlivosti a specifičnosti byly čerpány z publikované klinické literatury. Zdrojem nákladů byly sazby úhrad center pro služby Medicare a Medicaid (ESR: 2,70 USD; CRP: 5,18 USD). Náklady na následnou péči v případě chybných diagnóz byly odvozeny z amerických klinických pokynů a ověřeny klinickými lékaři.

Výsledky byly robustní ve scénářích které se lišily v nákladech na testy, v nákladech na následné sledování a ve vstupních údajích o diagnostické přesnosti.

Poznatky

Ukazuje se, že snížení ESR za účelem úspory peněz má opačný účinek. Pokud se ESR a CRP používají společně, klesá počet chybných diagnóz a s tím klesají i náklady na následné sledování. ESR je rychlé, automatizované a levné. Argumenty pro jeho zrušení neobstojí, když se zhodnotí náklady na celkový zdravotní systém.

Pokud společné testování ESR a CRP – dvou plně automatizovaných a levných markerů zánětu – pomáhá snižovat počet chybných diagnóz, proč stále existují pokusy o odbourání testů ESR? Skutečný dopad paralelního testování ESR a CRP závisí na instituci, onemocnění, populaci pacientů, prevalenci onemocnění atd. Zachování prověřeného, klinicky cenného testu, který stojí plátce pouhých 2,70 USD, aby se předešlo zbytečným následným testům, však dává smysl.

O studii

Citace: Yarnoff B, Morris W, Zivaripiran H, McCutcheon M, Koshy T. "Economic Evaluation of Combined Testing Strategies Using Erythrocyte Sedimentation Rate and C-Reactive Protein Tests." ClinicoEconomics and Outcomes Research. 2026;18:578961. DOI: 10.2147/CEOR.S578961

Financování: Tuto studii sponzorovala společnost ALCOR Scientific LLC.

Kontakt pro média: Lexa Sullivan, ALCOR Scientific E-mail: lsullivan@alcorscientific.com

Celá studie je k dispozici s otevřeným přístupem na adrese: https://doi.org/10.2147/CEOR.S578961

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

