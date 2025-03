Objem odkoupených pohledávek roste, loni činil téměř 300 miliard Kč

"Z výsledku za rok 2024 je patrné, že mezi firmami stále roste zájem o factoring. Firmy primárně oceňují, že od factoringové společnosti dostanou do 24 hodin až 90 % z hodnoty financovatelné pohledávky na svůj účet poté, co vyfakturují za dodané zboží nebo službu. Většina z nich factoring také využívá, protože vedle rychlých peněz se nemusí starat o své pohledávky. I to za ně řeší factoringová společnost," uvedl Jindřich Horák, CEO ČSOB Factoring.

Z celkového objemu factoringu v roce 2024 připadlo 64,4 % na bezregresní factoring (v roce 2023 to bylo 61 %). Právě u této formy postoupení pohledávky přechází riziko nezaplacení faktury na factoringovou společnost. Podíl regresního factoringu, kdy při nezaplacení pohledávky zůstává riziko na straně klienta, činil zbylých 35,6 %.

"Další meziroční nárůst bezregresního factoringu je důsledkem zvyšující se nejistoty v ekonomice a obezřetnosti českých firem ošetřit si riziko nezaplacení u svých pohledávek. K minimalizaci tohoto rizika obezřetné firmy využívají buď úvěrové pojištění nebo bezregresní factoring. Poptávka po bezregresním factoringu roste i proto, že firmy díky němu získají finanční zdroje, aniž by to v bilanci mělo negativní vliv na jejich zadlužení," poznamenala Dita Babincová Doleželová, CEO UniCredit Factoring.

Necelé tři čtvrtiny factoringových kontraktů v minulém roce byly tuzemské. Přibližně 27 procent představoval exportní factoring a pouhé jedno procento připadlo na importní.

Factoring je komplexní služba, která nabízí víc než jen financování pohledávek před jejich splatností. Factoringové společnosti odkoupené pohledávky spravují a inkasují, což přináší úspory v personální a administrativní oblasti a fakticky mění fixní náklady na zaměstnance na variabilní náklad za nakupovanou službu. Factoringová společnost také může svým klientům garantovat, že za své pohledávky dostanou vždy zaplaceno, a to je v dnešní náročné ekonomické situaci velmi žádaný benefit.

Factoring na českém trhu nabízejí společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA), tedy Factoring KB, ČSOB Factoring, Factoring České spořitelny, UniCredit Factoring a Bibby Financial Services a dále také Raiffeisenbank. Všechny tyto společnosti jsou sdružené v Asociaci factoringových společností (AFS). Členy AFS jsou také komerční pojišťovny Allianz Trade, Atradius, Coface a Credendo.

O České leasingové a finanční asociaci (ČLFA)

ČLFA je zájmovým sdružením finančních institucí, které poskytují služby financování v oblasti finančního a operativního leasingu, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoring. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu.

V současné době má 34 členů. Více na: http://www.clfa.cz/