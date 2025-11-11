Objem specializovaného financování stoupl o desetinu, poptávka roste od podnikatelů i domácností

  13:38
Praha 11. listopadu 2025 (PROTEXT) - Celkový objem poskytnutého financování členskými společnostmi České leasingové a finanční asociace (ČLFA) dosáhl za tři čtvrtletí letošního roku více než 164 miliard korun. Meziročně tak zájem o financování z řad spotřebitelů i firemní klientely vzrostl o desetinu. Dominantní pozici si udržuje financování dopravních prostředků, na které připadá 46 % celkové financované částky.

Na pořízení osobních vozů poskytli členové ČLFA za prvních devět měsíců letošního roku 50,5 miliardy Kč, což znamená meziroční růst téměř o 8 %. Podíl vozů financovaných členy ČLFA na všech nově registrovaných osobních vozidlech v ČR tak aktuálně dosáhl téměř 30,5 %.

Klientům z řad firem a podnikatelů poskytli členové ČLFA za první tři čtvrtletí financování v objemu 138,7 miliardy Kč (meziročně +9 %). Na financování zboží a služeb pro spotřebitele připadá zbylých 25,5 miliardy Kč, meziročně o 14 % více.

„Statistiky České leasingové a finanční asociace potvrzují rostoucí poptávku jak ze strany spotřebitelů, tak podnikatelských subjektů. Dominantní roli si nadále udržuje financování dopravních prostředků, přičemž významný růst zaznamenalo i financování strojů a zařízení, které meziročně vzrostlo o 8 %. To odráží známky oživení české ekonomiky,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA.

Na pořízení silničních dopravních prostředků poskytly mimobankovní finanční společnosti sdružené v ČLFA za tři čtvrtletí letošního roku 76 miliard korun (meziročně +5 %). Z toho 51 miliard korun směřovalo k pořízení osobních vozidel (+8 %). Díky financování členskými společnostmi ČLFA bylo zakoupeno 55 587 nových osobních vozidel. Na pořízení strojů a zařízení poskytli členové ČLFA od ledna do září 2025 financování v objemu necelých 25 miliard korun, meziročně o 8 % více. Ke konci září 2025 spravovaly členské společnosti ČLFA 960 tisíc aktivních leasingových a úvěrových smluv. Pohledávky z těchto smluv dosáhly 353 miliard korun (+6 %).

Na factoringové společnosti, které jsou členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR), byly postoupeny pohledávky za celkem 236 miliard Kč (+10,5 %).

Česká leasingová a finanční asociace sdružuje 35 členských společností ze sektoru specializovaného financování. V oblasti podnikatelského financování reprezentují více než 86 % trhu, u spotřebitelského financování je to 83 % trhu, u factoringu je to odhadem 95 % trhu.

Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA za tři čtvrtletí roku 2025 podle účelu

 

celkový objem v mld. Kč

(tři čtvrtletí 2025)

celkový objem v mld. Kč

(tři čtvrtletí 2024)

změna v %

 

financování podnikatelských investic a provozu

(finanční a operativní leasing,

podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí, factoring)

138,68127,05+9,2 %

 

financování domácností

(spotřebitelské úvěry,

spotřebitelský leasing)

 

CELKEM

 

25,52

 

 

 

164,19

 

22,38

 

 

 

149,43

 

+14,0 %

 

 

 

+9,9 %

 

O České leasingové a finanční asociaci (ČLFA)

ČLFA je zájmovým sdružením finančních institucí, které poskytují služby financování v oblasti finančního a operativního leasingu, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoring. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu.

V současné době má 35 členů. Více na: http://www.clfa.cz/

 

Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace

 

PROTEXT

 

