Objem specializovaného financování stoupl o desetinu, poptávka roste od podnikatelů i domácností

Na pořízení osobních vozů poskytli členové ČLFA za prvních devět měsíců letošního roku 50,5 miliardy Kč, což znamená meziroční růst téměř o 8 %. Podíl vozů financovaných členy ČLFA na všech nově registrovaných osobních vozidlech v ČR tak aktuálně dosáhl téměř 30,5 %.
Klientům z řad firem a podnikatelů poskytli členové ČLFA za první tři čtvrtletí financování v objemu 138,7 miliardy Kč (meziročně +9 %). Na financování zboží a služeb pro spotřebitele připadá zbylých 25,5 miliardy Kč, meziročně o 14 % více.
„Statistiky České leasingové a finanční asociace potvrzují rostoucí poptávku jak ze strany spotřebitelů, tak podnikatelských subjektů. Dominantní roli si nadále udržuje financování dopravních prostředků, přičemž významný růst zaznamenalo i financování strojů a zařízení, které meziročně vzrostlo o 8 %. To odráží známky oživení české ekonomiky,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA.
Na pořízení silničních dopravních prostředků poskytly mimobankovní finanční společnosti sdružené v ČLFA za tři čtvrtletí letošního roku 76 miliard korun (meziročně +5 %). Z toho 51 miliard korun směřovalo k pořízení osobních vozidel (+8 %). Díky financování členskými společnostmi ČLFA bylo zakoupeno 55 587 nových osobních vozidel. Na pořízení strojů a zařízení poskytli členové ČLFA od ledna do září 2025 financování v objemu necelých 25 miliard korun, meziročně o 8 % více. Ke konci září 2025 spravovaly členské společnosti ČLFA 960 tisíc aktivních leasingových a úvěrových smluv. Pohledávky z těchto smluv dosáhly 353 miliard korun (+6 %).
Na factoringové společnosti, které jsou členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR), byly postoupeny pohledávky za celkem 236 miliard Kč (+10,5 %).
Česká leasingová a finanční asociace sdružuje 35 členských společností ze sektoru specializovaného financování. V oblasti podnikatelského financování reprezentují více než 86 % trhu, u spotřebitelského financování je to 83 % trhu, u factoringu je to odhadem 95 % trhu.
Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA za tři čtvrtletí roku 2025 podle účelu
celkový objem v mld. Kč
(tři čtvrtletí 2025)
celkový objem v mld. Kč
(tři čtvrtletí 2024)
|změna v %
financování podnikatelských investic a provozu
(finanční a operativní leasing,
podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí, factoring)
|138,68
|127,05
|+9,2 %
financování domácností
(spotřebitelské úvěry,
spotřebitelský leasing)
CELKEM
25,52
164,19
22,38
149,43
+14,0 %
+9,9 %
O České leasingové a finanční asociaci (ČLFA)
ČLFA je zájmovým sdružením finančních institucí, které poskytují služby financování v oblasti finančního a operativního leasingu, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoring. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu.
V současné době má 35 členů. Více na: http://www.clfa.cz/
Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace
PROTEXT