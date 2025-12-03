Objevování historické paměti Kuej-čou z doby války

Praha 3. prosince 2025 (PROTEXT) - V dějinách přitahovala provincie Kuej-čou kvůli své odlehlé poloze a členitému terénu jen malou pozornost. V době, kdy šlo o samotné přežití země, se však Kuej-čou stala strategickým zázemím Číny a místy i samotnou frontovou linií. Po celou dobu války přispívali obyvatelé všech etnických skupin v Kuej-čou významným způsobem k konečnému vítězství Číny.

Rok 2025 připomíná 80. výročí vítězství ve světové protifašistické válce. Na pozvání Mezinárodního komunikačního centra Rozhlasu a televize provincie Kuej-čou se šest mladých lidí ze Spojených států, Pákistánu, Kostariky a Tádžikistánu vydalo do Kuej-čou, kde je jako průvodci doprovázeli jejich místní vrstevníci. Společně navštěvovali památná místa spojená s válkou, znovu objevovali příběhy, které se za nimi skrývají, a na vlastní oči viděli, jak se tento region proměnil.

Američan Gavin Andrew Cooley, jehož dědeček sloužil ve druhé světové válce, navštívil společně s místním pilotem letiště Jiuzhou v okrese Huangping a dozvěděl se, jak tehdy vojáci a civilisté společně budovali přistávací dráhy. Pocítil přitom trvalé pouto, které se mezi Čínou a Spojenými státy vytvořilo během války.

Pákistánský student medicíny Younas Muhammad se vydal spolu s Yang Hongmei, potomkem lékaře z Lékařského záchranného sboru Čínského červeného kříže, do Tuyunguanu v Kuej-jangu. Tam se seznámil s příběhem doktora Guye Courtneyho a nezapomenutelným přínosem mezinárodních lékařských týmů, které přijely do Číny z touhy pomoci napříč hranicemi.

Americký mladík Tim a jeho kamarádka Bubble navštívili vysloužilého učitele výtvarné výchovy Xu Liho, bývalého předsedu Sdružení umělců v Dushanu. Za doprovodu své čínské kamarádky Luny si prohlédli Xuovy olejomalby, které zachycují incident v Qiannanu, a díky nim si uvědomili krutost války i hodnotu míru.

José Luis Fonseca Conejo z Kostariky a Gharibmamadova Sabzon z Tádžikistánu se vydali na cestu se Zhengem Xiangyi, studentem vyššího ročníku Čeťiangské univerzity, a Gongem Qingminem, učitelem z Univerzity v Kuej-čou. Dozvěděli se, proč byla Čeťiangská univerzita nucena přesunout se do Kuej-čou, a objevili, jak spolek Chunqian využíval komediální vystoupení „crosstalk“ k mobilizaci veřejnosti v letech války.

Společně tito mladí lidé z Číny i ze zahraničí putovali napříč Kuej-čou, sledovali stopy historie v horách a podél řek. Jejich očima může svět nahlédnout do minulosti Kuej-čou i do pokračujícího příběhu čínské odolnosti a kvalitního rozvoje, který nám připomíná význam trvalého míru a odvahu postavit se agresi.

Video: https://youtu.be/mTbDhSrD38c?si=cyGLjof3AQ-TjWsq

 

Zdroj: Up Guizhou

 

 

