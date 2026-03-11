Objevovat, prožívat, sportovat: Novinky na tyrolské léto 2026

Pěší turistika
SkyRide Ahorn: lanovka s vyhlídkovou terasou na kabině a horní stanicí v nadmořské výšce 2000 m · Mayrhofen-Hippach
V Mayrhofenu nedávno zahájila provoz největší kyvadlová lanovka v Rakousku SkyRide Ahorn s vyhlídkovou „open-air“ terasou na střeše kabiny. Spektakulární lanovka nejen zajistí rychlý a pohodlný přístup na horský vrchol, ale navíc proměňuje samotnou jízdu vzhůru v nezapomenutelný zážitek s panoramatickými výhledy na údolí Zillertal. www.mayrhofen.at/en/stories/skyride-ahorn
Okružní túra Katzenkopf · Region Seefeld
Nová nenáročná okružní túra v regionu Seefeld o délce 8,5 kilometru s převýšením 285 metrů vede z centra obce Leutasch a kolem hory Katzenkopf. Trasa částečně kopíruje novou vysokohorskou běžkařskou stopu, která slouží zároveň jako lesní cesta. K odpočinku a občerstvení na cestě může posloužit horská chata Katzenkopfhütte. www.seefeld.com/en/tours/katzenkopf-circular-hike.html
Horská a silniční cyklistika
Stubai Radroute č. 19: pohodová cyklotrasa vhodná pro rodiny · údolí Stubaital
Vyznavači nejen silniční cyklistiky se mohou těšit na novou cyklotrasu Stubai Radroute č. 19, která se táhne dnem údolí Stubaital od Schönbergu až po Falbeson. Měří přibližně 40 kilometrů a díky nenáročnému profilu bez větších stoupání je ideální pro rodiny. Po cestě se nabízejí rozmanité atrakce, například Kids Park Klaus Äuele, lezecké stěny nebo lanový park se zipline a k zastávce lákají také mnohé restaurace. Díky napojení na cyklostezku č. 19a se dá v cyklistickém sedle dojet až do tyrolského hlavního města Innsbrucku. www.stubai.at/cs/aktivity/cyklistika/cyklisticke-vylety-v-udoli
Kirchberg Trail: nejdelší flowtrail v Tyrolsku · Kitzbühelské Alpy – údolí Brixental
S otevřením nové stezky Kirchberg Trail v sobotu 6. června 2026 Kirchberg v Kitzbühelských Alpách významně rozšíří svou nabídku pro jezdce na horských kolech. Stávající traily doplnilo přibližně deset kilometrů nově vybudovaných úseků, které společně vytvoří souvislý flowtrail odshora dolů – nejdelší v celém Tyrolsku. Lehká až středně obtížná trasa doplněná dřevěnými lávkami, odpočívadly a vyhlídkami je realizována v souladu s ekologicky šetrnými standardy stavby cyklistických trailů. www.kitzbueheler-alpen.com/en/bri/so/bike/kirchberg-trail.html
Nové cyklistické nabídky v Paznaun · Region Paznaun-Ischgl
S novými stezkami a traily Paznaun-Ischgl potvrzuje svou pozici vyhlášené všestranné cyklistické destinace. V Ischglu vznikl modrý Höllkar Trail o délce šest kilometrů a převýšení 1189 metrů mezi stanicemi lanovek Flimjochbahn a Silvrettabahn. Pro ty, kdo hledají náročnější trasy, je připravena nová vysokohorská stezka SUR TUOT / DAVO DIEU spojující Ischgl a Scuol. Vede hned přes čtyři sedla, měří 28 kilometrů a je označena jako černá - tedy nejvyššího stupně obtížnosti. V Galtüru rozšiřuje síť cyklotras Kli Zeinis Trail vhodný pro začátečníky a technicky náročnější Birkhahn Trail. Nové stezky Bike & Hike na vrcholy Bürkelkopf, Berglisee a Madleinsee i trasy pro elektrokola v Kapplu nabízejí další rozmanité cyklovýlety s krásnými panoramatickými výhledy, od pohodových tras až po sportovní výzvy. www.ischgl.com/silvrettabikearena
Lezení
Ninja Park Hochoetz: první vodní lezecký park v Rakousku · údolí Ötztal
V létě 2026 se v údolí Ötztal otevírá Ninja Park Hochoetz coby první zařízení svého druhu v Rakousku. Plovoucí konstrukci tvoří modulární lezecké prvky uspořádané jako lanový park nízko nad vodní hladinou. Jsou zde překážky různých stupňů obtížnosti a zábavu, akci a lezení si užijí děti od šesti let, mládež i dospělí – kdo nezvládne překonat překážku, skončí bezpečně v jezeře. Vstup do Ninja Parku je součástí kombinované zpáteční jízdenky na lanovku. www.oetztal.com/en/regions-villages/oetztal-a-z/ninja-park-hochoetz.i-6ee2901b-96cc-485d-807f-281810506f5c
Via ferrata Pfaffenbichl · Prázdninový region Fügen-Kaltenbach
Nová via ferrata Pfaffenbichl rozšiřuje možnosti lezení v Hochfügenu v údolí Zillertal. Tato 260 metrů dlouhá trasa se 115 metry převýšení a maximální obtížností B začíná přímo u horní stanice lanovky Waidoffenbahn (2431 m). Via ferrata je otevřená celoročně, přičemž potřebné vybavení si lze pronajmout na místě. Sestup dolů vede pohodlně po turistické stezce. www.hochfuegenski.com/en/discover-experience/the-ski-resort/slopes-highlights/via-ferrata
Aktivity pro rodiny
Outdoor Heroes a nová čarodějnická naučná stezka · Outdoorregion Imst
Outdoorregion Imst chystá v budoucnu sjednocení všech aktivit sloužících k poznávání místní přírody hravou formou do nového programu „Outdoor Heroes“. Výchozím bodem je příběh malého orla jménem Buddy, který společně s přáteli zakládá tým hrdinů a předává dětem informace o přírodě a životním prostředí vždy způsobem přiměřeným jejich věku – jde o kombinaci interaktivních stanovišť na místě, digitálních prvků a doprovodného sešitu aktivit. Do tohoto konceptu je včleněna také přepracovaná čarodějnická naučná stezka, která se nově představí v upravené podobě, s jiným obsahem a rozšířením o aplikaci. www.imst.at/en
Nová trasa pro horské káry „Sunny Mountain Carts“ · Region Paznaun-Ischgl
V obci Kappl v regionu Paznaun-Ischgl se otevírá nová trasa pro horské káry „Sunny Mountain Carts“. Tříkolové káry se stabilní konstrukcí, která zajišťuje bezpečný zážitek z jízdy s větrem o závod, míří od horní stanice lanovky Alblittbahn přes louky a lesy ke spodní stanici téže lanovky. Toto outdoorové dobrodružství zaručeně nadchne rodiny i skupinky přátel. www.kappl.com/en
Letní bobová dráha „Wildcat“ · Region Seefeld
Po několikaleté přestávce opět zahajuje provoz letní bobová dráha „Wildcat“ na horském vrcholu Katzenkopf v Leutasch v regionu Seefeld. Dráha o délce 1200 metrů slibuje adrenalin, akci a zábavu pro celou rodinu. Děti od tří let jezdí s doprovodem, od osmi let mohou na trať vyrazit sami. www.seefeld.com/en/infrastructures/sommerrodelbahn-wildcat-am-katzenkopf-leutasch.html
Kultura
Úniková hra (Escape Room) v Muzeu tyrolských statků · údolí Alpbachtal
Muzeum tyrolských statků či selských usedlostí v údolí Alpbachtal se od jara 2026 promění v unikátní hádankovou krajinu, jaká nemá v celém Rakousku obdoby: sedm historických statků poslouží jako dějiště interaktivní únikové hry. Její děj je postaven na příběhu nádeníka, který se při hledání práce vydává na cestu do tyrolské minulosti, přičemž klíčové při napínavém ději zůstává zprostředkování znalostí. Hra je koncipována pro týmy o šesti až osmi soutěžících, pro rodiny, dospělé přátele i firemní skupiny. Nechybí ani snazší varianta pro děti od 12 let a mládež. www.museum-tb.at
Naučná objevitelská stezka „Legendy z Oetzu“ · údolí Ötztal
Nová interaktivní dobrodružná stezka „Legendy z Oetzu“ prochází centrem této obce v údolí Ötztal. Celkem deset stanovišť s krátkými audio a video prvky, úkoly a hádankami nabízí hravé objevování Oetzu digitální formou. Plně digitální trasa se obejde bez fyzického značení a lze ji absolvovat kdykoli v průběhu celého roku. https://app.wunderweg.com/oetztal
Další novinky
ZillerGym: cvičení s výhledem na hory · Prázdninový region Fügen-Kaltenbach
Mezi obcemi Fügen a Aschau v údolí Zillertal vzniká ZillerGym - volně přístupný venkovní tréninkový areál pro všechny sportovní nadšence. Podél promenády u řeky Ziller láká sedm stanovišť s profesionálním sportovním náčiním nejen běžce a cyklisty ke cvičení rovnováhy, zpevnění zad a zvýšení hybnosti. Komplexní pohybová nabídka spojuje vytrvalost s cíleným silovým tréninkem ve vysokohorském prostředí. www.best-of-zillertal.at/en/summer/zillergym
Nové trasy pro trail running · údolí Wildschönau
V údolí Wildschönau se v současné době připravuje šest nových stezek pro trail running. Na výběr budou dvě lehké, dvě středně obtížné a dvě náročné trasy a nabídka tak pokryje všechny běžecké výkonnostní úrovně. www.wildschoenau.com/en/activities/trailrunning
Více informací o letní dovolené v Tyrolsku najdete na www.tyrolsko.cz/aktivity/tipy-na-dovolenou/letni-dovolena.
Zdroj: Tirol werbung