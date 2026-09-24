Objevte jihokorejské město kultury Suyeong v Praze!

Přijďte se seznámit s rozmanitým kulturním půvabem tohoto výjimečného místa! Prostřednictvím videoprojekcí a prezentací zažijete atmosféru slavné sobotní dronové show nad pláží Gwangalli, navštívíte tradiční festival Gwangalli Eobang nebo akci Oktober Festa a poznáte místní oblíbené vodní sporty.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost nasát atmosféru Koreje přímo v srdci Prahy!
Kdy: 2. – 3. října 2026
Kde: Tančící dům, Praha
Vstupné: Zdarma
Zdroj: IMPACT PR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59322.