Objevte jihokorejské město kultury Suyeong v Praze!

Autor:
  20:20
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Praha 26. září 2026 (PROTEXT) - Zajímá vás jihokorejská kultura a životní styl? Poznejte korejské město kultury - obvod Suyeong z Busanu. Ve čtvrtek 1. října otevře jihokorejská delegace v čele se starostou Kang Sungtaem unikátní výstavu v kavárně Tančícího domu, kterou můžete ve dnech 1. až 3. října 2026 navštívit.

Přijďte se seznámit s rozmanitým kulturním půvabem tohoto výjimečného místa! Prostřednictvím videoprojekcí a prezentací zažijete atmosféru slavné sobotní dronové show nad pláží Gwangalli, navštívíte tradiční festival Gwangalli Eobang nebo vyhlášenou akci Oktoberfest a poznáte místní oblíbené vodní sporty.

 

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost nasát atmosféru Koreje přímo v srdci Prahy!

 

• Kdy: 1. – 3. října 2026

• Kde: Tančící dům, Praha

• Vstupné: Zdarma

 

Zdroj: IMPACT PR

 

PROTEXT

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59351.

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