Objevte Macao: vyhrajte exkluzivní zájezdy s online kvízovou hrou Experience Macao Limited Edition

Vládní úřad pro cestovní ruch v Macau (MGTO) dnes na tiskové konferenci v 11:00 pekingského času oznámil interaktivní online kvíz Experience Macao Limited Edition. Tato iniciativa zve cestující, kteří splní podmínky akce, aby se zúčastnili kvízu s možností vyhrát jednu ze 100 cen z Experience Macao Limited Edition. Tyto ceny nabízejí výhercům jedinečnou příležitost poznat Macao a ponořit se do rozmanitých kulturních zajímavostí města. MGTO úzce spolupracuje se šesti integrovanými resorty a sponzory této akce: Galaxy Macau, Melco Resorts & Entertainment, MGM, Sands China Limited, Wynn Resorts Macau a SJM Resorts.

Ředitelka MGTO Maria Helena de Senna Fernandes řekla: „Ať již Macao znáte, nebo teprve začínáte objevovat jeho kouzlo, je tato hra určena právě vám. Zveme všechny, aby objevili zázraky Macaa."

Členka populární korejské dívčí skupiny (G)I-DLE vystupující pod jménem MIYEON vydá speciální singl a videoklip Lovin' My Stay, který je inspirován její cestou do Macaa. Při návštěvách různých pamětihodností bude její hudba zachycovat ducha města a sdílet jeho pulzující energii s posluchači. Fanoušci i návštěvníci tak získají nový pohled na to, co dělá Macao skutečně jedinečnou destinací.

Vydejte se na průzkum Macaa

Kampaň Experience Macao Limited Edition bude probíhat od 26. srpna do 17. října 2024 a sestává ze tří fází:

• Fáze 1: 26. srpna až 4. září

• Fáze 2: od 16. září do 25. září

• Fáze 3: od 7. října do 17. října

Účastníci mohou navštívit webové stránky kampaně ExperienceMacaoLimitedEdition.com a sledovat @visitmacao na Instagramu, kde budou dostávat tipy a aktualizace v průběhu akce.

Pro účast v soutěži musí návštěvníci odpovědět na otázky o Macau. Ti, kteří správně odpoví na všechny tři otázky, budou zařazeni do soutěže o jednu ze 100 cen Experience Macao Limited Edition, jež zahrnují letenky do Macaa a ubytování, výlety do šesti světoznámých letovisek, poznávání památek světového dědictví, nehmotné kulturní zážitky, restaurace oceněné hvězdičkami Michelin a vzrušující dobrodružné aktivity.

Výherci 100 cen Experience Macao Limited Edition mohou navíc sdílet své zážitky z Macaa na sociálních sítích s oficiálním hashtagem #MacaoLimitedEdition a na oficiálním účtu Vládního úřadu pro cestovní ruch v Macau. Šťastný výherce s největším počtem lajků získá cenu Ultimate Experience Macao Limited Edition. Návštěvníci se rovněž mohou zúčastnit her a společně s influencery z celého světa vytvářet hudební videa inspirovaná městem a ústřední písní.

Zapojte se a navštivte stránku Experience Macao Limited Edition, oficiální instagramovou a facebookovou stránku Vládního úřadu pro cestovní ruch v Macau a podívejte se na aktuální informace a na šanci získat nezapomenutelné zážitky.

O Vládním úřadu pro cestovní ruch v Macau

Vládní úřad pro cestovní ruch v Macau je oficiálním úřadem odpovědným za propagaci Macaa jako špičkové cestovní destinace. MGTO se snaží posílit cestovní ruch ve městě tím, že prezentuje jeho bohaté kulturní dědictví, dynamickou zábavu a rozmanitou kulinářskou scénu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2488232/KV_5_27M.jpg

