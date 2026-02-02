Objížďky ulice Okrajní ve Slezské Ostravě vedou přes okolní ulice

Jan Kotala, vedoucí oddělení vodohospodářských staveb: "Na ulici Vdovská a okrajiní aktuálně probíhá rekonstrukce dvoupáteřních vodovodních přivaděčů pro město Ostravu. Jedná se o vodovodní přivaděč od Ludgeřovic a vodovodní přivaděč od Krmelína. Aktuálně tam probíhá první etapa této rozsáhlé stavby, která spojuje věžové vodojemy na Hladnovské a zemní vodojemy na ulici Vdovská.”
Stavba započala v září loňského roku, kdy se stihla rekonstruovat celá ulice Vdovská. Následně také probíhá havarijní oprava do kanalizační sítě, kterou kompletně řeší Ostravské vodárny a kanalizace. Poté, co bude tato oprava dokončena a počasí dovolí pokračovat ve stavbě, bude se pracovat dále na ulici Okrajní.
Jan Kotala, vedoucí oddělení vodohospodářských staveb: “Měli bychom tam být hotoví zhruba v půlce dubna s umístěním dvou dvoupáteřních přivaděčů do země. Následně už nebudeme omezovat dopravu, maximálně nějaké krátké objížky, ale budeme už dokončovat samotné dopojování a dělat závěrečné zkoušky. Celá stavba by měla být dokončena v červnu 2026.”
V tuto chvíli se vyskytují kolem oprav objízdné trasy především v návaznosti na havárii, kterou řeší Ostravské vodárny a kanalizace.
Jan Kotala, vedoucí oddělení vodohospodářských staveb: “Víceméně ty objížky jsou stejné, jaké budeme mít nasledně my. Jedná se o oblast rodinné zástavby. Oblast je dobře dopravně zaokruhovaná, což znamená, že se využívají nejbližší okolní ulice. Je to ulice Švédská a ulice Skalácká. Samozřejmě ty uzavírky se posouvají s tím, jak postupuje stavba, ale vždy využíváme opravdu nejbližší možnou ulici.”
Při objížďkách jsou tedy využívány především vedlejší nebo nejbližší ulice, těsně spojené s místy rekonstrukce.
Zdroj: POLAR televize Ostrava