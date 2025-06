Oblíbená hesla hackeři prolomí do sekundy

Heslo je často jedinou bariérou mezi vašimi penězi a podvodníky. Pokud používáte slabá hesla, vystavujete se riziku, že někdo získá přístup k vašemu internetovému bankovnictví, elektronické peněžence nebo online investicím. Podle statistik studie CRIF Cyber Observatory se Česká republika v celosvětovém žebříčku zemí seřazených podle počtu úniků e-mailových adres a hesel loni umístila na 12. místě. To znamená, že riziko se týká každého z nás.

Nová služba pomáhá s prevencí úvěrových podvodů

Klienty na nekalé praktiky spojené s úvěrovými podvody upozorňuje nová služba IdentiNet. Romana Knyblová, produktová manažerka portálu kolikmam.cz, který IdentiNet nabízí, říká: „Služba klientovi v úvodu vystaví Komplexní výpis, ve kterém vidí všechny své finanční závazky v registrech. Od data vzniku předplatného pak nastaví hlídání vzniku nových žádostí o úvěr na osobní údaje klienta v Bankovním registru klientských informací a Nebankovním registru klientských informací. IdentiNet také jednou měsíčně posílá dotaz do Centrální evidence exekucí a sleduje, zda na jméno klienta nevznikla nová exekuce. Dále v prostředí internetu monitoruje nevhodné vystavení osobních, adresních, finančních a kontaktních údajů.“

Jak podvodníci zcizená hesla a uniklá data zneužívají

Co se stane, když vaše heslo nebo e-mail na dark web přeci jen unikne? Náhle se stává součástí databází, které podvodníci využívají k cíleným útokům. Běžný scénář vypadá následovně. Obdržíte e-mail, který vypadá jako zpráva od vaší banky. Banka vás v ní upozorňuje na podezřelou aktivitu na účtu a vyzývá vás, abyste klikli na odkaz a do následně zobrazeného formuláře zadali své osobní informace. Pokud podlehnete, útočník získá přístup k vašemu účtu a financím. „Spotřebitelé by měli být ostražití. Banky své klienty totiž nikdy nežádají o to, aby jim své osobní údaje posílali přes zprávy. Na takové výzvy je nejlepší vůbec nereagovat,“ radí Romana Knyblová.

Zneužití citlivých dat na denním pořádku

Podle CRIF Cyber Observatory počet hlášení úniků dat na dark webu meziročně vzrostl o 15 % a celosvětově přesáhl 2 miliony případů. Polovina všech ukradených údajů z kreditních karet pochází z Evropy, kde se množství zcizených informací meziročně zvýšilo o 93 %. Česká republika je v tomto ohledu na 52. místě na světě.

„Případy zneužití osobních údajů se vyskytují i mezi našimi klienty. To, že k něčemu takovému došlo, zpravidla zjistí mnohdy až s několikaměsíčním zpožděním. Kromě policie a úvěrové společnosti klienti v nezáviděníhodné situaci kontaktují i nás, protože jejich úvěrovou historii evidují také další jejich věřitelé. Z tohoto důvodu je dobré zneužití identity předcházet, a pokud k němu dojde, rychle reagovat,“ uzavírá problematiku zcizení osobních dat ředitel obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni David Šmejkal.

Zdroj: CRIF