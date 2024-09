Oblíbená rodinná běžecká série ČEZ RunTour se v roce 2025 rozšiřuje do zimní edice!

Největší novinkou této nové zimní série totiž bude kryté zázemí. To bude ve vnitřních vyhřátých pavilonech. Bude se zde konat kompletně celý program závodů – vyhlášení výsledků, dětská zóna, občerstvení, šatny apod. Ven se tedy běžci dostanou pouze na samotný start, trasu a cíl závodu. Distance zůstávají stejné, jako na letní sérii ČEZ RunTour, tedy 3, 5 a 10 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti.

A to není všechno! Pro zimní sérii přichází ČEZ RunTour s další novinkou – běžeckým veletrhem. Nejen pro běžce, ale i pro jejich rodiny, kamarády, širokou veřejnost. Zúčastnit se může každý. Budou se zde konat zajímavé workshopy a přednášky, které vysvětlí, jak se na běh správně obléknout, jak řešit výživu nebo jak regenerovat. Na závody dorazí i elitní čeští sportovci a ambasadoři projektu, kteří se podělí o své příběhy a zajímavé zkušenosti. „Chceme lidem ukázat, že běhat se dá celoročně, nejen v létě. Takže ať už na závody přijdete se svojí maminkou, partnerem nebo dětmi, my jim ukážeme, že je radost běžet – v létě, i zimě. A pokud ještě neběhají, teď začnou,“ říká s úsměvem Tomáš Coufal z agentury VML, která organizuje závody ČEZ RunTour.

Série odstartuje 11. ledna v Českých Budějovicích, kde se běžci podívají do areálu Výstaviště České Budějovice. Tam na ně čeká veliká část trasy a zázemí v Pavilonu T1. V únoru se série přesune do hlavního města, na Výstaviště Holešovice, kde se běžci pokochají Křižíkovými pavilony. Pražská trasa povede přes areál Výstaviště a park Stromovka. Sezónu poté ČEZ RunTour Winter Edition zakončí v Olomouci. Již tradičně ve Smetanových sadech a na Výstavišti Flora Olomouc, kde bude zázemí přímo ve známém pavilonu A.

Běžci se mají zkrátka na co těšit! A to i proto, že bude mít jejich účast hlubší smysl! Jak je již na ČEZ RunTour zvykem, i nyní se bude pomáhat na dobrou věc. A to hlavně díky generálnímu partnerovi celé série – Skupine ČEZ. „Podpora RunTour Winter Edition z pozice generálního partnera navazuje na naši úspěšnou spolupráci s RunTour a umožňuje nám rozšířit naši podporu běžecké komunity i na zimní měsíce. Díky aplikaci EPP Pomáhej pohybem mohou běžci svým během přispívat na charitativní projekty, což dodává jejich účasti další smysl. Jsme rádi, že můžeme pokračovat v této spolupráci a podpořit běhání jako celoroční aktivitu,“ říká Michaela Ziková, ředitelka marketingu a sponzoringu Skupiny ČEZ.

Pokud jste se právě rozhodli, že u toho nesmíte chybět, zpozorněte. Registrace na zimní sérii ČEZ RunTour Winter Edition se spustily 2. září na webu www.run-tour.cz/winter a v prvním týdnu je nejlevnější cena! Takže neváhejte a zajistěte si své místo na startu.

Je radost běžet, i v zimě!

O ČEZ RunTour Winter Edition:

Nová zimní série běžeckých závodů pod taktovkou tradičního a oblíbeného rodinného běžeckého seriálu ČEZ RunTour. 3 závody, ve 3 krajských městech po celé České republice s krytým zázemím v unikátních pavilonech Výstavišť. Série vhodná pro rodiny s dětmi, začátečníky i hobíky, pro které jsou připraveny distance 3, 5 a 10 km, pro děti 500 a 1000 metrů. Je radost běžet, i v zimě!

Kontakt:

Nikola Gunišová, sponzoring a komunikace - nikola.gunisova@vml.com

