Oblohu nad Expo rozzáří další ohňostroje

Letní prázdninové mini ohňostroje Expo, které se konaly každý den během letních prázdnin v areálu Všeobecné světové výstavy Ósace, skončily 31. srpna. Stalo se zvykem, že jakmile ohňostroje rozzářily noční oblohu, z davu shromážděných návštěvníků se ozval potlesk a jásot.
Od září do 13. října, kdy tato globální přehlídka skončí, se budou konat „Ohňostroje na rozloučenou s Expo“, a to především o víkendech.
Plánováno je osm dní: sobota 6., sobota 13., sobota 20. a sobota 27. září a sobota 4., středa 8., neděle 12. a pondělí 13. října. Ohňostroj bude odpalován vždy přibližně pět minut.