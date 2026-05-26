Obnova ostravského PALACE pokročila do další fáze – ANTRACIT představuje architektonickou studii

Ostrava 26. května 2026 (PROTEXT) - Projekt obnovy historického komplexu bývalého Hotelu PALACE v centru Ostravy má hotovou architektonickou studii. Berlínské studio Kuehn Malvezzi ve spolupráci s českou kanceláří SOA a developerskou skupinou ANTRACIT rozpracovalo vítězný návrh z mezinárodní soutěže do konkrétní podoby budoucího fungování celého komplexu. Dokument je výsledkem několikaměsíčního intenzivního dialogu, během kterého architekti společně s investorem – skupinou ANTRACIT z holdingu PURPOSIA Group – prověřovali každou část budoucího provozu komplexu. Rozsáhlá obnova promění celý městský blok v otevřenou a živou část centra – s nájemním bydlením, pulzující pasáží s gastronomií, službami i kulturou v historické části komplexu a samostatnou novostavbou lifestyle hotelu se 126 pokoji.

„Dokončení studie pro nás znamená další krok v dlouhodobé práci na tomto projektu – vítězný návrh jsme společně s architekty detailně rozpracovali do podoby, která obstojí nejen architektonicky, ale i v každodenním provozu. Do přípravy jsme zapojili také odborníky z praxe, kteří nám pomohli ověřit fungování jednotlivých částí – od hotelu přes gastronomii až po kulturní provoz, a celý návrh jsme průběžně konzultovali s dotčenými subjekty. Studie potvrdila kvalitu původního konceptu a zároveň ukázala, že PALACE dokáže nabídnout špičkový standard moderního městského života při plném respektu k historické hodnotě místa. Nejde zde jen o obnovu chátrajícího komplexu – vracíme PALACE zpět do života Ostravy,“ uvádí Zuzana Bajgarová, ředitelka skupiny ANTRACIT.

PALACE JAKO „MĚSTO VE MĚSTĚ“ 
PALACE se promění v otevřený, průchozí městský blok, který propojí ulici 28. října s vnitřním dvorem a nabídne kombinaci bydlení, služeb, hotelu i veřejného prostoru s důrazem na aktivní parter, prostupnost a každodenní využitelnost. Podzemní garáže pak zajistí obsluhu komplexu bez zatížení okolního prostředí. „Naším cílem bylo vytvořit skutečné ‚město ve městě‘ – místo, které není uzavřeným objektem, ale živou součástí Ostravy,“ doplňuje architekt Wilfried Kuehn z berlínského studia Kuehn Malvezzi.

BYDLENÍ, KTERÉ KOMBINUJE HISTORII S KOMFORTEM SOUČASNÉHO MĚSTA
V historické části PALACE vznikne celkem 89 nájemních bytů, převážně o dispozicích 1+kk a 2+kk, nebudou chybět také plně bezbariérové byty s upravenými dispozicemi a 3 mezonetové jednotky v nejvyšších patrech. Byty orientované do klidného vnitrobloku doplní lodžie a přibližně třetina z nich tak nabídne soukromý venkovní prostor. Kvalitu bydlení rozšíří střešní zahrady a sdílené prostory, jako je dvoupodlažní knihovna, dvoupodlažní fitness nebo sdílená prádelna. Praktické zázemí zajistí také úklidové místnosti a úložné prostory pro kola a kočárky na každém podlaží v bezprostřední blízkosti bytů.

Korunu rezidenční části doplní společenský prostor určený především pro rezidenty, situovaný v nejvyšším patře s výhledem na město. Nabídne místo pro setkávání, soukromé akce nebo pro práci mimo prostor bytu. Rezidenty přivítá reprezentativní vstupní lobby s centrální recepcí, která propojí novou bytovou část se stávajícím Kampus Palace a nabídne potřebné služby i zázemí. „PALACE nabídne bydlení přirozeně propojené se službami, gastronomií i kulturním životem. Studie potvrdila, že je možné skloubit kvalitní bydlení s aktivním městským parterem a vytvořit prostředí, které funguje nejen architektonicky, ale i v každodenním provozu,“ říká Zuzana Bajgarová, ředitelka skupiny ANTRACIT.

ŽIVÝ PARTER S GASTRONOMIÍ, SLUŽBAMI I KULTUROU
Přízemí celého komplexu oživí promyšlený gastronomický cluster, který propojí různé typy provozů do jednoho živého celku. Vedle hlavní restaurace nabídne menší gastro koncepty a drobnější retailové prostory. Díky vzájemnému propojení vznikne prostředí s přirozenou dynamikou, které se přizpůsobuje dennímu i večernímu provozu. Parter doplní průchozí pasáž a vnitřní dvůr se zelení a venkovním sezením. Tento otevřený a prostupný systém navazuje na historickou tradici místa a současně vytváří nové městské prostředí pro každodenní setkávání, trávení volného času i kulturní život.

CENTRÁLNÍ HISTORICKÉ PROSTORY SI ZACHOVÁVAJÍ VEŘEJNOU FUNKCI 
Obnova historických prostor, zejména Deiningerova sálu, vrací prostoru jeho původní monumentální proporce z roku 1913. Prostory mají svůj samostatný reprezentativní vstup z ulice 28. října, zároveň jsou vnitřně propojeny pasáží s gastro zónou. Toto řešení zajistí špičkové zázemí pro široké spektrum akcí a posiluje vzájemnou synergii jednotlivých částí komplexu. Promyšlené dispozice umožní flexibilní využití sálů (foyer, hlavní sál a denní společenský sál), které lze akusticky oddělit nebo naopak propojit do jednoho celku; do prostoru byl navíc znovu integrován historický světlík. Sály tak mohou fungovat buď jako jeden otevřený celek pro velké společenské události s kapacitou 350 osob, nebo jako několik nezávislých zón pro paralelní programy, které se navzájem neruší. Vedle hlavních sálů studie počítá i s nahrávacím studiem a prostory pro kreativní využití. Do PALACE se tak může vrátit umělecký a společenský život, který k němu historicky patří.

HOTEL, KTERÝ PŘINESE DO OSTRAVY NOVÝ KONCEPT UBYTOVÁNÍ
Součástí projektu je lifestyle hotel se 126 pokoji, který vznikne jako samostatná novostavba ve vnitrobloku s vlastním vstupem z ulice Na Karolíně. Jeho veřejné prostory budou přirozeně propojeny s parterem a vnitroblokem, zatímco provozně zůstane oddělen od rezidenční části. Klíčovým prvkem je otevřené lobby propojující recepci, bar i společenské zóny, které se zapojí do života celého komplexu. Konkrétní detaily k hotelovému konceptu a jeho budoucímu operátorovi budou představeny v následujících týdnech.

DALŠÍ KROKY PROJEKTU
Na dokončenou architektonickou studii nyní navážou projekční práce a povolovací procesy. Samotná výstavba bude zahájena v návaznosti na získání potřebných povolení a její průběh je rozvržen do několika etap s postupnou realizací i zahájením provozu. Kompletní dokončení ANTRACIT plánuje do roku 2031. Více na: https://antracit.eu/projekty/palace/

 

Zdroj: Developerská skupina ANTRACIT

www.antracit.eu

 

 

