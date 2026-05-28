Obrazem: Mlha, tunel i černé skvrny. Jak vidí lidé s poruchami zraku?

Praha 28. května 2026 (PROTEXT) - Podle World Health Organization má asi 2,2 miliardy lidí na světě nějakou formu poruchy zraku. Ten, kdo se zrakem nemá problémy, si jen těžko dokáže představit, jak vidí lidé s různým onemocněním zraku. Připravili jsme ukázky, jak může vypadat vidění při šedém zákalu, glaukomu, onemocnění sítnice nebo sklivcových zákalech.

Šedý zákal: svět jako v mlze

Šedý zákal, odborně katarakta, vzniká zakalením oční čočky. Zatímco zdravá čočka je průhledná a umožňuje světlu procházet do oka, při šedém zákalu se postupně zakaluje a vidění se zhoršuje. Pacienti často popisují, že vidí „jak přes mlhu“. Typickými příznaky jsou zamlžené vidění a zkreslené vidění na blízko i do dálky nebo zvýšená citlivost na světlo.

Nejčastěji se šedý zákal objevuje s přibývajícím věkem jako součást přirozeného stárnutí oka. Existují však i jiné příčiny, jako například úraz oka, jiné onemocnění, nezdravý životní styl nebo užívání některých léků.

Šedý zákal lze odstranit pouze chirurgicky – tedy odstraněním zakalené lidské čočky a jejím nahrazením umělou nitrooční čočkou. Jiná účinná léčba neexistuje. Pokud by pacient operaci nepodstoupil, může dojít až k postupné ztrátě zraku,“ vysvětluje MUDr. Andrea Janeková, Ph.D., FEBO, FEBOS-CR a dodává: „Operace šedého zákalu se v současné době provádí ambulantně a je jedním z nejčastějších a nejbezpečnějších chirurgických zákroků.“

Zelený zákal: tunelové vidění

Zelený zákal neboli glaukom, je závažné onemocnění, při kterém dochází k postupnému poškození a odumírání zrakového nervu. Nebezpečný je především tím, že v raném stadiu nebolí ani nezpůsobuje výrazné obtíže, ale postupně může vést až k úplné ztrátě zraku. Nejdříve dochází k malým výpadkům v zorném poli, kterých si pacient nemusí vůbec všimnout. Postupně ale dochází ke ztrátě periferního vidění a neléčený glaukom může vést až k takzvanému tunelovému vidění – člověk pak vidí, jako by se díval skrze úzkou trubici.

Hlavním rizikovým faktorem je zvýšený nitrooční tlak. Vyšší riziko mají lidé nad 40 let, zejména senioři, ale také osoby s genetickou predispozicí, cukrovkou, migrénami nebo dlouhodobým stresem.

Poškození zrakového nervu způsobené glaukomem bohužel nelze vrátit zpět. Správně zvolenou léčbou ale dokážeme zpomalit další zhoršování a zachovat pacientovi co nejdéle funkční zrak,“ vysvětluje paní doktorka Janeková. Léčba spočívá především ve snižování nitroočního tlaku – pomocí očních kapek, laserových zákroků nebo chirurgické léčby.

Makulární degenerace: deformované tvary a ztráta centrálního vidění

Při makulární degeneraci dochází k poškození tzv. žluté skvrny, což vede k postupnému zhoršování centrálního vidění. Onemocnění má dvě podoby – suchou a vlhkou. Zatímco suchá forma postupuje většinou pomalu, vlhká forma může vést k výraznému zhoršení vidění během několika týdnů či dokonce i dnů.

Již od samého počátku této nemoci pacienti ztrácejí schopnost číst, rozeznávat známé tváře, barvy a všechny tvary vnímají pokřiveně. Riziko ztráty centrální zrakové ostrosti je u tohoto onemocnění opravdu vysoké a čas hraje klíčovou roli. Čím dříve je makulární degenerace zachycena a zahájena léčba, tím větší je šance zachovat si funkční zrak a kvalitu života,“ vysvětluje MUDr. Lucie Frantlová, FEBO.

Odchlípená sítnice: záblesky, stín a náhlé zhoršení vidění

Odchlípení sítnice patří mezi akutní a velmi závažná oční onemocnění. Dochází při něm k oddělení sítnice od spodních vrstev oka, které ji vyživují. Pokud není stav rychle řešen, může vést až k trvalé ztrátě zraku.

Typickými příznaky bývají světelné záblesky, náhlý výskyt většího množství tmavých teček nebo pocit „padající opony“ či stínu v zorném poli. Vidění se může rychle zhoršovat a obraz bývá deformovaný nebo rozmazaný. Riziko odchlípení sítnice je vyšší například u silně krátkozrakých pacientů, po úrazech oka nebo po některých operacích. „Odchlípená sítnice je stav, který vyžaduje okamžité řešení. Čas je v tomto případě zásadní – čím dříve pacient přijde k vyšetření a podstoupí léčbu, tím větší je šance na záchranu zraku,“ upozorňuje lékařka Frantlová. Léčba je chirurgická a cílem operace je sítnici znovu přiložit a obnovit její správnou funkci.

Sklivcové zákaly: tečky a „mušky“ před očima

Sklivcové zákaly patří mezi velmi časté obtíže, zejména ve vyšším věku. Pacienti je popisují jako pohybující se tečky, nitky, mušky nebo pavučinky, které se objevují v zorném poli, nejvíce například při pohledu na světlou plochu nebo oblohu. Vznikají změnami ve sklivci – gelovité hmotě uvnitř oka. Ve většině případů jsou neškodné a souvisejí s přirozeným stárnutím oka. „Běžné sklivcové zákaly většinou nepředstavují závažný problém. V případě potřeby je lze po konzultaci s lékařem odstranit laserovou vitreolýzou nebo operačním zákrokem,“ vysvětluje paní doktorka Frantlová.

 

Zdroj: OCP

