Obří ametystové geody a meteority opět v Praze

Veletrh Svět minerálů a šperků potěší všechny kdo milují krásu, kouzlo a tvořivou sílu přírody. Minerály a krystaly jsou nejen spojením s přírodou a její krásou, ale i spojením se sebou samými. Veletrh probíhá v příjemně naladěném prostřední pražského Výstaviště Holešovice a je vhodný nejen pro jednotlivce ale i pro rodiny s dětmi.
6. – 7. 12. Výstaviště Holešovice PRAHA – Křižíkův pavilon E
Bezbariérový přístup. Vstup se psi.
Sobota 9:30 – 18:00
Neděle 10:00 – 17:00
Vstupné: 130,- dospělí / 100,- snížené / 300,- 2+2 rodinné
Zdroj: Svět Minerálů Praha