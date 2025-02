Obyvatelé panelových domů na Kladně zvažují změnu zdroje vytápění kvůli nejistotě centrálních dodávek tepla

Drahá emisní povolenka a nastavení evropského energetického trhu tvrdě dopadají na teplárenství. Teplárna Kladno k tomu dodává teplo podle cen ze smlouvy uzavřené ještě v době před energetickou krizí. "Dohromady to teplárně zhoršuje ekonomiku provozu natolik, že za stávajících podmínek je rozhodnuta ukončit výrobu tepla na jaře 2026," stojí v tiskové zprávě Teplárny Kladno patřící do energetické skupiny Sev.en Energy.

Plynová stanice za 2 roky? Nemožné!

S tím ovšem vedení kladenského magistrátu nesouhlasí, s Teplárnou Kladno se údajně soudí a občanům slibuje vybudovat vlastní zdroj tepla během dvou let. Z vyjádření magistrátu je patrné, že jsou představitelé města zahnaní do kouta a nejsou schopni garantovat dodávku tepla už na příští zimu 2025/2026, jelikož jsou ve sporu s Teplárnou Kladno, která avizuje ukončení dodávek v průběhu příští zimy.

Podle vyjádření Města Kladna by mělo jít o výstavbu plynové stanice pro zajištění vytápění pro Kladno. Ovšem odborníci z oboru jsou na pochybách. „Pouze přípravné práce zahrnující studie proveditelnosti, projektovou dokumentaci, zpracování a schválení rozpočtu, stavební povolení aj. mohou klidně zabrat tyto dva roky,“ uvedl Zdeněk Pavel, odborník na projektové a stavební řízení.

Na nevýhody dálkového tepla, které poskytují staré systémy tepláren, dlouhodobě poukazuje i asociace AVTČ zabývající se moderním tepelným hospodařením. Teplo je vedeno na místo spotřeby dlouhé kilometry potrubním systémem, který je zakopaný v zemi. Doslova se tak vytápí chodníky, což je neefektivní.

SVJ se zajímají o přechod na alternativní zdroje a tepelná čerpadla

Nad změnou dodavatele tepla a samotného systému tepelného hospodaření tak v obavách začínají uvažovat Sdružení některých vlastníků kladenských bytových jednotek. Alternativy představují např. vlastní malé plynové kotelny pro bytové domy, fotovoltaické systémy v kombinaci s kaskádovým zapojením tepelných čerpadel aj.

Některá kladenská SVJ již do bytových domů zapojila právě tepelná čerpadla. Zkušenosti zatím hovoří o tom, že se zapojeným tepelným čerpadlem přímo v objektu zaplatí vlastníci bytových jednotek oproti teplárně pouze 35 % nákladů z celkového dodaného tepla, zbylých 65 % tvoří teplo odebrané ze vzduchu. Lidé tak zaplatí pouze to, co opravdu spotřebují. Navíc ekologicky, bez emisí. Byť přechod na nový zdroj vždy znamená určitou investici, v dlouhodobém horizontu dojde k návratnosti investice. Navíc velcí a stabilní hráči na trhu dokážou pro SVJ zajistit např i bezplatnou formu pořízení tepelného čerpadla a další formy financování ekologického přechodu na nový zdroj vytápění.

Zdroj: Sdružení energo