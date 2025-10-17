Ocelové lahve se v Ostravě vyrábějí už 120 let, do světa jich odešlo 45 milionů

Cylinders Holding provozuje tři strategické výrobní podniky – Vítkovice Cylinders (ČR), Vítkovice Milmet (Polsko) a ECS (Německo). Sesterské společnosti působí v řadě dalších zemí, například v USA, ve Velké Británii či SAE. Roční produkce přesahuje milion vysokotlakých bezešvých ocelových lahví. Určeny jsou pro technické a medicinální plyny, pro kyslík k dýchání a relaxaci, pro dopravu (zejména na CNG či vodík), pro přepravu a skladování vzácných plynů, jako je helium, pro energetiku (v rámci vodíkových zásobníků), pro potravinářství a gastro svět, pro sportovní aktivity, jako je potápění nebo horolezectví. Používají je také hasiči a záchranáři.
„Každá z lahví má v současné době životnost přes 50 let. Navíc je plně recyklovatelná. Takže až budeme slavit 150 let, budou se naše produkty na trhu stále bez problémů potkávat,“ uvedl generální ředitel a předseda dozorčí rady Cylinders Holding Jan Světlík. V posledních pěti letech skupina investovala 184 milionů Kč do dalšího posílení bezpečnosti a životnosti produktů. Současně se Cylinders Holding podílel na výzkumných úkolech v hodnotě 314 milionů Kč, které cílily na snižování hmotnosti lahví a technologie pro skladování vodíku.
Skupina se soustředí také na smart svazky lahví, vysokokapacitní přepravní kontejnery a trajlery s ocelovými lahvemi, vodíkové technologie i speciální lahve na CO2.
Zdroj: Cylinders Holding