Projekt představuje české firmy, jejichž export tvoří alespoň 20 % tržeb. Mezi nejčastější zahraniční obchodní partnery finalistů patří Německo, Slovensko a Polsko, jejich ambice však sahají i na vzdálenější trhy. Jejich úspěch stojí na kvalitě výrobků a služeb, znalosti trhu a důvěře zákazníků.
OCE je součástí Podnikatelské platformy Helas, která propojuje české podnikatele a podporuje sdílení zkušeností i rozvoj podnikání. Jejím mottem je Budujeme hrdé Česko.
„Každý ročník přináší příběhy firem, které uspějí i v mezinárodní konkurenci. Letošních 101 finalistů potvrzuje, že český export stojí na pevných základech, kvalitní práci lidí a hledání nových příležitostí. Za každým exportním úspěchem stojí odvaha, vytrvalost a umění přizpůsobit se novým podmínkám. Právě tyto příběhy chceme ocenit a vyzdvihnout,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu a Podnikatelské platformy Helas.
Důležitou roli v projektu má také odborný garant CRIF – Czech Credit Bureau, který zajišťuje ekonomické hodnocení přihlášených firem. Pomocí ekonomických dat a indexu CRIBIS posuzuje jejich finanční zdraví, stabilitu a předpoklady pro další rozvoj.
„V současnosti jsou podmínky pro podnikání poznamenané značnými nejistotami plynoucími ze světového vývoje. Největší šanci v nich obstát mají představitelé firem, kteří kladou důraz na předvídavost a adaptabilitu. Vyžadují to nejen vyšší úrokové sazby z úvěrů, které jsou důležité pro financování investic, ale i vyšší ceny energií, které zvedají provozní náklady, a rovněž přetrvávající nedostatek pracovních sil. Svoji roli hraje také obezřetnost při volbě obchodních partnerů,“ uvádí Pavel Finger, Executive Director, CRIF — Registr platebních informací s.r.o.
Prosazení na zahraničních trzích vyžaduje kvalitní produkty a služby, inovace i schopnost reagovat na specifické podmínky jednotlivých trhů. Podpora exportu a otevírání nových obchodních příležitostí jsou proto důležité pro rozvoj české ekonomiky. Projekt OCE, který se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zviditelňuje úspěšné české firmy a jejich zkušenosti představuje jako inspiraci pro další podnikatele. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček zdůrazňuje význam podpory exportérů a usnadňování přístupu na nové trhy.
„Gratuluji všem oceněným exportérům i lidem, kteří za jejich úspěchem stojí. Získat v zahraničí první zakázku dá práci. Když se pak zákazník vrátí, je to pro firmu ta nejlepší vizitka. České exportéry podporuji dlouhodobě a za důležité považuji hlavně to, abychom jim na nových trzích pomohli najít spolehlivé partnery a otevřít dveře k prvním zákazníkům,“ zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Úspěšný export vyžaduje nejen kvalitní produkt či službu, ale také spolehlivé zázemí, partnerství a fungující logistiku. Klíčová je flexibilita a schopnost rychle reagovat na potřeby zákazníků na jednotlivých trzích. Významnou roli proto hrají také kvalitní logističtí partneři. Hlavním partnerem projektu je společnost Pelmi, která českým firmám poskytuje přepravní služby i podporu při řešení běžných a nestandardních požadavků. Její zkušenosti a osobní přístup tvoří základ dlouhodobé spolupráce a podpory exportu.
„Požadavky na české exportéry se neustále vyvíjejí a vedle kvality samotných produktů je stále důležitější také schopnost zajistit jejich spolehlivou a včasnou přepravu na zahraniční trhy. Právě zde může kvalitní logistický partner sehrát důležitou roli. Českým exportérům pomáháme již dlouhé roky, a to nejen samotnou realizací přeprav, ale také odbornými konzultacemi a doporučeními při plánování jejich logistických potřeb. Naše společnost staví především na dlouholetých zkušenostech a odbornosti zaměstnanců, kteří dokážou zákazníkům poradit a pomoci s běžnými i nestandardními přepravami. Tyto zkušenosti se snažíme předávat také mladším kolegům, abychom si udrželi vysokou úroveň poskytovaných služeb i do budoucna. Českým exportérům přeji především mnoho úspěchů na zahraničních trzích, spolehlivé obchodní partnery a dostatek příležitostí pro další rozvoj. Pokud se bude dařit jim, bude se dařit i nám,“ uvádí Josef Truhlář, CEO a spolumajitel společnosti Pelmi.
Oficiálním partnerem je společnost Microsoft, která podporuje využívání digitálních technologií a AI v podnikání. Jejich praktické nasazení pomáhá zvyšovat efektivitu, inovovat a posilovat konkurenceschopnost.
„Podle našeho AI Diffusion reportu už generativní AI využívá téměř třetina Čechů v produktivním věku, za evropskými lídry ale stále zaostáváme. Malé a střední firmy by proto měly zkušenosti zaměstnanců proměnit v systematickou výhodu. Potřebují přehledně uložená data a moderní, zabezpečená zařízení a pak stačí začít u jednoho procesu, který zabírá nejvíc času. Největší příležitost vidíme v AI agentech, díky nimž může i menší firma konkurovat velkým. Klíčová je bezpečnost, ale hlavně lidé, kteří s AI umějí pracovat,“ říká Štefan Kutlák, manažer pro prodej firemních zařízení a řešení ve společnosti Microsoft.
OCE dává prostor firmám různých velikostí, které spojuje úspěch na zahraničních trzích. O pořadí rozhoduje ekonomické hodnocení a posouzení odborné poroty zohledňující podnikatelský příběh i strategii firem. Vedle hlavních kategorií projekt uděluje také tři speciální ceny, které upozorňují na důležité oblasti současného podnikání.
Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF – Czech Credit Bureau oceňuje firmy, které vedle ekonomických výsledků dbají na odpovědný přístup k zaměstnancům, zákazníkům, partnerům a životnímu prostředí.
„Podniky, které působí na zahraničních trzích a dokážou tato témata přirozeně začlenit do své strategie a rozhodování, mohou lépe reagovat na měnící se požadavky zákazníků, odběratelů, investorů i finančních institucí a posilovat svou dlouhodobou stabilitu a konkurenceschopnost i na trzích mimo ČR. V rámci hodnocení přihlížíme k odpovědím firem na otázky zaměřené na aktivity spojené s jejich udržitelným podnikáním, které vyplňují všechny podniky, které se projektu Ocenění Českých Exportérů účastní. Při výběru vítěze využíváme také ESG skóre všech českých firem generované z veřejných dat. Na souhrnu těchto informací jsme postavili naši záštitu nad Cenou odpovědného podnikání a věříme, že bude přínosem pro celý projekt,“ sděluje Přemysl Cenkl, ředitel marketingu CRIF – Czech Credit Bureau.
Samostatnou pozornost získává také online obchodování, které firmám otevírá nové možnosti prodeje. Vedle kvalitní nabídky a zákaznické zkušenosti je pro úspěch důležité také spolehlivé doručení a jednoduché vrácení zboží. Patronem Ceny E-Commerce je DPD, součást skupiny Geopost, evropské sítě balíkové přepravy. Cena oceňuje firmy, které efektivně využívají potenciál online prodeje.
„České e-shopy dnes mohou zákazníky oslovit prakticky kdekoliv v Evropě. Rozhodující pro úspěch je například schopnost nabídnout zákazníkovi kvalitní lokální zkušenost (místní standard), i když e-shop sídlí stovky kilometrů daleko. Pokud se mu navíc povede odlišit od konkurence nabídnutím specifické značky nebo produktu, který je v cílové zemi špatně dostupný, je to obrovské plus. Dle našeho e-commerce průzkumu E-Shopper Barometer je toto hned 2. nejčastějším důvodem, proč Evropané nakupují na zahraničních e-shopech (hned po ceně). Na zkušenost s e-shopem má vliv řada faktorů, ale jedním z významných je samotná doprava zboží příjemci. Výhodou je využití dopravce, který zaručuje vysokou kvalitu doručení nejen v Česku, ale i napříč Evropou v rámci jedné mezinárodní sítě, podobně jako aplikujeme v DPD. Tedy bez předávání zásilek dalším dopravcům, které e-shopům zhoršuje dohled nad zásilkami a generuje větší podíl stížností. To je zbytečná reputační, ale i finanční zátěž. Neméně důležitý je i vratkový proces. Téměř každý pátý Evropan v roce 2025 vrátil svoji poslední objednávku z e-shopu. Zároveň polovina zákazníků e-shopů vidí proces vrácení zboží jako složitý nebo problematický,“ uvádí Miloš Malaník, CEO DPD CZ.
Třetí speciální kategorií je Cena za největší potenciál pod patronací JŠK, advokátní kanceláře. Hodnotí podnikatelský model, postavení na trhu, výhled odvětví a finanční výsledky i předpoklady dalšího rozvoje. Zohledňuje také vizi, schopnost reagovat na změny, právní zázemí a vztahy mezi vlastníky a vedením.
„Skutečný potenciál firmy se nepozná jen podle jejích současných ekonomických výsledků, ale především podle toho, kam směřuje a jaké má předpoklady pro další růst. Za úspěšnou společností stojí jasná vize vlastníků, pevné podnikatelské hodnoty a schopnost strategicky uvažovat, přijímat odpovědná rozhodnutí a přizpůsobovat se měnícímu se prostředí. Důležitou roli přitom hrají také dobře nastavené vztahy mezi vlastníky a vedením a kvalitní právní zázemí. To pomáhá předcházet rizikům, vytváří stabilní podmínky pro podnikání a umožňuje firmě bezpečně využívat nové příležitosti. Věříme, že právě propojení podnikatelské odvahy, odpovědného vedení a pevných základů dává firmě skutečný potenciál růst a obstát i v dlouhodobém horizontu,“ uvádí Tomáš Doležil, partner advokátní kanceláře JŠK.
České firmy reprezentují ČR v zahraničí a přispívají k její prosperitě, zaměstnanosti i rozvoji regionů. Za jejich výsledky stojí hlavně zkušenosti, odvaha a vytrvalost lidí, jak dlouhodobě zdůrazňuje i ekonom Tomáš Sedláček, patron projektu.
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo za podpory partnerů, kteří patronací podporují projekt i české podnikatelské prostředí.
Kompletní tiskovou zprávu včetně přehledu vítězů a fotogalerie naleznete ZDE.
Zdroj: Agentura Helas, s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60285.