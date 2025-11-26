Ocenění Českých Exportérů: Úspěšní vývozci zaujali příběhem i ekonomickými výsledky

Do letošního ročníku OCE bylo přihlášeno 140 ryze českých firem, u kterých tvoří export více než 20 procent jejich tržeb. Vítěze vybírala porota ze 96 finalistů, kteří splnili kritéria soutěže. Finalisté OCE, kteří dohromady zaměstnávají 11 tisíc lidí, loni vyvezli zboží a služby za miliardy korun. Jejich obrat byl 58 miliard korun.
Podle zakladatelky projektu a Podnikatelské platformy Helas Heleny Kohoutové mohou být tito úspěšní exportéři inspirací pro všechny tuzemské podniky.
Ocenění Českých Exportérů je již tradičně otevřeno malým, středním i velkým firmám. Mezi zúčastněnými společnostmi bylo v tomto roce 78 rodinných podniků. A 28 firem se klání zúčastnilo vůbec poprvé.
Kdo se mohl zapojit?
- Společnosti s českými majiteli, kteří jsou držiteli stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)
- Společnosti s ročním obratem nad 10 milionů korun
- Firmy, jež vedou podvojné účetnictví, a to minimálně 4 roky
- Podniky, které mají alespoň 20 procent tržeb z exportu (vyvážejí vlastní výrobky nebo služby či výrobky jiné české firmy)
O vítězích rozhodovaly především ekonomické výsledky účastníků na základě ratingu a scoringu, ale také zajímavý podnikatelský příběh.
I letos byly v rámci Ocenění Českých Exportérů vyhlášeny vždy tři firmy v kategoriích podle velikosti obratu. V kategorii Malá společnost se o prvenství utkaly podniky s ročním obratem do 100 milionů korun, ve Střední společnosti soutěžily firmy s obratem mezi 100 až 500 miliony korun a podniky s ročním obratem převyšujícím půl miliardy korun si rozdělily ocenění v kategorii Velká společnost.
Exportéři bodovali také ve speciálních kategoriích, kde byly vyhlášeny Cena za největší potenciál pod patronací Genesis Capital Equity, Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF – Czech Credit Bureau, a Cena e-commerce pod patronací MICROSOFT.
Krize exportéry neodradily, zajišťují stabilitu
Pro malou a otevřenou ekonomiku, jako je ta česká, je export životně důležitý. V období významných globálních změn mohou být zkušenosti vývozců důležité pro úspěšné překonání složité ekonomické situace.
Podle zakladatelky projektu a Podnikatelské platformy Helas Heleny Kohoutové patří všechny nominované podniky mezi významné zaměstnavatele, kteří zajišťují ekonomickou i sociální stabilitu České republiky.
„Jsou to firmy, které si zaslouží uznání. Jejich příběhy, hodnoty a výsledky dokazují, že české podnikání má pevné základy i budoucnost,“ říká Helena Kohoutová. Dodává, že úroveň národa odráží kvalitu jeho lídrů – lidí ochotných dělat něco, co má vyšší smysl a přináší dobro společnosti.
„Mnoho firem v naší platformě tento princip přirozeně naplňuje a pomáhá svému okolí. I proto vznikla Podnikatelská platforma Helas – aby propojovala odkaz předků, současnosti i budoucnosti a posilovala hodnoty, které ovlivňují život nás všech,“ doplňuje Helena Kohoutová.
Podstatnou součástí platformy je propojení firem zapojených do projektů Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů a členů klubů Helas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club pod společným mottem Budujeme hrdé Česko.
„Účast v projektu OCE je bezplatná, ale firmám nabízí možnost stát se součástí komunity, která podporuje rozvoj byznysu, vztahů a inspirace. Naše platforma je výjimečná tím, že ji tvoří důvěryhodní podnikatelé a dodavatelé, díky čemuž vzniká bezpečné prostředí pro spolupráci a nové příležitosti. Letos jsme v rámci platformy a jejích projektů vybírali ty nejúspěšnější podnikatele ze 4 101 firem splňujících přísná kritéria. Do finále projektů OCE, OCP a OCL postoupilo 412 ryze českých firem s celkovým obratem 177,5 miliard korun a 33 tisíci zaměstnanci,“ uzavírá Helena Kohoutová.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau je od samotného založení soutěže jejím odborným garantem a už počtvrté také patronem Ceny odpovědného podnikání. Hodnocení této speciální kategorie je založeno především na výsledcích Synesgy skóre z vyplněného dotazníku v platformě Synesgy a hodnotě CRIF ESG skóre z veřejných dat. Důležité je také vzít v úvahu to, jaké má hodnocená firma aktivity v oblasti minimalizace dopadů jejich podnikání na životní prostředí.
I exportéři se zaměřují na odpovědné podnikání
Cenu odpovědného podnikání letos získala společnost GF Machinery s.r.o., která splnila všechna kritéria, investovala finanční prostředky do energeticky úsporných opatření a je držitelem certifikátu ISO 14001 "environmentální management".
Hlavním kritériem výběru vítěze kategorie Cena odpovědného podnikání je dosažené ESG skóre vypočtené z dat, které daná firma vyplnila v dotazníku na platformě Synesgy.
„Přihlížíme ale rovněž k odpovědím firem na otázky zaměřené na aktivity spojené s jejich udržitelným podnikáním, které vyplňují všechny podniky, jež se projektu Ocenění Českých Exportérů účastní. Při výběru vítěze využíváme také ESG skóre všech českých firem generované z veřejných dat. Na souhrnu těchto informací jsme postavili naši záštitu nad Cenou odpovědného podnikání a věříme, že bude přínosem pro celý projekt Ocenění Českých Exportérů,“ sděluje Přemysl Cenkl, ředitel marketingu CRIF – Czech Credit Bureau.
Českému zahraničnímu obchodu se letos přes mnohé geopolitické problémy i obchodní války daří. Jak zhodnotit současný vývoj tuzemského exportu?
„Přitom situace ve světě exportu příliš nenahrává. Od covidové epidemie probíhá pod pojmem deglobalizace pozvolný rozpad dodavatelských řetězců a ani narůstající řinčení zbraní rozvoji exportu neprospívá. Navíc je mnoho českých vývozců orientováno na stagnující evropské trhy a zejména na ekonomicky slábnoucí Německo. Nicméně i soutěž OCE ukázala, že naši vývozci neházejí flintu do žita a snaží se o rozumnou diverzifikaci cílových exportních destinací“, uvedl Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
V rámci finalistů měly letos v soutěži největší podíl středně velké společnosti, a to 43 %. Na druhé místo se dostaly velké společnosti s podílem 34 % a poslední skončily malé podniky s 23 % podílem. Převládaly společnosti, které jsou na trhu delší dobu.
„Tři čtvrtiny z nich existují na trhu déle než dvacet let, což svědčí o jejich stabilitě a dlouhodobě dobrém výkonu. Alespoň jednoho finalistu měl každý kraj. Nejvíce finalistů sídlí v Jihomoravském a poté ve Zlínském kraji. Na tyto dva kraje připadlo téměř 30 % účastníků finále. Zhruba osmi procenty se podílel kraj Jihočeský, Moravskoslezský a Ústecký. Z hlediska hodnocení na základě Index CRIBIS mají téměř dvě třetiny finalistů čtyři nejvyšší stupně,“ doplňuje Pavel Finger.
Exportéři tahouny české ekonomiky
Speciální kategorii, ve které se exportérům udělují Ceny za největší potenciál, zaštítila letos společnost Genesis Capital Equity, skupina fondů private equity (rozvojového kapitálu), které nabízejí malým a středním podnikům ve střední Evropě pomoc při financování jejich růstu a rozvoje. Genesis Capital Equity investuje do firem z různých oborů výroby i služeb, které jsou často lokálními lídry ve svých oborech s mezinárodní ambicí.
České firmy nesmějí v současné složité situaci ztrácet svoji konkurenceschopnost, naopak musejí hledat cesty k jejímu posilování. Exportérů se to týká dvojnásob.
„Exportní trhy mohou být přirozeným prostorem pro další růst každé firmy. Nicméně tato expanze skýtá mnohá rizika a je dobré postupovat systematicky a s obezřetností. Mám radost pokaždé, když vidím otisk českého byznysu v zahraničí. Jako mezinárodně působící investiční skupina vnímáme, že české know-how má ve středoevropském regionu dobrý ohlas,“ říká senior investiční ředitelka Genesis Tatiana Balkovicová.
„Letošní vítěz kategorie Ceny za největší potenciál, společnost Altech, je krásným příkladem systematické práce, vytrvalosti, ochoty inovovat a odvahy vydat se do světa. Společnost už dnes prodává přes 85 procent své produkce po celém světě, připravuje nové produkty a aktivně testuje možnosti významnější expanze ve vybraných regionech. Jako taková může sloužit jako vzor pro další české společnosti s obdobnou ambicí,“ dodává investiční ředitel Genesis Jiří Kolísko.
Posuňme Česko do evropské špičky
I letos se projekt těšil záštitě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které má mimo jiné za cíl posunout Česko mezi nejvyspělejší ekonomiky Evropské unie.
„Naše hospodářská strategie má jasný cíl: zařadit Česko mezi top 10 nejvýkonnějších ekonomik v Evropské unii. Sázíme na inovace, růst produktivity a zvyšování přidané hodnoty. Podporujeme firmy a jejich konkurenceschopnost od technologického rozvoje, financování, až po zahraniční expanzi a získávání strategických partnerů,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
České firmy po odchodu z některých trhů včetně ruského podle něj prokázaly i díky pomoci ze strany MPO velkou odolnost, diverzifikovaly svoje exportní destinace a dnes vyvážejí své výrobky do dalších evropských i mimoevropských teritorií.
„Diverzifikace a širší geografická orientace není jen reakcí na krizi, ale strategickou nutností a zdrojem dlouhodobé stability české ekonomiky. Projekt Ocenění českých exportérů má v této souvislosti důležitý význam, protože oceňuje české exportéry, kteří uspěli v globální konkurenci, posouvají tuzemskou ekonomiku vpřed a svým příkladem inspiruji další podniky,“ dodává ministr.
Lídři v oblasti e-commerce
Česká republika patří mezi evropské lídry také v odvětví e-commerce. Ani v tomto ročníku proto mezi speciálními kategoriemi nechyběla Cena e-commerce, nad níž letos převzala záštitu společnost MICROSOFT.
„Česká e-commerce patří mezi nejrychleji rostoucí segmenty v regionu střední Evropy. Podle posledních dat se objem online prodejů stabilizoval po pandemickém boomu, ale stále vykazuje meziroční růst, zejména v oblastech jako móda, elektronika a potraviny,“ připomíná Marcela Křišťanová, Marketing Manager, EMEA Device Partner Sales organization, Microsoft.
Současným trendem, který nemohou tuzemské podniky opomíjet, je omnichannel strategie, kdy se propojuje online a offline prodej, a také personalizace nabídky na základě datové analytiky.
Firmy podle Marcely Křišťanové investují do automatizace skladů, rychlé logistiky a digitálního marketingu s využitím AI pro cílení kampaní. Zákazníci očekávají nejen nízkou cenu, ale i rychlé doručení, transparentní komunikaci a udržitelnost. To vše se stává konkurenční výhodou.
A není dnes pro české e-shopy zásadním problémem především konkurence velkých internetových tržišť se záplavou levného zboží?
„Konkurence globálních tržišť je realitou, ale české e-shopy mají v rukou silné trumfy: důvěru zákazníků, kvalitní zákaznický servis, rychlé dodání a znalost lokálního trhu. Úspěšné firmy se zaměřují na přidanou hodnotu – například na unikátní produkty, udržitelnost, transparentnost a personalizovaný přístup. Klíčové je také využívání dat a technologií pro efektivní řízení zásob, marketing a zákaznickou zkušenost,“ prozrazuje Marcela Křišťanová.
Zmíněnou cenu získala v letošním roce společnost MADFINGER Games, která ukazuje, že úspěch na globálním trhu není jen o produktu, ale také o schopnosti využít digitální technologie a inovace naplno.
Firma dokázala vybudovat silnou značku, oslovit miliony hráčů po celém světě a monetizovat svůj obsah prostřednictvím online platforem – to je příklad efektivního využití e-commerce v herním průmyslu. „Inspirací je zejména globální ambice, důraz na kvalitu, uživatelský zážitek a budování herní komunity. Ukazuje se, že české firmy mohou uspět mezinárodně, pokud propojí kreativitu s technologiemi a strategickým marketingem,“ dodává Marcela Křišťanová.
Dvacátá léta udeřila mnoha ranami
Hlavním partnerem OCE se i letos stala významná česká logistická společnost PELMI, která působí na trhu více než třicet let.
„Síla českých firem spočívá především v odbornosti, zkušenostech a schopnosti přizpůsobit se požadavkům zahraničních trhů. Mnoho firem stojí, stejně jako ta naše, na dlouholetých profesionálech s desítkami let praxe, kteří své know-how předávají mladší generaci. To zajišťuje kontinuitu a vysokou kvalitu služeb. Za více než 31 let působení na trhu jsme realizovali velké množství přeprav, jak standardních, tak i nestandardních, a jsme schopni poskytovat exportérům i importérům odborné rady a podporu,“ sděluje Josef Truhlář, jednatel společnosti PELMI a dodává „Českým firmám přeji jen to nejlepší, protože pokud se jim bude dařit prodávat své produkty na zahraničních trzích, naše společnost bude mít dost práce pro své zaměstnance. To podle nás dobře ilustruje sílu českých firem a jejich exportní potenciál.“
Patronem soutěže se i letos stal známý ekonom Tomáš Sedláček „Chtěl bych poděkovat všem českým podnikatelům za to, že díky nim a jejich nezlomnému duchu se věci posouvají dopředu. A dokážu si přitom představit, že nejednou zažívali i chvíle kdy to chtěli vzdát a věnovat se něčemu jinému, jednoduššímu, nebo se nechat nějak zapojit, tak aby jim někdo říkal, co mají dělat. Ale nevzdali to a díky nim můžeme žít v hrdé zemi, v hrdé Bohemii, a tato země má skutečně mnoho věcí na které může být hrdá,“ dodává patron.
Kdo si rozdělil ceny?
Malá společnost
1. místo Klimchi s.r.o.
2. místo LABORTECH, s.r.o.
3. místo REX, s.r.o.
Střední společnosti
1. místo Teplotechna-Prima s.r.o.
2. místo SEMO a.s.
3. místo JERRY FABRICS s.r.o.
Velká společnost
1. místo Delta Chem s.r.o.
2. místo ALTECH, spol. s r.o.
3. místo Kovar a.s.
CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ pod patronací CRIF – CZECH CREDIT BUREAU
GF Machinery s.r.o.
CENA ZA NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL pod patronací Genesis Capital Equity
ALTECH, spol. s r.o.
CENA E-COMMERCE pod patronací MICROSOFT
MADFINGER Games, a.s.
Český byznys podpořili i partneři slavnostního vyhlášení
České podnikání se v projektu OCE rozhodly formou partnerství slavnostního vyhlášení vítězů podpořit také následující firmy, kterých jsme se zeptali, v čem vidí sílu českých firem a jejich exportní potenciál.
201 consulting s.r.o. - Pavlína Torhanová, jednatelka společnosti
Sílu českých firem vidím v kombinaci poctivého know-how, technické zdatnosti a schopnosti neustále inovovat. Umíme navazovat na dlouhou tradici průmyslu a řemesla, ale zároveň se nebojíme nových technologií, chytrých řešení a vlastních inovací – od vylepšení procesů až po nové produkty, patenty a služby s mezinárodním přesahem. Čeští podnikatelé jsou flexibilní, umějí naslouchat zákazníkům a dlouhodobě si držet vysokou kvalitu – a právě to je na globálních trzích klíčová konkurenční výhoda. Věřím, že český export má stále velký prostor k růstu. Jsem hrdá, že společnost 201 consulting může být partnerem firem, které se nebojí vyrazit se svými nápady za hranice a k jejich rozvoji jim můžeme pomáhat i pomocí dotačních příležitostí.
ČSOB a.s. - Vladislav Nožička, ředitel Specializovaného financování ČSOB
Síla českých firem dnes stojí na jejich schopnosti rychle reagovat na globální změny a přetavovat je v příležitosti. Výraznou konkurenční výhodou je technická odbornost, schopnost inovovat a stále silná exportní orientace. Český byznys zároveň ukazuje, že dokáže investovat do digitalizace, modernizace výroby a do udržitelných řešení, která jsou nezbytná pro dlouhodobou konkurenceschopnost. Vidíme rostoucí ochotu firem rozšiřovat své výrobní kapacity, zavádět automatizaci a přicházet s produkty s vysokou přidanou hodnotou. Naše zkušenost potvrzuje, že podniky, které tyto kroky dělají systematicky, mají na zahraničních trzích největší úspěch. ČSOB je připravena tuto transformaci nadále podporovat a být partnerem firem při klíčových investicích, které je posunou vpřed.
JANEČEK FOUNDATION - Karel Janeček, matematik a sociální inovátor, zakladatel Janeček Foundation, Znesnáze21, Archa 21, Institut H21 a autor metody D21.
České firmy mají obrovskou sílu v lidském kapitálu – v talentu, vůli uspět a schopnosti inovací, vytváření kvalitních produktů i technologií. Díky tomu mají přirozený exportní potenciál, který dnes oceňuje celý svět. Když se tyto schopnosti propojí s vizí a hodnotami, které přesahují pouhý zisk, vzniká něco, co může na mezinárodních trzích dlouhodobě uspět. To je cesta smyslu a hodnot, kterou podporujeme i v rámci Janeček Foundation.
GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o. - Josef Anovčín, spolumajitel sklárny Květná 1794
Sílu českých firem vidím v poctivém řemesle, technické zdatnosti a schopnosti hledat chytrá, často velmi inovativní řešení i v náročných podmínkách. Právě kombinace tradice, inovace a lidské profesionality dává českým firmám solidní exportní potenciál a umožňuje jim prosadit se i na vysoce konkurenčních zahraničních trzích.
RESPECT, a.s. – Martin Kment, obchodní ředitel pobočky Pardubice
České firmy mají v sobě něco výjimečného – schopnost tvořit a zlepšovat, která se tu předává z generace na generaci. Nejde jen o tradici, ale o živou sílu, která se pořád hýbe kupředu. Co nás opravdu odlišuje je umění rychle se přizpůsobit. České firmy hledají příležitosti. A právě proto můžeme konkurovat těm největším hráčům na světě. Protože nabízíme produkty, které mají něco navíc. Něco, co nejde jen tak zkopírovat. Originalitu, kvalitu a odvahu jít vlastní cestou. To je ta pravá síla českého podnikání a českého exportu.
TROX Tech-Trade, s.r.o. - Pavla Zálešáková, zakladatelka a bývalá majitelka společnosti
Jedno slovo je málo. 5 K – Korektnost, Konkurenceschopnost, Kvalita, Kreativita, dovednost Komunikovat. Tradice, inovace, činorodost, flexibilita, „zlaté české ručičky“ a bystré hlavičky.
Schopnost přijmout krizi jako výzvu a překonat ji. Neusnout na vavřínech.
Více informací k samotnému projektu Ocenění Českých Exportérů, katalog partnerů šestého ročníku i další fotografie ze slavnostního vyhlášení vítězů naleznete ZDE.
Projekt podporují:
Zakladatel: AGENTURA HELAS, s.r.o.
Odborný garant: CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.
Oficiální partner: Genesis Capital Equity s.r.o.
Hlavní partner: PELMI, spol. s r.o.,
Záštita a partner: Ministerstvo obchodu a průmyslu
Partneři: ALUKOV a.s., Dobrá Tiskárna s.r.o., Eternal by Helena, HARMON research, Intedat s.r.o., JŠK, advokátní kancelář, s.r.o., JVS SERVICE s.r.o., MICROSOFT s.r.o., RESPECT, a.s., Vere Prague s.r.o., Zuzana Fialová - šperky
Partneři slavnostního vyhlášení: 201 consulting s.r.o., Československá obchodní banka, a. s., JANEČEK FOUNDATION, GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o., TROX Tech-Trade, s.r.o.
Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:
Agentura Helas, s.r.o.
Petra Tůmová, tel: 775 718 425,
email: petra.tumova@helas.org
Zdroj: Agentura Helas