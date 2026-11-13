Ocenění Českých Lídrů 2026 představilo nejúspěšnější české firmy

Projekt upozorňuje na význam českých firem, které vytvářejí pracovní místa, rozvíjejí regiony, investují do inovací a posilují konkurenceschopnost. Letošní ročník opět ukázal, že za výsledky stojí kvalitní řízení, strategie a lidé schopní obstát v proměnlivém podnikatelském prostředí.
Mezi finalisty je 83 rodinných firem a 57 exportérů. Odborná porota posuzovala 125 nejlepších finalistů, z nichž vybrala letošní vítěze. Výsledky potvrzují význam českých podniků pro zaměstnanost i prosperitu regionů. Rodinné firmy stavějí na kontinuitě, exportéři dokazují, že české know-how obstojí i na mezinárodních trzích.
Význam českých podniků a jejich schopnost reagovat na výzvy vyzdvihuje také zakladatelka projektu Ocenění Českých Lídrů (OCL) a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová.
„Ocenění Českých Lídrů nám umožňuje představovat úspěšné české firmy a sledovat, jak se české podnikání proměňuje a čelí novým výzvám. Letošní finalisté potvrzují pevné základy české ekonomiky. Téměř 60 procent z nich tvoří rodinné nebo částečně rodinné společnosti, nejméně 40 procent působí na zahraničních trzích a téměř tři čtvrtiny podnikají déle než 20 let. Významné zastoupení mají také výrobní firmy. Za jednu z největších předností českých lídrů považuji schopnost propojit tradici a zkušenosti s inovacemi, novými technologiemi a odpovědností vůči zaměstnancům i regionům,“ říká Helena Kohoutová.
Odborným garantem projektu je CRIF – Czech Credit Bureau, který nominace připravuje podle Indexu CRIBIS. Ten vychází z finančních i nefinančních údajů a hodnotí ekonomickou kondici a stabilitu společností.
Výsledky finalistů odrážejí stav českého podnikatelského prostředí. Mezi účastníky se opět prosadily úspěšné společnosti ze všech krajů ČR, ekonomický vývoj se však neobešel bez výzev.
„V letošním ročníku opět dominovaly úspěšné firmy ze všech krajů České republiky. Přesto i zde byl vidět dopad určité ekonomické stagnace, zejména v průmyslu. Ta je odrazem celoevropského zpomalení hospodářského růstu pod konkurenčním tlakem asijských zemí, špatné geopolitické situace ve světě a možná i nevyjasněné budoucnosti využití umělé inteligence, která je příležitostí, ale i hrozbou. V ČR je patrný od roku 2024 mírný nárůst bankrotů společností a podnikatelů, ale i pozitivní příliv nově vznikajících firem. Osobně jsem podle výsledků ekonomického hodnocení finalistů soutěže OCL přesvědčen, že lídři tuto situaci nejen ustojí, ale nakonec i posílí a potáhnou české hospodářství dál k prosperitě,“ uvádí Pavel Finger, Executive Director, CRIF — Registr platebních informací s.r.o.
Jubilejní ročník se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které podporuje aktivity zaměřené na rozvoj podnikatelského prostředí, konkurenceschopnost a růst tuzemských společností.
„Úspěšné české firmy jsou základem konkurenceschopné ekonomiky. Vytvářejí pracovní místa, investují do inovací, rozvíjejí regiony a stále výrazněji se prosazují také na zahraničních trzích. Právě firmy, které dokážou dlouhodobě růst, investovat a obstát v mezinárodní konkurenci, posouvají českou ekonomiku dopředu. Úkolem státu je vytvářet jim stabilní a předvídatelné podmínky pro podnikání a další rozvoj. Stejně důležité je ale také ukazovat příklady firem, kterým se daří, protože mohou být inspirací pro další české podnikatele,“ zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
V jednotlivých krajích získaly ocenění nejúspěšnější společnosti. Vedle regionálních titulů porota rozdělila také speciální ceny za výsledky, odpovědný přístup, firemní příběh a potenciál růstu.
Celorepublikový lídr pod patronací společnosti Koutný ocenil firmu s výrazným postavením na českém trhu. Společnost Koutný tak do letošního ročníku vstupuje s vlastní zkušeností – loni získala titul Lídr Olomouckého kraje a stala se také Celorepublikovým lídrem. Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF – Czech Credit Bureau ocenila odpovědný přístup k podnikání. Kategorie Výjimečná firma pod patronací JŠK, advokátní kancelář vyzdvihla podnikatelské hodnoty a vizi. Cena za největší potenciál pod patronací Sandberg Capital ocenila firmu s předpoklady k dalšímu rozvoji.
K loňskému úspěchu společnosti Koutný a letošní patronaci ceny Celorepublikový lídr se vrací Pavel Koutný jr., CEO společnosti Koutný spol. s r. o.
„Já jsem osobně moc rád, že se takové ocenění koná, protože to poukazuje na to, jak dobré firmy tady v České republice máme. Minulé ocenění beru s obrovským závazkem pro další cestu a je hlavně důkazem perfektní práce celého našeho týmu, bez kterého by to nešlo. Všechny firmy, které se sem dostaly, beru jako lídry, protože zvládnout své podniky dovést na stupně vítězů v takto turbulentní a těžké době je velmi náročná disciplína,“ dodává Pavel Koutný.
Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF připomíná, že úspěch firem netvoří jen finanční výsledky, ale také přístup k zaměstnancům, partnerům, životnímu prostředí a okolí.
„Odpovědné podnikání dnes podle nás znamená řídit firmu s dlouhodobou perspektivou a vedle ekonomických výsledků systematicky zohledňovat také její dopady na životní prostředí, zaměstnance, obchodní partnery a širší společnost. Principy ESG přitom nevnímáme pouze jako otázku reportingu či regulatorních požadavků, ale především jako praktický rámec pro kvalitnější řízení rizik a budování odolnosti firmy. Podniky, které dokážou tato témata přirozeně začlenit do své strategie a rozhodování, mohou lépe reagovat na měnící se požadavky zákazníků, odběratelů, investorů i finančních institucí a posilovat svou dlouhodobou stabilitu a konkurenceschopnost. V rámci hodnocení přihlížíme k odpovědím firem na otázky zaměřené na aktivity spojené s jejich udržitelným podnikáním. Ty vyplňují všechny podniky, které se projektu Ocenění Českých Lídrů účastní. Při výběru vítěze využíváme také ESG skóre všech českých firem generované z veřejných dat. Na souhrnu těchto informací jsme postavili naši záštitu nad Cenou odpovědného podnikání a věříme, že bude přínosem pro celý projekt Ocenění Českých Lídrů,“ sděluje Přemysl Cenkl, ředitel marketingu CRIF – Czech Credit Bureau.
Úspěšné firmy spojuje schopnost reagovat na změny a plánovat další rozvoj. Důležité je také právní zázemí, vztahy mezi vlastníky a vedením i příprava na další fázi růstu.
„Za skutečně výjimečnou firmou stojí víc než dobré hospodářské výsledky. Je to především jasná vize, pevné podnikatelské hodnoty a lidé, kteří jsou ochotni za svými rozhodnutími stát a nést za ně odpovědnost. Vlastníci určují směr, kterým se firma ubírá, a jejich schopnost uvažovat dlouhodobě často rozhoduje o tom, zda dokáže obstát i v náročných obdobích. Stejně důležité je kvalitní právní zázemí, které pomáhá předcházet rizikům, vytváří stabilní rámec pro podnikání a umožňuje bezpečně realizovat nové příležitosti. Dlouhodobý úspěch podle nás vzniká právě propojením podnikatelské odvahy, odpovědného přístupu a schopnosti budovat firmu na pevných základech – nejen pro dnešek, ale i pro další generace,“ uvádí Tomáš Doležil, partner advokátní kanceláře JŠK.
České podniky mají předpoklady k růstu díky know-how, technickým kompetencím a flexibilitě. Důležité jsou strategické plánování, investice do lidí a technologií i nové obchodní příležitosti. Partnerem projektu a patronem Ceny za největší potenciál je Sandberg Capital, který se zaměřuje na investice do menších a středně velkých firem ve střední a východní Evropě, zejména v ČR a na Slovensku.
„Největší potenciál vidíme v tom, že řada českých firem má na to, aby se z lokálních lídrů stala silnými hráči v regionu střední a východní Evropy i za ním. Mají kvalitní produkty, loajální zákazníky a schopné týmy, ale často narážejí na limity – generační obměnu ve vedení, profesionalizaci řízení nebo nedostatek kapitálu na expanzi a akvizice. V mnoha oborech je navíc trh stále roztříštěný a otevírá prostor pro konsolidaci,“ přibližuje Matej Klenovský, Investment Manager společnosti Sandberg Capital, a dodává: „Investor může vedle kapitálu přinést zkušenosti s budováním firem, pomoc s nastavením řízení a reportingu, síť kontaktů a know-how z akvizic a vstupů na nové trhy. Řada našich partnerů ale nejvíc oceňuje, že má s kým probrat byznys a má po boku někoho, kdo už nejrůznější situace zažil – od rychlého růstu přes akvizice až po složitější období. Naším cílem je, aby firma po našem vstupu rostla rychleji a byla připravená na další fázi svého rozvoje.“
Digitalizace a umělá inteligence pomáhají firmám zvyšovat efektivitu, inovovat a posilovat konkurenceschopnost. Klíčem je jejich praktické využití. Hlavním partnerem projektu je Microsoft, který podporuje rozvoj digitálních technologií a AI řešení v podnikání.
„Podle našeho AI Diffusion reportu už generativní AI využívá téměř třetina Čechů v produktivním věku. Za evropskými lídry, kde je to skoro polovina lidí, však stále zaostáváme. Malé a střední firmy by proto měly individuální zkušenosti zaměstnanců proměnit v systematickou výhodu: stačí začít u jednoho časově nejnáročnějšího procesu a sledovat, kolik času a peněz firmě šetří. Neméně důležitá je bezpečnost,“ říká Štefan Kutlák, manažer pro prodej firemních zařízení a řešení ve společnosti Microsoft.
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Zdroj: Agentura Helas, s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60052.