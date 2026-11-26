Do letošního ročníku se zapojilo 2 367 semifinalistek, z toho 437 poprvé. Výsledky ukazují rozmanitost českého ženského podnikání – od rodinných firem s dlouhou tradicí po společnosti stavějící na inovacích, digitalizaci a nových přístupech.
Smyslem projektu není jen oceňovat ekonomické výsledky, ale především zviditelňovat příběhy žen, které vzaly podnikání do vlastních rukou, překonávají překážky a ovlivňují nejen své firmy, ale i zaměstnance, rodiny a regiony.
„Devatenáct let potvrzuje, že se ženy prosazují v tradičních i technických oborech, přinášejí inovace a rozvíjejí služby v oblasti zdraví, péče, vzdělávání či bydlení. Ženské podnikání je rozmanité a stále častěji zasahuje i do oblastí, které s ním běžně nespojujeme,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu a Podnikatelské platformy Helas.
Za 19 let bylo nominováno 21 288 žen, více než 1 527 se stalo finalistkami a 235 získalo ocenění. OCP je součástí Podnikatelské platformy Helas, založené v roce 1997 s cílem propojovat podnikatele, sdílet zkušenosti a oceňovat jejich přínos českému podnikatelskému prostředí.
Letošní ročník se zaměřil také na propojení tradice s novými přístupy v rodinných firmách. Analýza „Firmy, rodiny a Hrdé Česko“, kterou mezi rodinnými firmami v celé ČR realizovaly Podnikatelská platforma Helas a poradenská společnost Talers, upozornila na jejich nedostatečnou připravenost na generační změnu. Helena Kohoutová otevírá také téma postavení žen v období mateřství a jeho dopadu na jejich ekonomickou i profesní samostatnost.
OCP během své historie podpořila řada osobností českého podnikatelského i veřejného života. Patronkou 19. ročníku se stala Zuzana Ceralová Petrofová, majitelka společnosti PETROF. Její příběh ukazuje význam strategického rozhodování, vytrvalosti a odpovědnosti.
„Tradici a hodnoty udržujeme tak, že neslevujeme z poctivého řemesla, ale nebojíme se inovací. Skutečnou hodnotou PETROFU jsou lidé – jejich kreativita a zkušenosti se u nás předávají z generace na generaci. Podnikání totiž není sprint, je to štafeta. Při předávání firmy další generaci – jako teď mojí dceři Anně, která je už čtyři roky naší CEO – je nejdůležitější vzájemná důvěra a otevřenost novým výzvám,“ říká Zuzana Ceralová Petrofová. Důležitou roli podle ní hraje také stabilní podnikatelské prostředí a podpora žen v podnikání. „České společnosti bych přála, aby uměla přemýšlet dlouhodobě, v horizontu generací, a vytvořila stabilní prostředí bez zbytečné byrokracie. Konkrétně podnikatelkám je pak potřeba vytvořit podmínky, které jim pomohou odlehčit péči o rodinu, a věřím, že potom ženy ukáží, že dokážou budovat firmy s pevnou vizí. Nečekejme, že změníme celý svět, ale každý můžeme změnit jeho malou část. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít,“ dodává.
Odborným garantem projektu je CRIF – Czech Credit Bureau, která prostřednictvím Indexu CRIBIS hodnotí ekonomickou kondici firem na základě účetních, finančních a nefinančních ukazatelů. Hodnocení vychází z dat za roky 2023 až 2025. Doplňujícími ukazateli jsou pravděpodobnost bankrotu do jednoho roku a takzvaný Semafor, který sleduje nefinanční varovné signály.
„I v letošním roce jsou hodnoceny firmy, které mají velmi dobré ekonomické výsledky. Byly mezi nimi i takové, které od naší společnosti obdržely nejvyšší hodnocení Indexem CRIBIS (a1 nebo a2) a drtivá většina z nich by mohla obdržet certifikát CRIF Business Elite nebo ty nejlepší i CRIF TOP Business Elite. Počet bankrotů firem sice roste již druhým rokem po sobě, zároveň se však poměrně rychle zvyšuje celkový počet společností, které na trhu působí. Počet nových společností se letos meziročně zvýšil o 9 %, zatímco počet zaniklých se o 2 % snížil. Roční míra bankrotů společností proto zůstává stabilní a na poměrně nízké úrovni. Objem úvěrů firem roste rychleji než objem jejich úspor, což naznačuje, že firmy zvyšují svou investiční aktivitu. I nadále pokračuje dobrá platební morálka společností při splácení úvěrů, ale na druhé straně se mírně prodlužují doby splácení faktur v obchodním styku. Budoucnost je tedy stále nejistá, a to je výzva i pro naše podnikatelky,“ uvádí Pavel Finger, Executive Director, CRIF — Registr platebních informací s.r.o.
Ženy soutěžily v osmi kategoriích: vedle hlavních ocenění pro malé, střední a velké společnosti byly uděleny ceny za podnikatelský přístup, odpovědnost, výrobu, růst, inovace, digitalizaci a franšízing.
Záštitu nad letošním ročníkem Ocenění Českých Podnikatelek převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Projekt dlouhodobě přispívá ke zviditelňování úspěšných žen v podnikání a ukazuje, že jejich firmy jsou důležitým zdrojem inovací, pracovních příležitostí a ekonomického rozvoje. Představuje podnikatelky, které své firmy vybudovaly nebo navázaly na rodinné podnikání a úspěšně ho rozvíjejí.
„Všem oceněným podnikatelkám gratuluji. Podpoře žen v podnikání se věnuji už od dob, kdy jsem vedl Asociaci malých a středních podniků a živnostníků. Těší mě, že díky tomuto ocenění jsou vidět i ženy, které české firmy vybudovaly nebo je převzaly po rodičích a úspěšně je vedou dál. Přeji, ať se jim daří i nadále,“ zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Kategorii Cena ČSOB – Výjimečná podnikatelka dlouhodobě podporuje Československá obchodní banka (ČSOB). Ocenění vyzdvihuje ženu, jejíž podnikání vyniká nejen dosaženými výsledky, ale také inovativním přístupem a přínosem pro její okolí. Zároveň ukazuje, že podnikatelský přístup a schopnost rozvíjet firmu mají své místo v různých odvětvích, včetně těch, která propojují soukromý a veřejný sektor.
„Úspěšné podnikání dnes nestojí pouze na ekonomických výsledcích. Stejně důležitá je odvaha, profesionalita, jasná vize a schopnost dlouhodobě rozvíjet firmu tak, aby obstála i v rychle se měnícím prostředí. Jako banka velmi rádi sledujeme, když se tyto podnikatelské aspekty přesouvají z ryze tržního prostředí také směrem k odvětvím, které stojí více na pomezí firemního a veřejného sektoru. Proto jsme rádi udělili cenu ČSOB právě společnosti ADITEA s.r.o., která svým přístupem přispívá k rozvoji služeb v oblasti duševního zdraví a současně reaguje na aktuální potřeby společnosti,“ říká Martin Pěchouček, ředitel Rozvoje obchodu a udržitelnosti ČSOB.
Součástí projektu je také Cena odpovědného podnikání pod patronací České podnikatelské pojišťovny (ČPP). Ocenění upozorňuje na význam odpovědného přístupu k podnikání, který zahrnuje nejen péči o zaměstnance, klienty a životní prostředí, ale také schopnost předvídat rizika a vytvářet stabilní podmínky pro dlouhodobý rozvoj firmy.
„Odpovědné podnikání znamená myslet nejen na zisk, ale i na zaměstnance, klienty a obchodní partnery, na místní komunitu a na životní prostředí. Patří k němu také schopnost předvídat rizika a nést za ně odpovědnost. Pojištění tento přístup podporuje – chrání majetek, lidi i třetí osoby a pomáhá udržet stabilitu firmy. Na společnosti AnnKas s.r.o. mě zaujala kombinace výroby, služeb a vzdělávacích aktivit, která vytváří pestrý podnikatelský mix. Zároveň mě zaujalo, že její vedení nemyslí jen na ekonomické výsledky, ale propojuje podnikání se společenskou odpovědností a ochranou životního prostředí,“ komentuje Michal Kohl, specialista na podnikatelské pojištění z České podnikatelské pojišťovny.
Cena za výjimečný růst firmy oceňuje podnikatelky, které dokážou úspěšně rozvíjet své společnosti, posilovat jejich ekonomickou stabilitu a přicházet s novými produkty či službami. Auditorem projektu i patronem této kategorie se opět stala společnost ECOVIS.
Významnou součástí projektu je také Cena pro nejlepší výrobní podnik v rukách české ženy, známá pod hashtagem #holkazfabriky. Cenu tradičně předává Eva Komárková, majitelka výrobní společnosti IN-EKO TEAM a patronka kategorie. Ocenění vyzdvihuje ženy, které úspěšně vedou výrobní podniky a dokazují, že česká výroba má silné zázemí také v ženském podnikatelském vedení.
Cena za inovativní řešení oceňuje podnikatelky, které dokážou přicházet s novými nápady a proměňovat je v produkty, služby či podnikatelská řešení s konkrétním přínosem pro zákazníky a trh. Patronem kategorie je poradenská skupina Talers, která poskytuje komplexní právní, daňové a byznysové poradenství a podporuje firmy v klíčových etapách jejich rozvoje, transformace i mezigeneračního předávání.
Hlavním partnerem projektu a patronem Ceny za digitální transformaci je Microsoft. Ocenění upozorňuje na význam digitálních technologií a AI pro rozvoj a efektivitu firem Hlavním partnerem projektu a patronem kategorie Cena za digitální transformaci je společnost Microsoft. Ocenění upozorňuje na rostoucí význam digitálních technologií a umělé inteligence při rozvoji firem, zvyšování efektivity jejich činnosti a otevírání nových podnikatelských příležitostí.
Již počtvrté se uděluje také Cena pro nejzajímavější franšízu. Kategorie představuje podnikatelské koncepty, které mají jasnou identitu, promyšlený způsob fungování a potenciál dalšího rozvoje. Patronem letošního ročníku se stala sklárna KVĚTNÁ 1794, jejíž příběh ukazuje, jak lze stavět na silné značce a tradičním řemesle a současně hledat nové cesty k zákazníkům, mimo jiné prostřednictvím spolupráce s obchodními partnery.
Slavnostní vyhlášení vítězek se uskutečnilo díky partnerům, kteří patronací podporují projekt i české podnikatelské prostředí.
Kompletní tiskovou zprávu včetně přehledu vítězek a fotogalerie naleznete ZDE.
Zdroj: Agentura Helas, s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60254.