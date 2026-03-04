Ocenění EY Podnikatel roku 2025 obdržel Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital SE

Autor:
  11:04
Praha 4. března 2026 (PROTEXT) - Šestadvacátý titul v prestižní soutěži EY Podnikatel roku 2025 České republiky získal Dušan Šenkypl, spolumajitel investiční skupiny Pale Fire Capital SE. Porota ocenila jeho globální úspěch, špičkový management i důraz na udržitelnost a filantropii. Ocenění převzal na slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu z rukou vedoucí partnerky EY v České republice Martiny Kneiflové a držitelů loňského titulu EY Podnikatel roku 2024 Milana Kratiny a Zdeňka Šoustala ze společnosti Accolade. Během večera byli tradičně vyhlášeni také vítězové dalších pěti kategorií soutěže, která se koná pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla.

Dušan Šenkypl se svou skupinou Pale Fire Capital potvrzuje, že české know-how a kapitál mají své místo na světových trzích. Jeho portfolio čítá více než dvacet technologických firem s globální působností, včetně platformy Rouvy či společnosti Groupon, kterou jako CEO úspěšně provedl transformací. Technologiím se věnuje od dětství, přičemž jeho byznysový pohled zásadně ovlivnily zkušenosti z USA.

„Dušan Šenkypl je ztělesněním moderního podnikatele, který se dokáže prosadit i v tvrdé světové konkurenci. Jeho cesta s Pale Fire Capital ukazuje, že digitální technologie a špičkový investiční management mohou jít ruku v ruce se společenskou odpovědností a podporou vzdělávání,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice, a dodala: „On i ostatní letošní finalisté jsou jasným důkazem, že v České republice rostou firmy s globálním přesahem a silným celospolečenským dopadem, které jsou zároveň skvělou inspirací pro další generace podnikatelů.“ 

„Cenu nevnímám jako osobní ohodnocení, ale jako vyústění dlouhodobé cesty, na které jsem nikdy nebyl sám. Šla po ní se mnou spousta důležitých lidí. Velké poděkování patří především mým partnerům, Davidovi Holému a Honzovi Bartovi, kteří jsou její klíčovou součástí. A mé rodině, díky které můžu dělat to, co mě baví. ” sdělil během slavnostního vyhlášení Dušan Šenkypl, spolumajitel investiční skupiny Pale Fire Capital SE. 

"Když se potkávám s těmi nejúspěšnějšími podnikateli, vidím pár věcí, které se pořád dokola opakují: tah na branku, odvahu rozhodovat se i v nejistotě, schopnost učit se rychleji než okolí – a hlavně respekt k lidem a společnosti. Úspěch totiž málokdy stojí na jednom nápadu. Stojí na týmu, vytrvalosti a přesvědčení, že růst má smysl jen tehdy, když z něj roste i okolí,“ řekl Tomáš Salomon, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny, která je generálním partnerem soutěže EY Podnikatel roku. 

„Nejen celostátní vítěz, ale i vítězové a finalisté krajských kol potvrzují, co my v Aricomě díky našim klientům víme už dávno. Mají za sebou impozantní příběhy, ať už o tom, co nabízejí, jaká byla jejich cesta, nebo kam až se dostali. Možná mnohé z nich veřejnost skoro nezná, ale jejich produkty nebo služby najdete všude. Ať už se jedná třeba o klíčové součástky pro největší světové výrobce letadel, stavební prvky ikon architektury, nebo třeba chytrou elektroniku nejznámějších globálních značek. Čeští podnikatelé mají být právem na co hrdí,“ uvedl Milan Sameš, CEO společnosti Aricoma, hlavního partnera soutěže. 

„EY Podnikatel roku je příležitostí ocenit ty, kteří mění slova v činy a sny v realitu. Podnikatelé jsou hybnou silou každé ekonomiky a jejich odvaha, vize a schopnost překonávat překážky nás každý rok znovu motivují a inspirují. Letošní ročník nebyl výjimkou," řekl Maciej Galant, generální ředitel BMW Czech Republic s. r. o., která je oficiálním vozem soutěže. 

Finalisté soutěže EY Podnikatel roku 2025

Odborná porota, složená převážně z předchozích vítězů soutěže, nominovala na základě náročných kritérií pětici finalistů a kandidátů na držitele titulu EY Podnikatel roku 2025 České republiky. Spolu s Dušanem Šenkyplem byli letos na vítěze dále navrženi:

  • Antonín Kokeš, Albi Česká republika a.s.
  • Tomáš Čech, Angry Beards s.r.o.
  • Gevorg Avetisjan, MARLENKA international s.r.o.
  • Jakub Gabriel, Ray Service, a.s.

Ocenění v dalších kategoriích soutěže EY Podnikatel roku 2025

I letos vybíraly specializované poroty také vítěze dalších kategorií, jimiž se letos stali:

  • Y Technologický podnikatel roku 2025: Jakub Gabriel, Ray Service, a.s.
  • EY Začínající podnikatel roku 2025: Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm, FaceUp Technology s.r.o.
  • EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2025: Petra Doubková, iEcoHaus CZ, s r.o.
  • Cena České televize za udržitelné podnikání 2025: Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.

V hlasování čtenářů iDNES.cz a MF DNES byla udělena:

  • Cena čtenářů MF DNES a iDNES.cz za Nejlepší podnikatelský příběh roku 2025: Martin a Vlasta Veselíkovi, Schindlerova pletárna s.r.o.

Celostátní vítěz Dušan Šenkypl bude jako národní reprezentant zastupovat Českou republiku na světovém finále v Monaku, které za účasti vítězů z dalších bezmála 60 zemí světa proběhne v květnu letošního roku.

Partneři soutěže EY Podnikatel roku 2025

Generálním partnerem soutěže je Česká spořitelna. Hlavním partnerem je společnost Aricoma. Oficiálním vozem soutěže je BMW Czech Republic. Hlavním spoluorganizátorem je mediální skupina MAFRA – Mladá fronta DNES a iDNES.cz. Hlavními mediálními partnery soutěže jsou Česká televize a magazín Forbes, mediálním partnerem jsou Seznam Zprávy. Podporovateli jsou Asociace společenské odpovědnosti, agentura CzechInvest a Hospodářská komora České republiky. Soutěž se koná pod záštitou prezidenta České republiky.

Porota soutěže: Porota | EY - Česká republika

O soutěži EY Podnikatel roku

EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již v téměř 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz.

 

Příloha k tiskové zprávě: https://i3.cn.cz/default/ 1772619093_Ploha1.pdf

 

Zdroj: EY Česká republika

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

K vážně zraněnému dvouletému dítěti letěl vrtulník. Policie zadržela podezřelého

Ubytovna, kde došlo k vážnému zranění malého dítěte. Nachází se v Drahomyšli na...

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, při němž v úterý večer došlo na Lounsku k vážnému zranění dvouletého dítěte. Podle iDNES.cz nejprve policisté, kteří byli na místě jako první, a pak i...

4. března 2026  9:52,  aktualizováno  12:02

Už se to blíží. Čím potěšit ženu k MDŽ? Máme praktický přehled dárků a dalších tipů

Ilustrační snímek

Mezinárodní den žen je ideální příležitostí poděkovat ženám, které jsou pro nás důležité. Přinášíme deset tipů na dárky k MDŽ – od klasických květin až po originální zážitky. Dobrá zpráva je, že...

4. března 2026  12:01

Muzeum Komenského v Přerově chystá výstavu o historii československých hraček

ilustrační snímek

Jedinečný pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabídne prostřednictvím nové výstavy Muzeum Komenského v Přerově....

4. března 2026  10:18,  aktualizováno  10:18

Jak utopit dr. Mráčka. Divadlo láká na kultovní komedii i unikátní triky

Tvůrci slibují, že divadelní pojetí nabídne stejnou dávku humoru jako...

Horácké divadlo tentokrát vsadilo na zpracování legendární filmové komedie z vodnického prostředí s notoricky známým názvem Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Premiéru měla uplynulou...

4. března 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O2 vylepšilo tarify: přidává data, zrychluje a dává slevy na zařízení

4. března 2026  11:48

U Mikulova se střetlo osobní s nákladním autem, tah na Brno byl neprůjezdný

U Mikulova se stĹ™etlo osobnĂ­ s nĂˇkladnĂ­m autem, tah na Brno byl neprĹŻjezdnĂ˝

Dopravu na silnici I/52 u Mikulova na Břeclavsku dnes ráno zkomplikovala nehoda osobního a nákladního auta. Vozy se střetly čelně, jeden člověk se zranil, řekl...

4. března 2026  10:08,  aktualizováno  10:08

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

4. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:41

Lidi žijící u D1 trápí velký hluk a špatný signál. Změříme to na jaře, slíbilo ŘSD

D1 je od 19. prosince 2025 kompletní v celé své délce 371 kilometrů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slíbilo obyvatelům přerovské části Dluhonice na jaro certifikované měření hluku z dálnice D1. Rázový hluk prověří už příští týden. Po otevření posledního úseku u...

4. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Než senior v Krnově spáchal sebevraždu, střílel do oken příbuznému

Policejní auta, ilustrační snímky.

Příčinou tragédie v Krnově z minulého týdne byly nejspíše rodinné vztahy. Jak policie nyní uvedla, senior tam střílel do oken domu, ve kterém žil jeho příbuzný. Následně obrátil zbraň proti sobě.

4. března 2026  11:22

Ocenění EY Podnikatel roku 2025 obdržel Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital SE

4. března 2026  11:04

Nejrizikovější období. Oční alergie postihuje podle odhadů až 40 procent populace

Kromě slunce přináší aktuální období i problémy pro alergiky.

S příchodem jara začíná pro miliony lidí každoroční období potíží spojených s alergiemi. Oční alergie, odborně alergický zánět spojivek, podle odhadů postihuje 15–40 procent světové populace....

4. března 2026  10:57

Palladium Global Science Award 2026 zahajuje příjem přihlášek do soutěže o nové využití palladia

4. března 2026  10:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.