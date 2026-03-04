Ocenění EY Podnikatel roku 2025 obdržel Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital SE

Dušan Šenkypl se svou skupinou Pale Fire Capital potvrzuje, že české know-how a kapitál mají své místo na světových trzích. Jeho portfolio čítá více než dvacet technologických firem s globální působností, včetně platformy Rouvy či společnosti Groupon, kterou jako CEO úspěšně provedl transformací. Technologiím se věnuje od dětství, přičemž jeho byznysový pohled zásadně ovlivnily zkušenosti z USA.
„Dušan Šenkypl je ztělesněním moderního podnikatele, který se dokáže prosadit i v tvrdé světové konkurenci. Jeho cesta s Pale Fire Capital ukazuje, že digitální technologie a špičkový investiční management mohou jít ruku v ruce se společenskou odpovědností a podporou vzdělávání,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice, a dodala: „On i ostatní letošní finalisté jsou jasným důkazem, že v České republice rostou firmy s globálním přesahem a silným celospolečenským dopadem, které jsou zároveň skvělou inspirací pro další generace podnikatelů.“
„Cenu nevnímám jako osobní ohodnocení, ale jako vyústění dlouhodobé cesty, na které jsem nikdy nebyl sám. Šla po ní se mnou spousta důležitých lidí. Velké poděkování patří především mým partnerům, Davidovi Holému a Honzovi Bartovi, kteří jsou její klíčovou součástí. A mé rodině, díky které můžu dělat to, co mě baví. ” sdělil během slavnostního vyhlášení Dušan Šenkypl, spolumajitel investiční skupiny Pale Fire Capital SE.
"Když se potkávám s těmi nejúspěšnějšími podnikateli, vidím pár věcí, které se pořád dokola opakují: tah na branku, odvahu rozhodovat se i v nejistotě, schopnost učit se rychleji než okolí – a hlavně respekt k lidem a společnosti. Úspěch totiž málokdy stojí na jednom nápadu. Stojí na týmu, vytrvalosti a přesvědčení, že růst má smysl jen tehdy, když z něj roste i okolí,“ řekl Tomáš Salomon, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny, která je generálním partnerem soutěže EY Podnikatel roku.
„Nejen celostátní vítěz, ale i vítězové a finalisté krajských kol potvrzují, co my v Aricomě díky našim klientům víme už dávno. Mají za sebou impozantní příběhy, ať už o tom, co nabízejí, jaká byla jejich cesta, nebo kam až se dostali. Možná mnohé z nich veřejnost skoro nezná, ale jejich produkty nebo služby najdete všude. Ať už se jedná třeba o klíčové součástky pro největší světové výrobce letadel, stavební prvky ikon architektury, nebo třeba chytrou elektroniku nejznámějších globálních značek. Čeští podnikatelé mají být právem na co hrdí,“ uvedl Milan Sameš, CEO společnosti Aricoma, hlavního partnera soutěže.
„EY Podnikatel roku je příležitostí ocenit ty, kteří mění slova v činy a sny v realitu. Podnikatelé jsou hybnou silou každé ekonomiky a jejich odvaha, vize a schopnost překonávat překážky nás každý rok znovu motivují a inspirují. Letošní ročník nebyl výjimkou," řekl Maciej Galant, generální ředitel BMW Czech Republic s. r. o., která je oficiálním vozem soutěže.
Finalisté soutěže EY Podnikatel roku 2025
Odborná porota, složená převážně z předchozích vítězů soutěže, nominovala na základě náročných kritérií pětici finalistů a kandidátů na držitele titulu EY Podnikatel roku 2025 České republiky. Spolu s Dušanem Šenkyplem byli letos na vítěze dále navrženi:
- Antonín Kokeš, Albi Česká republika a.s.
- Tomáš Čech, Angry Beards s.r.o.
- Gevorg Avetisjan, MARLENKA international s.r.o.
- Jakub Gabriel, Ray Service, a.s.
Ocenění v dalších kategoriích soutěže EY Podnikatel roku 2025
I letos vybíraly specializované poroty také vítěze dalších kategorií, jimiž se letos stali:
- Y Technologický podnikatel roku 2025: Jakub Gabriel, Ray Service, a.s.
- EY Začínající podnikatel roku 2025: Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm, FaceUp Technology s.r.o.
- EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2025: Petra Doubková, iEcoHaus CZ, s r.o.
- Cena České televize za udržitelné podnikání 2025: Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.
V hlasování čtenářů iDNES.cz a MF DNES byla udělena:
- Cena čtenářů MF DNES a iDNES.cz za Nejlepší podnikatelský příběh roku 2025: Martin a Vlasta Veselíkovi, Schindlerova pletárna s.r.o.
Celostátní vítěz Dušan Šenkypl bude jako národní reprezentant zastupovat Českou republiku na světovém finále v Monaku, které za účasti vítězů z dalších bezmála 60 zemí světa proběhne v květnu letošního roku.
Partneři soutěže EY Podnikatel roku 2025
Generálním partnerem soutěže je Česká spořitelna. Hlavním partnerem je společnost Aricoma. Oficiálním vozem soutěže je BMW Czech Republic. Hlavním spoluorganizátorem je mediální skupina MAFRA – Mladá fronta DNES a iDNES.cz. Hlavními mediálními partnery soutěže jsou Česká televize a magazín Forbes, mediálním partnerem jsou Seznam Zprávy. Podporovateli jsou Asociace společenské odpovědnosti, agentura CzechInvest a Hospodářská komora České republiky. Soutěž se koná pod záštitou prezidenta České republiky.
Porota soutěže: Porota | EY - Česká republika
O soutěži EY Podnikatel roku
EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již v téměř 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz.
Příloha k tiskové zprávě: https://i3.cn.cz/default/ 1772619093_Ploha1.pdf
Zdroj: EY Česká republika