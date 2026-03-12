Ocenění pro Imafidon, která podporuje vzdělání dívek v oblasti STEAM a rozvíjí jejich potenciál, aby mohly vytvořit zářnější budoucnost

Tokio 12. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Clé de Peau Beauté s potěšením oznamuje, že Dr. Anne-Marie Imafidon, generální ředitelka a spoluzakladatelka organizace Stemettes, se stala držitelkou ceny The Power of Radiance Awards 2026. Cena, která se letos udílí již poosmé, oceňuje ženy, jejichž advokacie, vedení a úspěchy posunuly vzdělávání dívek a otevřely příležitosti pro budoucí generace. Tato iniciativa odráží dlouhodobý závazek společnosti Clé de Peau Beauté podporovat vzdělávání dívek, které považuje za jednu z nejzásadnějších sil pro rozvíjení potenciálu a vytváření zářnější budoucnosti pro komunity na celém světě.

Imafidon je na celém světě uznávaná za to, jak oddaně pracuje na proměně prostředí STEAM ve vztahu k dívkám a nebinárním osobám. Prostřednictvím organizace Stemettes vybudovala Imafidon inspirativní a inkluzivní systém, který přivádí mladé talenty do reálného prostředí STEAM, od praktických hackathonů a akademií s certifikací propojenou s průmyslem až po mentoringové kruhy a setkání se vzory. Dr. Imafidon klade důraz na radost, viditelnost a pocit sounáležitosti, aby si každý mladý člověk dokázal představit své místo v oborech, kde jsou ženy a nebinární osoby stále nedostatečně zastoupeny. Více než 70.0001 mladých lidí se zúčastnilo programů Stemettes po celém světě, přičemž mnozí uvádějí tuto zkušenost jako zlomový moment pro jejich sebedůvěru a ambice.

„Dívky si zaslouží šanci nejen se učit, ale také vést," uvedla Imafidon. „Když dostanou prostor být zvídavé, kreativní a bez výčitek samy sebou, dějí se mimořádné věci. Je pro mě ctí podporovat tuto další generaci a pomáhat jí objevovat sílu a jsem vděčná společnosti Clé de Peau Beauté, že oceňuje význam vytváření těchto příležitostí."

Anne-Marie Imafidon se narodila v Londýně. Její rodiče pocházeli z Nigérie. Již od mládí prokazovala Imafidon mimořádné akademické schopnosti. První zkoušky GCSE složila v deseti letech. Pokračovala studiem na Oxfordské univerzitě, kde získala magisterský titul z matematiky a informatiky a stala se jednou z nejmladších žen, které tuto kvalifikaci kdy získaly. Jelikož si uvědomovala překážky, jimž dívky a nebinární osoby čelí v technických oborech, spoluzaložila v roce 2013 organizaci Stemettes, aby jim poskytla praktické STEAM zkušenosti, mentoring a podpůrnou komunitu. Dnes je uznávaným hlasem, který přetváří narativ o tom, kdo patří do oborů STEAM. Je otevřená, pokroková a odhodlaná inspirovat mladé lidi, aby si představovali budoucnost za hranicemi tradičních možností.

Práce Dr. Imafidon odráží filozofii ceny The Power of Radiance Awards: vzdělávání je klíčem k odemknutí vnitřního jasu každé dívky, který jí umožňuje utvářet světlejší budoucnost pro sebe i svou komunitu.

„Ceny The Power of Radiance Awards oceňují ženy, které svými příspěvky podporují dívky v oblasti STEAM a ukazují jim cestu, a Dr. Anne-Marie Imafidon je vynikajícím příkladem takové ženy," uvedla Naomi Kawanishi, globální prezidentka značky Clé de Peau Beauté. „Její práce se Stemettes mění vnímání mladých lidí o tom, co je pro ně možné. Její sebedůvěra, jasnost a odhodlání nás inspirují k pokračování v podpoře neomezeného potenciálu každé dívky. Je nám skutečnou ctí ocenit její vliv a podporovat její pokračující úsilí o vytváření zářivější budoucnosti pro všechny."

Ceny The Power of Radiance Awards jsou součástí globálního závazku společnosti Clé de Peau Beauté podporovat vzdělávání jakožto transformační sílu. Jádrem této mise je The Serum, ikonický první krok značky, který je navržený k probuzení inteligence pleti, tj. vrozené schopnosti pleti rozlišovat mezi pozitivními a negativními podněty, a zároveň aktivovat zdroj vitality a zářivosti.

Aby společnost Clé de Peau Beauté prokázala své přesvědčení, že smysluplná změna začíná prvním krokem, vyhradila The Serum pro tuto iniciativu a část tržeb z prodeje věnuje na podporu právě této mise.

Každý rok cenu získá inspirativní žena, jejíž práce přinesla smysluplný a měřitelný dopad na životy dívek prostřednictvím vzdělávání, mentoringu a posilování komunit. Imafidon se připojuje k předchozím držitelkám, jejichž vedení nadále otevírá nové možnosti pro dívky na celém světě.

Prostřednictvím letošní ceny podpoří společnost Clé de Peau Beauté Dr. Imafidon a organizaci Stemettes při rozšiřování programů, které mladým lidem poskytují přístup k obohacujícím STEAM vzdělávacím příležitostem, praktickým workshopům a vedenému mentoringu, čímž podporují zvídavost, sebedůvěru a odolnost, jež otevírají cestu k zářné budoucnosti.

O Imafidon

Dr. Anne-Marie Imafidon, MBE, je průkopnická počítačová vědkyně, matematička a sociální podnikatelka. Je generální ředitelkou a spoluzakladatelkou organizace Stemettes, oceňované sociální iniciativy, která se věnuje podpoře dívek a nebinárních osob v oblasti STEAM. Je celosvětově uznávaná za prosazování rozmanitosti a rovného přístupu k příležitostem, často vystupuje jako hlavní řečnice, autorka a poradkyně významných organizací. Díky svému odvážnému a inspirativnímu pohledu povzbuzuje dívky, aby směřovaly k budoucnosti za hranicemi tradičních možností a přijímaly svůj potenciál s jistotou. Za přínos mladým ženám a sektoru STEAM byla jmenována členkou Řádu Britského impéria.

O organizaci Stemettes

Společnost Stemettes byla založena v roce 2013. Jedná se o britský sociální podnik, který nabízí dívkám a nebinárním osobám bezplatný, prakticky zaměřený přístup ke vzdělávání v oblasti STEAM prostřednictvím akademií, mentoringu, workshopů a akcí. Posláním organizace je umožnit mladým lidem, aby si dokázali představit svoji roli v oborech STEAM. Stemettes kombinuje praktickou výuku s podporou inspirativních vzorů a příležitostí k propojení s průmyslem. Organizace dosud oslovila více než 70.0001 mladých lidí.

O společnosti Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, globální luxusní značka péče o pleť a make-upu společnosti Shiseido Co., Ltd., byla založena v roce 1982 jakožto vrcholné vyjádření elegance a vědy. Název Clé de Peau Beauté znamená „Klíč ke kráse pleti". Pod vedením vytříbené japonské estetiky a inteligence spojuje značka špičkovou vědu s moderním pojetím a okouzlením. Je dostupná ve 27 zemích a regionech po celém světě a klade si za cíl odhalit sílu zářivosti v každé ženě.

[1] Stemettes.org

Oficiální stránka Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/global/powerofradiance-2026.html
Oficiální Instagram Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929048/Forbes_AMI_171125_9563_2nd_retouch.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929049/Forbes_AMI_171125_9684_award_enchanced.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740205/5852941/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg 

 

Zdroj: Clé de Peau Beauté

