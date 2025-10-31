Ocenění Sestra roku se rozdávalo již po čtyřiadvacáté. Titul Sestra mého srdce poslala veřejnost do pražské nemocnice v Motole

Prestižní oborová soutěž Sestra roku, která oceňuje zástupce tohoto nelékařského zdravotnického povolání, se v letošním roce konala již po čtyřiadvacáté. Slavnostní galavečer se stejně jako v loňském roce uskutečnil v sále pražského Kina Lucerna. Pořadatelem soutěže byla EEZY Events & Education se společností HARTMANN – RICO, pro kterou je to již jubilejní 20. ročník, u něhož figuruje jako generální partner.
„Ošetřovatelská péče má v tuzemském zdravotnictví nenahraditelnou roli. Díky Sestře roku máme každý rok možnost sledovat silné příběhy nominovaných sester, jejich neuvěřitelné pracovní nasazení a oddanost profesi, kterou si zvolily Je to pro nás poděkování nejenom těm, kteří se účastní a kteří zvítězí, ale všem sestrám. A pevně věřím, že soutěž je i tou správnou inspirací pro nastávající generaci sester,“ uvedl Pavel Fuchs, předseda představenstva HARTMANN – RICO.
„Sestra roku je tradiční soutěž, za kterou jsem ráda, protože to je poděkování všem sestrám za jejich každodenní a celoživotní práci. Je výjimečná v tom, že oceňuje lidi, kteří jsou v té profesi dlouho, kteří neodcházejí a neberou nabídky z jiných oborů, protože zdravotnictví je prostě náročné. Sestrám by se mělo děkovat každodenně, ale jsem moc ráda, že alespoň jednou ročně mají tuhle skvělou příležitost, kdy se vyzdvihne a ukáže se význam té práce,“ řekla k soutěži také Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester.
I letos byla soutěž určena všem všeobecným sestrám, porodním asistentkám, praktickým sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Ve dvou hlavních kategoriích – Sestra v přímé ošetřovatelské péči a Sestra v sociálních službách – bylo nominováno celkem 421 zdravotních sester. V prvním kole soutěže byly následně v každé kategorii vybrány tři finalistky, o jejichž celkovém umístění pak hlasovala odborná porota přímo v sále Kina Lucerna.
Sestra v přímé ošetřovatelské péči
Prestižní ocenění v přímé ošetřovatelské péči si díky hlasům poroty odnesla Iveta Kociánová z nemocnice AGEL Nový Jičín. Svoji profesní dráhu zahájila v roce 1986 po absolvování Střední zdravotnické školy v Novém Jičíně. Od roku 2005 zastává vedoucí pozice – nejprve jako staniční sestra interního oddělení, následně onkologického oddělení, kde mezi lety 2014–2023 působila také jako vrchní sestra. Od letoška pak působí jako staniční sestra kanylačního centra.
V oblasti žilních vstupů je v České republice považována za jednu z nejrespektovanějších odbornic. Působí jako školitelka, mentorka a aktivní propagátorka správné praxe v oblasti centrálních a periferních žilních katétrů. Věnuje se edukační činnosti napříč nemocnicemi skupiny AGEL, působí na zdravotnických školách a pravidelně přednáší na odborných konferencích, včetně Colours of Sepsis a Brněnských onkologických dnů. Je autorkou a spoluautorkou odborných článků, výzkumných studií i posterů publikovaných doma i v zahraničí.
Druhé místo v kategorii obsadila Lenka Caklová, vrchní sestra oddělení následné péče Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Třetí příčka patřila Jiřině Maškové, která je staniční sestrou Pediatrické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole.
Sestra v sociálních službách
V oblasti sociálních služeb porota postavila na nejvyšší příčku Lenku Hussovou, vrchní sestru z Centra sociálních služeb Znojmo. Ta se na pracovní dráhu vydala již v roce 1989, kdy nastoupila jako všeobecná sestra do Nemocnice Znojmo. Součástí týmu Centra sociálních služeb Znojmo je od roku 2004 a na pozici vrchní sestry tak působí již více než dvacet let. Zodpovídá za koordinaci zdravotnického týmu, plánování personálního zajištění provozu, kontrolní a metodickou činnost i za vedení a odborné vzdělávání pracovníků přímé péče.
Významně se zasloužila o začlenění paliativní péče do pobytových služeb – absolvovala dvouletý vzdělávací program a aktivně uplatňovala jeho principy v každodenní praxi. Její vize péče o seniory zahrnuje nejen odborné a metodicky správné postupy, ale také důraz na důstojnost, laskavý přístup a zachování kvality života každého jednotlivce bez ohledu na fázi stáří, ve které se nachází.
Druhé místo v kategorii obsadila Michaela Navrátilová, vrchní sestra v Alzheimer Home Průhonice. Na třetí příčku porota postavila Renatu Hegrovou, vrchní sestru z Domova důchodců v Ústí nad Orlicí.
Sestra mého srdce
Vedle dvojice hlavních kategorií se na slavnostním galavečeru uděloval rovněž titul Sestra mého srdce. O tom, kdo jej získá, rozhodovala v online hlasování veřejnost. Nejvíce hlasů z celkových více než 64 tisíc obdržela Jiřina Mašková, staniční sestra Pediatrické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole.
Jiřina Mašková pracuje ve zdravotnictví bezmála padesát let. Na kojenecké oddělení Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole nastoupila již v roce 1976. Od roku 1981 působí jako staniční sestra a pod jejím vedením se oddělení vyprofilovalo v pracoviště s vysokou odbornou úrovní, zaměřené na komplexní ošetřovatelskou péči o závažně nemocné děti od narození do jednoho roku věku.
Mezi její zásadní profesní přínosy patří dlouholetá zkušenost s péčí o kojence vyžadující peritoneální dialýzu, aktivní účast při budování programu domácí parenterální výživy a kontinuální zajišťování péče o děti, které jsou závislé na enterální výživě – ať už sondou, nebo přes PEG. Sleduje a přejímá nejnovější ošetřovatelské přístupy v péči o invazivní vstupy, ať už cévní, nebo například tracheostomie a své rozsáhlé zkušenosti předává jak členkám svého týmu, tak studentům zdravotnických oborů. Mladým lékařům pomáhá zvládat jejich začátky – s trpělivostí, respektem a důrazem na detail.
To, co Jiřinu Maškovou nejvíce odlišuje, je její mimořádný lidský rozměr. I v těch nejnáročnějších situacích dokáže být oporou pro rodiče, jistotou pro dítě a stabilním bodem pro celý tým. Dětem, které zůstávají na oddělení bez doprovodu – například z dětských domovů nebo kvůli složitým rodinným okolnostem – věnuje zvýšenou pozornost. Kromě odborné péče se snaží vytvořit prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a nejsou ochuzeny o lidský kontakt a vlídné zacházení.
Čestné ocenění za celoživotní dílo
Do Prahy v letošním roce putovalo i ocenění za celoživotní dílo. To získala Ivana Mertová, která je významnou osobností českého ošetřovatelství a dlouholetou oporou na Kardiologické klinice 1. LF UK a Nemocnice Na Homolce. Za svou jednačtyřicetiletou praxi ve zdravotnictví si získala respekt nejen díky své odbornosti, ale i díky mimořádné schopnosti vést tým a koordinovat složitý provoz specializovaných ambulancí. Na svou profesi nahlíží s respektem a důrazem na odbornost, týmovou spolupráci a vstřícný přístup k pacientům.
Svoji kariéru zahájila po absolvování Střední zdravotnické školy v roce 1984 na koronární jednotce, kde působila celých deset let. Od roku 1994 se specializuje na echokardiografii – obor, který ji provází dodnes. Pod vedením prof. MUDr. Petra Niederleho získala atestaci k samostatnému vyšetřování srdce a v současnosti provádí komplexní echokardiografická vyšetření, včetně periprocedurální jícnové echokardiografie u intervenčních výkonů. Spolupracuje také při zákrocích na katetrizačním a elektrofyziologickém sále a podílí se na klinických studiích, kde poskytuje nezbytnou echokardiografickou podporu.
V roce 2009 byla jmenována úsekovou sestrou neinvazivní kardiologie. V této funkci vede tým dvaceti sester a zajišťuje provoz dvanácti ambulancí – od obecné kardiologické péče až po vysoce specializované ambulance zaměřené na preventivní kardiologii, srdeční selhání, hypertenzi, synkopy, angiologii i kardiostimulační problematiku. Kromě organizační činnosti se aktivně věnuje odbornému růstu svého týmu a účasti na vzdělávacích akcích.
Cena ministra zdravotnictví
V letošním roce se již podruhé udělovalo i speciální ocenění: Cena ministra zdravotnictví. Rozhodnutím odborné poroty a za pomoci ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové se její držitelkou stala Vlasta Pospíšilová, všeobecná sestra Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Už více než čtyřicet let je součástí prostředí, které pro ni není jen pracovištěm, ale skutečným posláním. Vystřídala různé pozice i oddělení, prožila období proměn zdravotnického systému i krizové chvíle. V každodenní práci je spolehlivá, systematická a klidná, dokáže zachovat rozvahu i v náročných situacích.
Během své dlouhé kariéry se nikdy nepřestala vzdělávat. Absolvovala řadu specializačních kurzů a pomaturitních studií, rozvíjela se v oblasti intenzivní péče i ošetřovatelského managementu. V současnosti své znalosti předává mladším sestrám. Zastupuje potřeby ošetřovatelského týmu a přispívá ke zlepšení pracovních procesů, aby byla péče o pacienty efektivní a zároveň důstojná. Její dlouholetá angažovanost v Kardiochirurgické sekci České asociace sester je dokladem profesního zápalu a snahy posouvat ošetřovatelství vpřed.