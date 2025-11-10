Ocenění za nejlepší projekt HARTMANN School Awards 2025 putovalo do Jindřichova Hradce. Porotu zaujal projekt pro seniory s Alzheimerovou chorobou

Soutěž určenou pro studentky a studenty třetích ročníků středních zdravotnických škol v Česku pořádala již popáté společnost HARTMANN – RICO spolu s EEZY Events & Education. Cílem projektu je motivovat studenty, aby se více angažovali v procesu zdravotnické péče v odborném i domácím prostředí.
„Cílem soutěže je motivovat studenty nelékařských zdravotnických oborů k tomu, aby se nejen zajímali o stav tuzemské zdravotní péče, ale také se aktivně angažovali při řešení praktických témat a nebáli se přicházet s vlastními nápady. Z množství přihlášených projektů, kterých je každoročně k padesátce, je vidět, že nastupující generace tento drive má,“ uvedl Martin Bořil, Senior Communication & Media Manager v HARTMANN – RICO a jeden z porotců letošního ročníku.
Tříčlenné týmy měly v letošním roce na výběr ze tří tematických bloků, které následně rozpracovaly do projektu v rozsahu 2 500 až 3 500 slov. Konkrétně se ve svých pracích mohly soustředit na témata:
- Jak moderní technologie usnadňují práci zdravotních sester v domácí péči
- Jak lépe pečovat o pacienty s chronickými nemocemi z pohledu zdravotní sestry
- Jak zvládat stres a syndrom vyhoření v ošetřovatelství
Z přihlášených projektů vybrala odborná porota tři finalisty, kteří svoji práci prezentovali koncem října na slavnostním vyhlášení v prostorách pražského Kina Lucerna. Šestičlenná porota následně z těchto finalistů na základě jejich prezentací přímo na místě určila konečné pořadí.
První příčku obsadila trojice zástupců Střední zdravotnické školy Jindřichův Hradec. Cenu za svou práci zaměřenou na seniory s Alzheimerovou na místě přebral tým ve složení Anna Staňková, Natálie Píchová a Marek Bárta.
„Projekt vzpomínkových karet, které podporují kognitivní funkce pacienta a pomáhají s jeho resocializací, zaujal porotu svou jednoduchostí a možností uvedení do praxe. Studenti svůj nápad podpořili praktickými poznatky z vlastních dobrovolných aktivit, kterým se všichni tři dlouhodobě věnují,“ doplnil Martin Bořil.
Na druhou příčku porotci postavili tým ze Střední zdravotnické školy Jaselská, Brno. Barbora Dostálová, Diana Jevčaková a Eliška Kovářová představily vlastní aplikace Líza určenou pro zlepšení kvality péče u pacientů s kardiorenálním syndromem.
Třetí místo pak obsadily studentky Alexandra Langová, Anna Pangrácová a Nela Závorková z Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy, Vyšší odborné školy Vsetín. I jejich projekt cílil na využití moderních technologií, tentokrát konkrétně v domácí onkologické péči.
„Kvalita všech finálových projektů byla na velmi vysoké úrovni, a to samé lze říci i o velké části všech přihlášených projektů. Velký dík patří nejen všem zúčastněným týmům, ale také jejich pedagogům a mentorům,“ zakončil Martin Bořil z HARTMANN – RICO.
Kdo usedl v porotě HARTMANN School Awards 2025
PhDr. Martina Šochmanová, MBA, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, hlavní sestra IKEM, prezidentka České asociace sester
Mgr. Alice Strnadová, Hlavní sestra ČR, Ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, Ministerstvo zdravotnictví
Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC., přednosta Kardiologické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Homolce
Karel Novotný, MBA, ředitel společnosti EEZY Events & Education, ředitel Aliance pro telemedicínu, digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb
PhDr. Karel Štix, předseda Asociace zdravotnických škol
Martin Bořil, Senior Communication & Media Manager HARTMANN – RICO
O společnosti HARTMANN – RICO
Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do tehdejšího státního podniku Rico ve Veverské Bítýšce. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v německém Heidenheimu.
Více naleznete na webu hartmann.info.