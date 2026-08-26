Oceňovaná režisérka Diana Cam Van Nguyen dotočila celovečerní debut Mezi světy

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  15:05
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Praha 26. srpna 2026 (PROTEXT) - Po úspěchu krátkého filmu Milý tati a účasti na prestižní La Residence pořádané festivalem v Cannes přichází Diana Cam Van Nguyen s očekávaným celovečerním filmem. Romantické drama v unikátním zpracování propojuje hraný film a animaci, zkoumá střet kultur, hledání identity a formování osobních hodnot a rozhodnutí. Jak probíhalo natáčení a na co se mohou diváci těšit v kinech?

Diana Cam Van Nguyen je jedna z nejvýraznějších režisérek nastupující generace, absolventka FAMU a držitelka Českého lva za krátký film Milý tati. Ten získal 65 ocenění na zahraničních festivalech, například v Torontu nebo v Londýně. Autorka i dalších krátkých filmů, jako Malá nebo Spolu sami, patřící k druhé vietnamské generaci v Česku, není v českém ani mezinárodním filmovém prostředí novým jménem. Od Forbes 30 pod 30 po nominaci na European Film Awards sklízí Diana Cam Van Nguyen jeden úspěch za druhým a její celovečerní debut vzbuzuje u filmových nadšenců zvědavost ještě před dokončením filmu.

„Mezi světy je pro mě velmi osobní film, i když ráda dodávám, že není autobiografický. Inspirovala mě zkušenost života mezi dvěma kulturami. Ve filmu se snažím vyhnout jednoznačnému dělení na „české“ a „vietnamské“. Hlavní postava Mai vyrůstala v Česku a její vietnamský původ je jen jednou z mnoha vrstev její identity. Kombinace hraného filmu s kolážovou animací umožňuje dostat se blíž k Mainu vnitřnímu světu, který se těžko vyjadřuje slovy. Doufám, že si diváci z filmu odnesou pocit, že i když se naše životní zkušenosti mohou lišit, některé emoce – láska, vina, touha po přijetí – jsou nám společné,“ popisuje film režisérka Diana Cam Van Nguyen.

Romantické drama Mezi světy je příběhem studentky fotografie Mai, Češky s vietnamskými kořeny. Její rodiče, majitelé tradiční vietnamské restaurace v Praze, se dostanou do finančních potíží. Mai tak musí volit mezi vlastními sny a hluboce zakořeněným smyslem pro rodinu a tradici. Natáčení začalo ve Vietnamu v červnu 2026 a minulý týden padla poslední klapka v Praze. Nyní poputuje film do střižny ve Francii a ke slovenským animátorům.

V hlavní roli se představí česko-vietnamská hudebnice Vi Tran, známá z hudebního uskupení Viah nebo herec a člen Divadla Na zábradlí David Petrželka, kterého jste mohli vidět ve snímku Karavan. Ve filmu se navíc objeví dvě zahraniční hvězdy. Francouzsko-vietnamská herečka Linh Dan Pham s bohatou mezinárodní filmografií, která hrála i v oscarovém snímku Indočína, ztvární maminku hlavní postavy Mai. Populární vietnamský Lam Thanh Nha, který exceloval ve vietnamském nominantovi na Oscara s názvem Red Rain, zahraje ve filmu Maina nápadníka.

„Roli Mai jsem přijala jednak z tvůrčího, ale i z lidského respektu, který k režisérce chovám. Zároveň jsem poháněna vnitřní zodpovědností, kterou pociťuji (nejen) vůči vietnamské menšině v ČR. Být podporou při vyprávění a reprezentaci diasporických příběhů vnímám jako svou společenskou zodpovědnost. Za sebe věřím, že film silně zarezonuje v jednotlivcích, partnerstvích a rodinách, které se setkávají s podobnými výzvami,“ říká Vi Tran, představitelka hlavní role.

BTS Mezi světy, foto: Ho Anh Vu

Film je produkován společností 13ka, která má na svědomí již krátký film Milý tati, ale také seriál Websterovi nebo spolupráci na animovaném filmu Život k sežrání. „Mezi světy je pro nás dosud největším a nejambicióznějším projektem. Od začátku jsme věřili, že příběh česko-vietnamské rodiny může být hluboce lokální a zároveň srozumitelný divákům napříč kulturami,“ říká producentka Karolína Davidová.

Dále je film produkován se slovenskou společností Nutprodukcia, v koprodukci s francouzskou Tripode Productions a singapurskou Momo Film. Vzniká za podpory Státního fondu audiovize, slovenského Audiovizuálneho fondu, francouzského CNC a evropského fondu Eurimages. Mezi koproducenty projektu patří Arte France a Česká televize, dalšími partnery jsou studio PFX a Barrandov Studio. Vznik scénáře podpořila FILMOVÁ NADACE.

„Mezinárodní koprodukce pro nás není jen způsob, jak film financovat, ale především možnost propojit různé tvůrčí zkušenosti a dostat české příběhy k zahraničnímu publiku. Velkou radost mám z toho, že se nám podařilo navázat vůbec první česko-singapurskou koprodukci celovečerního filmu. Stejně si vážíme podpory Arte France, která Mezi světy vybrala jako jediný cizojazyčný debut svého loňského výběru,“ dodává Davidová.

Dokončení filmu je plánováno na příští rok. Následně tvůrci doufají v uvedení na mezinárodních filmových festivalech a poté vstoupí do kin v České republice i v zahraničí. Díky evropským i asijským koprodukčním partnerům tvůrci věří také v uvedení filmu ve Francii, na Slovensku, ve Vietnamu, v Singapuru a dalších zemích.

Video - https://vimeo.com/1216958637

Zdroj: 13ka 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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