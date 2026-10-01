Oceňovaný film Sladký domov v českých kinech. W. Smarzowský navštíví Prahu

Smarzowski je v evropském kontextu synonymem pro odvážnou kinematografii, která nahlíží pod povrch společenských tabu. S psychologickou přesností ukazuje, jak snadno se toxické chování skrývá za zdánlivě spořádanou fasádou úspěšné rodiny.
Slavnostní premiéra pro veřejnost se za osobní účasti režiséra uskuteční ve středu 7. října 2026 v 19:00 ve velkém sále Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí, kde na diváky čeká také exkluzivní diskuse s tvůrcem. Vstupenky jsou k dispozici na webu 3Kino.cz.
Zdroj: 3Kino distribuce PFFP
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59415.