Ochrana dálnice uzavře cyklostezku u Bohumína, řidiči by měli dát pozor na zvýšený počet cyklistů

Lumír Macura (BEZPP), místostarosta Bohumína: “Je to už nějaký rok zpátky, kdy se snažíme propojovat cyklistickou dopravu směrem od Bohumína podél řeky Odry až na Ostravu. A poměrně oblíbená je také ta páteřní cyklostezka, která vede ze Starého Bohumína k Antošovické lávce a pak navazuje buď po pravé nebo levé straně řeky až na Ostravu ke koblovskému mostu. A teď zrovna dochází k tomu, že ŘSD v místě, kde se podchází dálnice pod železnicí, tak se budou navyšovat hráze. To proto, že v roce 2010 došlo k přepočtu záplavových území a hráze se musí navýšit, aby se ochránila dálnice. A právě toto navýšení bude probíhat po této cyklostezce, která vede ze Starého Bohumína směrem k Antošovické lávce. Bohužel jiný přístup tam není, takže to budeme muset strpět. Pro Bohumíňáky je to dobře, protože tady vznikne další protipovodňová ochrana. Na druhé straně, ta oblíbená cyklostezka bude uzavřena. Zatím ještě vyjednáváme se zhotovitelem, aby alespoň víkendový provoz byl zachován. Ta akce začne po Velikonocích a bude trvat až do konce roku.”Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Předmětem prací je především navýšení protipovodňových hrází, a to až o 80 cm po obou stranách dálnice D1 u Bohumína. Technické řešení spočívá především v provedení železobetonových úhlových zdí o délce 250 metrů vlevo a 310 metrů vpravo. Dolní, tzv. přesypaná část zdí naváže na stávající těsnící clonu. Součástí stavby je úprava a zprovoznění stavidla, vyčištění odvodňovacího příkopu, oprava vnitřních odpadů a doplnění části oplocení dálnice. Akce začne druhý den v dubnu a potrvá do první poloviny prosince za uzavření odstavných pruhů D1, a to v kilometru 370.”Uzavření cyklostezky si vyžádá zvýšenou opatrnost a ohleduplnost od cyklistů i od motoristů, kteří budou sdílet jednu silnici.

Lumír Macura (BEZPP), místostarosta Bohumína: "Ta objízdná trasa bude jasně vyznačená, takže skutečně apelujeme na cyklisty, aby ji využívali, protože budou jezdit i přes pracovní dny a ten provoz tam bude, takže nevjíždět na stavbu, protože by mohlo dojít k nějaké kolizi. Je tam sice ještě alternativní trasa podél řeky, ale ta je vhodná zdatné cyklisty na horských a trekových kolech.”

Zdroj: POLAR televize Ostrava