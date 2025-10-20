Očkování proti pásovému oparu: důležitá prevence, která je nyní dostupnější

Praha 20. října 2025 (PROTEXT) - Až u 1 ze 3 lidí se v průběhu života může rozvinout pásový opar. Jedná se o nepříjemné a vysoce bolestivé virové onemocnění, které může postihnout každého, kdo v minulosti prodělal plané neštovice. Jen málokdo ale ví, že zdravotní pojišťovny dnes významně přispívají na prevenci tohoto onemocnění, a to formou příspěvků na očkování až do výše 3000 Kč za rok. V našem přehledu vám přinášíme konkrétní informace o částkách a podmínkách, které jednotlivé pojišťovny nabízejí.

Je vám 50 let a více, cítíte se zdravý a myslíte si, že se vás pásový opar nemůže týkat? Mýlíte se.

V riziku onemocnění jsou především osoby starší 50 let a dospělí nad 18 let se zvýšeným rizikem výskytu pásového oparu. Mezi tyto skupiny patří lidé s oslabenou imunitou jako jsou onkologičtí pacienti, pacienti s HIV, lidé trpící cukrovkou, chronickým onemocněním ledvin a plic, aj. Spouštěcím faktorem může být i pouhý stres nebo únava. I naprosto zdravý člověk se po 50. roce začíná potýkat s přirozeným poklesem imunity, který může způsobit reaktivaci viru způsobujícího pásový opar. Tento virus má v sobě každý, kdo prodělal plané neštovice, dle údajů je to více než 90 % dospělé populace.

„Pásový opar (herpes zoster) je bolestivé virové onemocnění, které postihuje především osoby starší 50 let. S věkem totiž klesá imunita a virus planých neštovic, který v těle zůstává po prodělané infekci, se může znovu aktivovat. Výsledkem je nejen nepříjemná vyrážka, ale často i dlouhodobé bolesti nervů – tzv. postherpetická neuralgie, která může výrazně zhoršit kvalitu života,“ popisuje onemocnění MUDr. Simona Arientová, Ph.D., MBA, infektoložka z ÚVN Praha.

Prvními příznaky pásového oparu jsou často bolest, svědění nebo pálení v oblasti, kde se později vyrážka objeví. Je ve formě puchýřků, které se obvykle objevují na jedné straně těla nebo obličeje podél postiženého nervu. Další příznaky mohou zahrnovat horečku, únavu nebo celkovou nevolnost. Vyrážka se hojí během 2-4 týdnů, ale bolest může přetrvávat měsíce i roky. Tento stav se nazývá postherpetická neuralgie a je jednou z nejčastějších komplikací pásového oparu

Očkování ve správný čas může prospět nejen pacientům, ale i jejich peněženkám

Očkování proti pásovému oparu přispívá k ochraně zdraví ve vyšším věku a u osob, které již mají nějaké z výše uvedených onemocnění. K očkování proti pásovému oparu je v České republice dostupná vakcína Shingrix.

Vakcína Shingrix se podává ve dvou dávkách, přičemž doporučený interval mezi nimi jsou 2 měsíce, s možností flexibilního prodloužení až na 6 měsíců. Pokud je první dávka aplikována v jednom kalendářním roce a druhá dávka v roce následujícím, lze u některých pojišťoven čerpat příspěvek dvakrát, tedy jeden příspěvek na první dávku v tomto roce a jeden příspěvek na druhou dávku v roce následujícím. Informujte se u svého praktického lékaře nebo v očkovacím centru a zjistěte, jaké možnosti podpory nabízí právě vaše pojišťovna. Příspěvky na očkování tak činí prevenci dostupnější.

 

Přehled příspěvků zdravotních pojišťoven na očkování proti pásovému oparu v roce 2025

PojišťovnaVýše příspěvkuPodmínkyOdkaz na podmínky
VZP (111)Až 3 000 KčOčkování vakcínou Shingrix; pojištěnci od 50 let věku; žádost lze podat online i na pobočce, nutný doklad o provedeném očkování (platný do 3 měsíců).Link VZP 
ZP MV ČR (ZPMV, 211)až 500 KčOčkování proti planým neštovicím/pásovému oparu; příspěvek až 500 Kč na tento typ očkování (v rámci celkového limitu 2 000 Kč/rok na nepovinná očkování).Link ZP MV ČR
ČPZP (205)až 1 000 KčNa jakékoli nepovinné očkování proti infekčnímu onemocnění (nehrazené ze zdravotního pojištění); příspěvek až 1 000 Kč na celou vakcinaci (lze čerpat na jednotlivé dávky).Link ČPZP
OZP (207)až 1 000 KčKupon na očkování nehrazené ze zdravotního pojištění; jednorázově až 1 000 Kč (v období 10.1.–30.11.2025, účtenka vystavená do 3 měsíců); požadována preventivní prohlídka u lékaře v posledních 2 letech.Link OZP
VoZP (201)až 700 KčPojištěncům od 18 let na jakékoli nepovinné očkování (s výjimkou očkování proti HPV); maximálně 700 Kč jednorázově ročně na libovolnou dávku očkování.Link VoZP
RBP (213)až 1 000 KčNa jakékoli nepovinné očkování (zdravotní program RBP “Očkování”); příspěvek až 1 000 Kč ročně (minimální podmínky: doklad o očkování a žádost podle podmínek).Link RBP
ZP Škoda (209)až 4 000 KčOčkování proti pásovému oparu vakcínou Shingrix (dvě dávky); 2 000 Kč na každou dávku, bez věkového omezení; ženy i muži.Link ZP Škoda

Možnou výši příspěvků ověřte vždy u své zdravotní pojišťovny.

 

O společnosti GSK

GSK je globální biofarmaceutická společnost, jejíž snahou a cílem je spojovat vědu, technologie a talent, abychom byli společně před onemocněními o krok napřed. V příštích 10 letech chceme pozitivně ovlivnit zdraví 2,5 miliardy lidí. Naše smělé cíle týkající se léčby pacientů se odrážejí v nových závazcích k růstu a zásadní změně ve výsledcích. Soustřeďujeme se na inovace v oblasti vakcín a speciálních léčivých přípravků, abychom tak maximálně využili stále širší možnosti týkající se prevence a léčby onemocnění. V samém jádru tohoto přístupu se nachází naše zaměření na výzkum a vývoj v oblasti imunitního systému, lidské genetiky a pokročilých technologií, jakož i naše celosvětově vedoucí postavení ve vývoji vakcín a léčivých přípravků. Zaměřujeme se na čtyři terapeutické oblasti: infekční onemocnění, HIV, onkologii a imunologii. Další informace najdete na stránkách www. gsk.cz nebo www.gsk.com.

Vakcína Shingrix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do horní paže).

O očkování sa poradťe se svým lékařem. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100% očkovaných.

 

Kontakt na společnost GSK:

GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c,140 00 Praha 4, Česká republika, tel.: +420 222 001 111, e-mail: cz.info@gsk.com, web: www.gsk.cz

PM-CZ-SGX-PRSR-250002, scháleno 10/2025

 

Zdroj: GSK

 

 

