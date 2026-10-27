Oční klinika NeoVize slaví úspěch. Získala prestižní ocenění Czech Superbrands

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  12:30
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Praha 27. října 2026 (PROTEXT) - Oční klinika NeoVize uspěla v programu Czech Superbrands, který každoročně vybírá nejsilnější značky na českém trhu. Titul Czech Consumer Superbrands 2026 převzali spoluzakladatel a generální ředitel NeoVize Group Petr Kocian a spoluzakladatelka a primářka Oční kliniky NeoVize Praha MUDr. Lucie Valešová, MHA. Ocenění přichází v roce, kdy NeoVize slaví 18 let od otevření první kliniky v Brně. Slovenská sesterská klinika NeoVízia přitom titul Superbrands Slovakia drží nepřetržitě od roku 2018.

Do programu se nedá přihlásit

Program Superbrands vznikl v Londýně před více než třiceti lety s myšlenkou vyhledat a ocenit značky, které jsou ve své kategorii výjimečné. Dnes působí přibližně v 90 zemích a značky se do něj nemohou přihlásit samy. Vybírají se na základě obchodních dat a spotřebitelského průzkumu a o titulu nakonec rozhoduje odborná komise Brand Council, která posuzuje mimo jiné známost, prestiž a inovace.

Letošní 14. ročník Czech Superbrands ocenil 40 značek v kategorii Consumer Superbrands a 18 v kategorii Business Superbrands. Čestné ocenění Honorary Superbrand převzala organizace SOS dětské vesničky, titul Superson – osobnost roku 2026 zpěvačka Ewa Farna.

„Ocenění Superbrands je pro nás potvrzení, že míříme správným směrem a že se ve společnosti odráží to, o co se snažíme. Je to velká odměna pro všechny mé kolegyně a kolegy, kteří každodenně přinášejí našim pacientům lepší život díky ostrému zraku,“ říká Petr Kocian, spoluzakladatel a generální ředitel NeoVize Group. Pro skupinu NeoVize ale titul úplnou novinkou není. Slovenská NeoVízia, která vznikla v Bratislavě v roce 2010, získala ocenění Superbrands Slovakia poprvé v roce 2018 a od té doby ho každý rok obhájila.

18 let na trhu, pacienti z 57 zemí

První kliniku NeoVize otevřeli v září 2008 v Brně Petr Kocian a oční lékař a chirurg MUDr. Josef Hycl, CSc. O rok později přibyla Praha, v roce 2010 Bratislava a postupně další pracoviště v Česku i na Slovensku. Za osmnáct let působení má NeoVize za sebou přes 350 tisíc očních operací a ročně provede více než 100 tisíc vyšetření zraku. Loni na její kliniky přijeli pacienti z 57 zemí. Brýle, které pacienti po operaci už nepotřebují, předává klinika charitativním organizacím. Podporuje také Společnost pro ranou péči, TyfloCentrum Brno, nadační fond Pink Bubble, Běh pro Paměť národa a desítky dalších projektů. Rovněž se věnuje vzdělávání mladých lékařů.

Nové technologie v běžné praxi: oční operace za deset sekund i umělá inteligence

„Nedávno jsme se vrátili z evropského kongresu v Londýně. Vidíme, že naše péče je naprosto na evropské úrovni. A Evropa představuje vrchol toho, co dnes pacienti v oční medicíně dostávají,“ uvedla MUDr. Lucie Valešová, MHA, spoluzakladatelka a primářka Oční kliniky NeoVize Praha.

Od roku 2022 operuje NeoVize femtosekundovým laserem VISUMAX 800 a jako první v Česku s ním začala provádět metodu NeoSMILE PRO®. Samotné působení laseru při ní trvá přibližně deset sekund na jedno oko. Od roku 2025 klinika nabízí laserovou metodu PRESBYOND®, která rozšiřuje možnosti korekce pro vhodné pacienty s presbyopií, tedy s věkem podmíněným zhoršením vidění na blízko. NeoVize se podílela také na vývoji systému Aireen. Umělá inteligence v něm vyhodnocuje snímky sítnice a pomáhá odhalit známky diabetické retinopatie a věkem podmíněné makulární degenerace.

„A vy byste na operaci šli?“

Na tuto otázku může v NeoVizi z vlastní zkušenosti odpovědět více než sedmdesát členů týmu. Lékaři, sestry, optometristé i koordinátorky podstoupili oční operaci na pracovištích NeoVize a zbavili se brýlí. Pacienti si tak mohou o operaci promluvit s lidmi, kteří sami řešili stejné rozhodování i obavy.

„Při vzniku NeoVize bylo naším cílem vybudovat špičkové oční pracoviště, které bude přívětivé a dostupné pro všechny pacienty v Česku. Ocenění Superbrands je pro nás povzbuzením pokračovat v práci, se kterou jsme před osmnácti lety začínali,“ uzavírá Petr Kocian.

 

O programu Superbrands 

Superbrands je mezinárodní program nezávislého hodnocení značek, který vznikl ve Velké Británii a dnes působí přibližně v 90 zemích na pěti kontinentech. Výběr stojí na analýze dat, spotřebitelském průzkumu a hodnocení odborné komise Brand Council. Letošní český Tribute Event byl 14. v pořadí.

Oční kliniky NeoVize

Síť očních klinik NeoVize pečuje o zrak svých pacientů již od roku 2008, kdy byla založena první oční klinika v Brně. O rok později se otevřela pobočka v Praze a v roce 2010 společnost expandovala na Slovensko, kde vznikla dceřiná klinika NeoVízia v Bratislavě. Později se síť rozšířila také o pobočky v Českém Těšíně a Popradě, oční ambulance v Praze, Brně, v Újezdě u Brna, v Trnavě a Ružomberoku a o specializované Dětské oční centrum Kukátko v Praze. NeoVize je v současnosti největší česko-slovenskou skupinou očních pracovišť. Poskytuje široké spektrum ambulantní a chirurgické oční péče. Současně má NeoVize pro své pacienty k dispozici i síť vlastních očních optik. Patří rovněž mezi průkopníky v zavádění nových technologií. V roce 2022 jako první v České republice začala provádět operace NeoSMILE PRO® za pomoci nejrychlejšího femtosekundového laseru světa VISUMAX 800. V roce 2023 jako první uskutečnila implantaci nitrooční fakické čočky ICL EVO Viva. Společnost získala taktéž řadu ocenění v nejrůznějších soutěžích (např. Ordinace roku, ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH, Czech Superbrands 2026, Superbrands Slovakia). Již více než 10 let je NeoVize hrdým nositelem osvědčení kvality ISO 9001. Více na: www.neovize.cz.

 

Zdroj: GUIDELINE / www.neovize.cz

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59822.

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