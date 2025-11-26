OCP zná své vítězky. Podnikatelky opět potvrdily svou sílu a schopnost inovovat

V letošním roce bylo ze 23.727 společností ve stoprocentním vlastnictví žen vybráno 2123 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky, z nichž vzešlo 124 finalistek. Více než 400 podnikatelek se soutěže zúčastnilo vůbec poprvé.
Obrat podniků vedených finalistkami dosáhl v roce 2024 přibližně 4,5 miliard korun, přičemž dohromady zaměstnávají více než 2000 lidí. Téměř sedm desítek firem z finálového výběru vede rodinné podniky a více než 50 se projektu zúčastnilo vůbec poprvé.
Naprostá většina oceněných firem patří mezi malé a střední podniky, což potvrzuje jejich zásadní význam pro českou ekonomiku. Hodnocení poroty mělo stejně jako ekonomické hodnocení odborného garanta – společnosti CRIF – Czech Credit Bureau rozhodující váhu při určení vítězek.
Podle zakladatelky OCP a Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko, Heleny Kohoutové, je absolutním přínosem tohoto projektu to, jak přirozeně ukazuje, co ženy dokážou vytvořit i v mnoha typicky mužských oborech.
„Osmnáctý ročník OCP je symbolem tradice, zodpovědnosti a radosti z práce. Každá podnikatelka je hvězda, která si zaslouží ocenění, uznání a respekt. Příběhy a výsledky těchto firem dokazují, že české podnikání má pevné základy a slibnou budoucnost,“ říká Helena Kohoutová.
Podpora, mediální zviditelnění, a především ocenění tvrdé práce a dosaženého úspěchu. To nabízí českým podnikatelkám projekt OCP, za kterým stojí Podnikatelská platforma Helas. Ta vznikla v roce 1997 a jejím cílem je sdružování, propojování a oceňování českých podnikatelů.
zakódovaný a buď programově, nebo zcela přirozeně vytvářejí dobro okolo sebe. A za to je potřeba těmto lidem stále děkovat. Proto vznikla Podnikatelská platforma Helas, kde se spojuje odkaz našich předků, odkaz současné generace a my všichni společně takto ovlivňujeme budoucnost pro naše děti, naše firmy, naše rodiny, celou zemi a tím i celý svět,“ dodává zakladatelka OCP.
Projekt OCP vytváří prostor pro setkávání, spolupráci a rozvoj, jak byznysový, tak osobní. Mezi jeho patronky v minulosti patřily doslova ikony světa byznysu, uznávané a výjimečné ženy jako Eva Jiřičná, Eliška Hašková Coolidge, Silke Horáková, Dana Bérová, Taťána le Moigne, Eva Štěpánová, Věra Komárová, Simona Kijonková, Kateřina Kadlecová, Kateřina van Kranenburg, Romana Ljubasová, Laura Janáčková, Kateřina Šrámková či Jaroslava Valová, připomíná zakladatelka projektu.
„Patronku vždy vybírám mezi ženami, které jsou samy o sobě mimořádně inspirativní, jejichž podnikání roste a má také pozitivní dopad na společnost,“ dodává Kohoutová.
Patronka: Společnosti i podnikatelkám přeji odvahu
České podnikatelky opět potvrdily svou sílu a houževnatost, pracovitost, ale také schopnost inovovat a přizpůsobovat se novým podmínkám.
Patronkou letošního ročníku se stala ředitelka a jednatelka společnosti Ergona Opava Monika Drobná, vizionářská podnikatelka, mentorka a inovátorka s dlouholetou zkušeností v bankovnictví, výrobě protetických a ortopedických pomůcek i podpoře startupů.
„České společnosti i podnikatelkám přeji odvahu, vzájemnou podporu a otevřenost novým příležitostem. Věřím, že právě ženy přinášejí do podnikání hodnoty, které jsou pro naši dobu klíčové – empatii, inovaci a smysl pro spolupráci. Podnikatelkám přeji, aby měly radost ze své práce a aby jejich energie a nápady měnily svět kolem nás k lepšímu. Nic není zadarmo – všichni si to musí odmakat, ale ta svoboda v podnikání je skvělá věc, která stojí za to. České společnosti přeji více respektu, důvěry a prostoru pro ženy, které se nebojí převzít odpovědnost a inspirovat ostatní. Ať se daří českému podnikatelskému prostředí být prostorem, kde se sny mění ve skutečnost,“ přeje si Monika Drobná.
Nominace do soutěže tradičně proběhla na základě hodnocení Indexu Cribis společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem projektu.
Data pro hodnocení se sbírají za poslední tři roky, tedy za období 2022 až 2024. Pro hlavní kategorie se vyhodnocují účetní závěrky z let 2022 a 2023, zatímco data z roku 2024 mají pouze informativní charakter.
U speciálních kategorií se hodnotí všechna tři období. Účetní údaje jsou zpracovávány z veřejně dostupných dat uvedených ve sbírce listin a do registrace soutěže jsou staženy automaticky. Doplňujícími ukazateli jsou – stejně jako v předchozích ročnících – pravděpodobnost bankrotu v průběhu jednoho roku a tzv. Semafor, který hodnotí nefinanční varovné údaje o firmě.
Ženy soupeřily v celkem osmi soutěžních kategoriích. Jednotlivé ceny si tak převzaly zástupkyně malých, středních a velkých společností.
Další vítězky byly oceněny v následujících kategoriích: Cena ČSOB-výjimečná podnikatelka, Cena odpovědného podnikání pod patronací Česká Podnikatelská Pojišťovna, Cena pro nejlepší výrobní podnik v rukách české ženy pod patronací IN-EKO TEAM, Cena za výjimečný růst firmy pod patronací ECOVIS FACTA, Cena za inovativní řešení pod patronací HP Centrum, Cena za digitální transformaci pod patronací Microsoft a Cena pro nejzajímavější franchisu pod patronací Oxalis.
Třetina semifinalistek byla z Prahy
Výše zmíněný index CRIBIS odráží celkovou ekonomickou situaci subjektu, která se hodnotí podle dvou dostupných finančních výkazů. Zahrnuje celou řadu finančních i nefinančních údajů. Řadí se sem např. nejen zadluženost, běžná a celková likvidita, či rentabilita tržeb a aktiv, ale svou roli při výpočtu hraje i obor činnosti, stáří subjektu nebo počet zaměstnanců.
Vliv na stanovení hodnoty Indexu CRIBIS mají i negativní informace jako je například exekuce či konkurzní řízení. Výsledkem souhrnného hodnocení je získání jednoho stupně z desetistupňové škály, přičemž nejlepší je stupeň 10 a nejhorší pak stupeň 1. Z celkového počtu semifinalistek jich 72 % získalo v rámci hodnocení indexem CRIBIS jeden z pěti nejvyšších stupňů.
„Jedna třetina semifinalistek byla ve věku 41 až 50 let, necelých 30 % pak ve věku od 51 do 60 let. 6 % tvořily ženy ve věku 71 let a ve více než 3 % se jednalo o ženy do 30 let. Převládají společnosti, které jsou na trhu spíše kratší dobu – necelá třetina do 10 let a čtvrtina od 11 do 15 let. Celá pětina semifinalistek je však na trhu déle než 26 let. Společnosti semifinalistek se vyznačují spíše menším obratem. Dvě třetiny z nich mají obrat od 10 do 30 milionů korun ročně. Z hlediska účasti na projektu je nejúspěšnější Praha, ve které má sídlo 36 % semifinalistek. Kolem desetiny pak sídlí v Jihomoravském, v Moravskoslezském a Středočeském kraji,“ shrnul Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Projekt otevírá pohled do podnikání v oborech, kde dominují ženy jako jsou různé edukativní činnosti, některé lékařské obory či oblast výrobků a zboží pro děti. Zároveň se ale ukazuje, že ženy dokáží úspěšně podnikat i v typicky mužských oborech jako je strojírenská výroba nebo nákladní doprava. Soutěž OCP je pak marketingovou podporou úspěšných podnikatelek a také oceněním dosažených výsledků.
Snižujme byrokracii
Záštitu letošnímu ročníku udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které dlouhodobě podporuje české podnikání a rozvoj malých a středních firem.
„Projekt ukazuje úspěchy podnikatelek, inspiruje další ženy a potvrzuje, že ženské podnikání přináší české ekonomice odvahu, kreativitu i inovace,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler.
Nepotýká se ale česká podnikatelská veřejnost stále ještě s přílišnou byrokracií ze strany státu? Podle ministerstva se administrativní zátěž podnikatelů postupně snižuje.
„Podnikatelky hrají v české ekonomice klíčovou roli. MPO je podporuje – zjednodušujeme byrokracii, digitalizujeme procesy a nabízíme programy, které pomáhají růst, inovovat a prosadit se v zahraničí,“ sděluje Pavel Vinkler.
Ten připomíná, že v Podnikatelském balíčku zrušilo MPO písemný rozvrh dovolené i kolkové známky, zvýšilo limit pro FVE bez licence na 100 kW, digitalizovalo ohlašování zahraničních zaměstnanců a zavedlo jednotné environmentální stanovisko.
„Dnes lze vést účetnictví ve funkční měně a funguje portál e-Sbírka. Spustili jsme Databázi informačních povinností a připravujeme Portál podnikatele i Jednotný portál evidence kontrol,“ dodává zástupce ministerstva.
Výjimečná podnikatelka a společenská odpovědnost
Kategorii Výjimečná podnikatelka si také letos vzala pod svou patronaci ČSOB, která v soutěži dlouhodobě podporuje ženy s přesahem do inovativních, sociálních a environmentálních aktivit bez ohledu na velikost firmy či počet zaměstnanců.
V ČSOB se letos rozhodli letos v kategorii Výjimečná podnikatelka vyzdvihnout společnost, která se zjevně nebojí inovací, ba naopak jsou inovace jejím každodenním řemeslem.
„Inovace byly, jsou a budou podmínkou nezbytně nutnou, nikoli postačující, pro dlouhodobý a trvalý podnikatelský úspěch nehledě na obor podnikání či velikost podniku. Stěží najdeme firmu, která nemusí čelit konkurenčnímu tlaku, a právě schopnost pružně a efektivně reagovat na moderní trendy doby a měnící se potřeby trhu bývá často klíčovým diferenciátorem,“ popisuje Martin Pěchouček, ředitel útvaru Rozvoj obchodu a udržitelnosti komerčního bankovnictví ČSOB.
V OCP nechyběla ani letos Cena odpovědného podnikání, tentokrát pod patronací České podnikatelské pojišťovny (ČPP). Také podle zástupců pojišťovny stojí dnes konkurenceschopnost českých podniků na inovacích, digitalizaci, ale také na rozvoji lidí a jejich schopnosti řídit rizika. Takové schopnosti mají i finalistky letošního ročníku OCP.
„Stále více firem si uvědomuje, že zodpovědný přístup není náklad, ale strategická výhoda – přináší vyšší atraktivitu na pracovním trhu, lepší přístup ke kapitálu, efektivnější provoz i silnější reputaci, která podporuje loajalitu zákazníků,“ říká zástupce ředitele s odpovědností za korporátní klientelu, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Kamil Šolc.
Chránit cash flow a zvládat nečekané události pomáhá firmám i kvalitní pojištění. To podnikatelům zároveň dodává jistotu pro investice a inovace.
„V ČPP nabízíme začínajícím i zavedeným podnikatelům kompletní portfolio produktů i podporu zkušených odborníků a likvidátorů. Základem je pojištění odpovědnosti a majetku, dále pak doporučujeme rozšíření o pojištění přerušení provozu či allrisk krytí technologií. Pro malé podnikatele máme také rychlé balíčkové řešení – náš produkt SIMPLEX, který poskytuje širokou ochranu během pár minut,“ doplňuje Kamil Šolc.
Růst založený na pochopení čísel
Auditorem projektu i patronem kategorie Cena za výjimečný růst firmy se opět stala společnost ECOVIS FACTA, která poskytuje komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství. Jejím cílem je naučit firmy rozumět číslům, chápat souvislosti a využívat data k dalšímu rozvoji.
Jaká je podle její výkonné ředitelky Simony Fialové v současnosti cesta k trvalému a udržitelnému růstu českých firem?
„Trvalý růst nevzniká z pocitu, ale z dobře čitelných čísel. Když firma rozumí svým datům, ví, kde vydělává.
České firmy dnes často brzdí, že jsou zavaleny operativou a rozhodují se spíš intuicí než na základě včasného a srozumitelného reportingu. Jako auditor a patron kategorie v OCP chceme ukázat, že právě práce s čísly může být největší konkurenční výhodou,“ prozrazuje CEO ECOVIS Facta.
Síla českého řemesla
Cenu pro výrobní podnik v rukách české ženy předává již tradičně Eva Komárková, majitelka významné výrobní společnosti IN-EKO TEAM a patronka kategorie s hashtagem #holkazfabriky. OCP je podle jejích slov velmi sympatickým a prospěšným projektem, který seznamuje a propojuje úspěšné a inspirativní ženy z celého Česka.
Dlouhodobý růst firem stojí podle ní na třech pilířích: smyslu, inovacích a schopnosti adaptace. Firma, která ví proč existuje, má větší šanci přežít i nečekané zvraty. Inovace jí umožňuje nezakrnět – technicky, obchodně, ale i lidsky. A adaptace? To je každodenní schopnost zvednout hlavu, i když podmínky nejsou ideální. Změna není hrozba. Je to podmínka přežití,“ upozorňuje Eva Komárková,
Podle ní je důležitá také vnitřní firemní kultura. Pokud v podniku fungují vztahy, otevřená komunikace a důvěra, zvládne i těžké roky. V krizi totiž není důležitý jen plán, ale i to, kdo vám stojí po boku,
„OCP je živým společenství žen, které si nemusejí nic dokazovat, a přesto posouvají svět kolem sebe dál. Ať už vedou výrobní firmu, školu, nemocnici nebo startup – každá z nich v sobě nese sílu, která není hlasitá, ale pevná a vytrvalá. V naší zemi je spousta neviditelných hrdinek – žen, které denně drží podniky, týmy i rodiny. OCP jim dává hlas, prostor a vzájemné propojení. A to považuji za nesmírně cenné. Protože když se ženy propojí, nezačnou spolu soutěžit, ale tvořit. A to je budoucnost, kterou chceme podporovat,“ dodává Eva Komárková.
Klíčem k úspěchu je digitální transformace
Digitální transformace je v současnosti pro podniky nezbytností, pokud si chtějí udržet náskok v rychle se měnícím a konkurenčním prostředí. Rychle se rozvíjející umělá inteligence navíc firmám pomáhá optimalizovat, inovovat a zefektivňovat procesy, produkty i služby.
Ocenění v této oblasti uděluje hlavní partner projektu společnost Microsoft, konkrétně v kategorii Cena za digitální transformaci. Ta oceňuje firmy, které úspěšně implementují moderní technologie a inovace do svých procesů a přinášejí tak měřitelnou hodnotu pro byznys i zákazníky.
„Společnost Microsoft dlouhodobě podporuje inovace a technologický rozvoj firem v České republice. Digitální transformace je klíčovým pilířem naší strategie – pomáhá podnikům zvyšovat efektivitu, konkurenceschopnost a připravovat se na budoucnost. Jako lídr v oblasti cloudových služeb, kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence máme unikátní know-how, které sdílíme s českými podniky, aby mohly růst a inovovat,“ připomíná Marcela Křišťanová, Marketing Manager, EMEA Device Partner Sales organization, Microsoft.
Digitalizace podle Křišťanové není volbou, ale nutností. Umožňuje firmám lépe reagovat na měnící se tržní podmínky, optimalizovat procesy, zlepšit zákaznickou zkušenost a zajistit udržitelnost. V době rychlého technologického pokroku je schopnost adaptace klíčová pro dlouhodobý úspěch. Firmy, které investují do digitálních řešení, získávají konkurenční výhodu a jsou připraveny na nové obchodní modely.
Pandemie i následné ekonomické výzvy digitalizaci v Česku výrazně urychlily. „Firmy musely rychle zavést nástroje pro práci na dálku, automatizovat procesy a zajistit bezpečnost dat. Tyto zkušenosti ukázaly, že technologie nejsou jen podpůrným prvkem, ale strategickým faktorem pro přežití a růst. Krize tak paradoxně otevřely cestu k inovacím, které by jinak trvaly mnohem déle,“ popisuje Marcela Křišťanová.
A naučily se už české podniky efektivně využívat AI – případně i další moderní technologie? „Vidíme výrazný posun. Stále více českých firem experimentuje s umělou inteligencí – od automatizace zákaznické podpory přes prediktivní analýzy až po optimalizaci výroby. AI se stává dostupnější díky cloudovým službám a připraveným řešením. Přesto je před námi cesta: klíčové je vzdělávání, budování digitálních kompetencí a integrace AI do strategických rozhodnutí. Microsoft pomáhá firmám nejen technologiemi, ale i know-how, aby AI využívaly bezpečně, eticky a efektivně,“ doplňuje Marcela Křišťanová.
HP Centrum je patronem Ceny za inovativní řešení. Tato cena vyzdvihuje podniky, které svým inovativním a novátorským přístupem dokáží měnit standardy trhu, posouvat hranice technologií a hledat kreativní řešení pro složité výzvy.
„Inovace jsou dnes pro firmy klíčové z jednoho prostého důvodu – trh už netoleruje stagnaci. Technologie, procesy i očekávání zákazníků se mění rychleji než kdykoli předtím a bez schopnosti přicházet s novými řešeními firma dříve či později ztratí krok. Vlastní výzkum a vývoj jsou nástroji, jak získávat konkurenční náskok a současně držet pod kontrolou kvalitu i směr technického rozvoje,“ uvádí Hana Polášková, majitelka společnosti HP CENTRUM s.r.o.
Podle Poláškové je pro firmy důležitá také spolupráce s akademickou a vědeckou sférou, která jim umožňuje dostat se k novým poznatkům, technologiím a talentům dříve, než se z nich stanou standardy na trhu, což je výhoda, kterou dnes těžko nahradíte.
„Teoreticky se firma může obejít bez vlastního výzkumu a vývoje. Prakticky však takový podnik spoléhá na to, co vytvoří ostatní – a tím se dobrovolně staví do role těch, kteří pouze dohánějí. V prostředí, které je čím dál dynamičtější, je to risk, který si většina firem nemůže dlouhodobě dovolit,“ upozorňuje majitelka HP Centrum.
Podnikatelky se přizpůsobily novým podmínkám
Již potřetí jsou vyhlašovány také vítězky Ceny pro nejzajímavější franšízu. Pořadatelé projektu tak chtějí podpořit ženy, které jsou schopny na základě franšízového systému ideálně rozvíjet zmíněný byznysový model, případně jej samy vytvořit a poskytnout tím příležitost dalším podnikatelům. Patronem této kategorie se stala společnost OXALIS, která sama provozuje síť franchisových poboček.
Franšízing je nejen v České republice dlouhodobě jednou z nejúspěšnějších forem podnikání. Výhody pro franšízanta totiž spočívají v převzetí ověřeného know-how, které má ekonomický základ ve zkušenosti franšízora.
„Tím se snižuje podnikatelské riziko, protože koncept je již odzkoušený na jeho vlastních jednotkách ať jde o Oxalis nebo třeba McDonald’s. Franšízant tak přebírá model, který už prošel testováním, což výrazně eliminuje rizika. Další výhodou je určitě síla sítě. Existuje základní síť franšízora a k ní připojená síť franšízantů, které mezi sebou sdílejí zkušenosti. Jinou dynamiku má totiž jeden obchod a jinou síť šedesáti provozoven, kde si podnikatelé předávají know-how. To souvisí i s vyšší marketingovou silou – marketing pro celou síť je efektivnější a levnější díky rozložení nákladů,“ popisuje jednatel OXALIS, spol. s r.o Petr Zelík.
Výhody má ale podle něj i franšízor. Pokud by otevíral všechny pobočky sám, vyžadovalo by to mnohem více kapitálu. Díky franšízingu šetří investice, může se soustředit na rozvoj firmy a část nákladů přenáší na své franšízanty.
„Další výhodou je větší angažovanost franšízantů. Ti totiž provozují menší počet jednotek, často v nich i sami pracují, a mají tak detailnější dohled nad provozem. To zvyšuje efektivitu celé sítě, protože jednotlivé jednotky řídí lidé, kteří jsou do podnikání osobně zapojeni více, než by mohl být centrální provozovatel s desítkami poboček. Systém je oboustranně výhodný,“ dodává Petr Zelík.
