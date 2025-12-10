Od 1. listopadu platí nový zákon o kyberbezpečnosti: Poradíme, jak ohlásit regulovanou službu

Autor:
  12:24
Praha 10. prosince 2025 (PROTEXT) - Česko vstoupilo do nové éry regulace kybernetické bezpečnosti. Od 1. listopadu 2025 začal platit zákon č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, který zásadně mění povinnosti řady organizací působících v energetice, dopravě, zdravotnictví, financích, digitální infrastruktuře či veřejné správě. Jednou z prvních povinností pro dotčené subjekty je ohlášení poskytování regulované služby podle § 6 zákona. Jak upozorňuje Vojtěch Hvězda, ředitel odboru CyberSec společnosti GORDIC, musí tuto povinnost organizace splnit do šedesáti dnů od okamžiku, kdy se na ně zákon začne vztahovat. V textu níže vysvětluje, jak mají organizace při ohlášení regulované služby postupovat.

Ohlášení regulované služby probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím Portálu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Ještě před samotným podáním musí organizace ověřit, zda skutečně poskytuje regulovanou službu ve smyslu zákona. Pomoci může přehled kategorií, který úřad zveřejnil na svých webových stránkách. Regulace se týká organizací, které poskytují služby v zákonem vymezených odvětvích, mají významný rozsah či roli, a jejichž narušení by mohlo způsobit závažné dopady na bezpečnost státu, veřejný pořádek nebo na ekonomické a společenské fungování České republiky.

Pokud si organizace potvrdí, že do působnosti zákona spadá, musí si připravit základní identifikační údaje. Patří k nim zejména název a IČO společnosti, kontaktní informace, identifikace statutárního orgánu a údaje o odpovědné osobě pro kybernetickou bezpečnost, pokud je určena. Tyto informace se následně uvádějí do elektronického formuláře.

Přístup na Portál NÚKIB

Přihlášení do Portálu NÚKIB probíhá prostřednictvím prostředků Národní identitní autority (NIA ID), například přes bankovní identitu (BankID) nebo eObčanku. Po přihlášení uživatel v sekci "Chci vyřídit" zvolí možnost "Ohlášení regulované služby". Elektronický formulář je navržen intuitivně a některé údaje se automaticky doplňují z registrů, což celý proces usnadňuje. Každá regulovaná služba se však ohlašuje samostatně a je potřeba stručně popsat její charakter a uvést kontaktní osoby.

Po odeslání formuláře obdrží organizace potvrzení e-mailem, včetně unikátního identifikátoru služby. Ten je vhodné uložit, protože může být potřeba při další komunikaci s úřadem. NÚKIB následně ohlášení posoudí a v případě jeho akceptace organizaci informuje o zápisu mezi regulované subjekty. Tím se spouští roční lhůta pro splnění dalších povinností, mezi které patří mimo jiné zavedení bezpečnostních opatření a příprava bezpečnostní dokumentace.

Ohláškou to nekončí

Důležitou součástí procesu je i průběžná aktualizace údajů. Pokud například dojde ke změně odpovědné osoby nebo k zániku služby, musí organizace tyto údaje aktualizovat v systému nejpozději do třiceti dnů. Nedodržení této povinnosti může vést k právním sankcím.

Samotné ohlášení regulované služby není administrativně náročné, vyžaduje však pečlivost a dodržování lhůt. NÚKIB proto doporučuje řídit se oficiálními pokyny a vyřídit vše elektronicky bez odkladu. Organizace by zároveň neměly odkládat ani další kroky - zejména analýzu bezpečnostních rizik, která je klíčová nejen pro splnění požadavků zákona, ale i pro celkové řízení jejich kybernetické bezpečnosti.

Pokud firmy nedisponují vlastními odborníky nebo kapacitami na provedení komplexní analýzy rizik, mohou využít moderní softwarové nástroje třetích stran, které celý proces výrazně usnadní. Příkladem je aplikace Cyber Security Audit (CSA), která umožňuje nejen systematicky identifikovat a hodnotit kybernetická rizika, ale také spravovat aktiva, sledovat hrozby a zranitelnosti a průběžně aktualizovat výstupy analýzy. Díky integrované expertíze právních konzultantů navíc usnadňuje i implementaci bezpečnostních opatření a dosažení souladu s novou legislativou. CSA tak slouží jako praktický a živý nástroj, který umožňuje efektivně plánovat opatření a podporuje rozhodování o investicích do zajištění bezpečnosti organizace.

Zdroj: Gordic

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Prezident Pavel pokračuje v návštěvě Libereckého kraje, zamíří i do Ralska

ilustrační snímek

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidentského páru Petra a Evy Pavlových v Libereckém kraji. Na programu je setkání s vedením Jablonce nad Nisou i diskuse s...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Pět lidí se v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu s osobním autem

ilustrační snímek

Pět lidí se dnes v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu Škoda Octavia s osobním autem Opel. Policisté jeli ve služebním autě po hlavní silnici a řidička...

10. prosince 2025  19:34,  aktualizováno  19:34

Beroun bude v příštím roce hospodařit se schodkem 302 milionů korun

ilustrační snímek

Beroun bude v příštím roce hospodařit s příjmy 830 milionů a výdaji 1,1 miliardy korun. Schodek 302 milionů korun pokryje z přebytku hospodaření z předchozích...

10. prosince 2025  19:17,  aktualizováno  19:17

Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve...

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN...

10. prosince 2025  18:32,  aktualizováno  20:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jak pomohou zimní gumy? V Mostě jsme zkoušeli, jak se chovat v situaci, kdy si auto dělá, co chce

Několik cvičišť polygonu v Mostě na záběru z dronu

Autodrom Most, pátek ráno, mlha, zima a prší. Ideální nastavení vyzkoušet si, jaký rozdíl je mít na autě obuté staré a nové zimní pneumatiky. „A také jak správně držet volant, brzdit a zvládat...

10. prosince 2025  20:49

Statik povolil návrat části obyvatelů do narušeného domu v Chomutově

ilustrační snímek

Statik povolil návrat obyvatelům jedné části panelového domu s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Policie vchod odpáskovala, lidé ještě...

10. prosince 2025  18:47,  aktualizováno  18:47

Břeclavští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2026 se schodkem 268 milionů Kč

ilustrační snímek

Břeclav bude příští rok hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy 1,08 miliardy korun a výdaji 1,35 miliardy korun. Město tak počítá se schodkem 268...

10. prosince 2025  18:41,  aktualizováno  18:41

Pardubické silo v mlýnech září jako krb a mlhoviště vypouští kouř

PardubickĂ© silo v mlĂ˝nech zĂˇĹ™Ă­ jako krb a mlhoviĹˇtÄ› vypouĹˇtĂ­ kouĹ™

Bývalé silo v Automatických mlýnech v Pardubicích má ode dneška novou světelnou instalaci. Budova připomíná hořící krb, září z něj teplé světlo a mlhoviště...

10. prosince 2025  18:16,  aktualizováno  18:16

V některých částech Pelhřimova bude v únoru referendum o větrných elektrárnách

ilustrační snímek

V některých místních částech Pelhřimova se v únoru uskuteční místní referendum k výstavbě větrných elektráren. Dnes o tom rozhodli městští zastupitelé....

10. prosince 2025  18:05,  aktualizováno  18:28

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s...

Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo ve středu z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení...

10. prosince 2025  19:42,  aktualizováno  19:42

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Zlínský kraj ocenil za přínos kultuře malíře a grafika Jiljího Hartingera

ilustrační snímek

Cenu Pro Amicis Musae (Přátelům múz) za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu letos udělil Zlínský kraj akademickému malíři a grafikovi Jiljímu...

10. prosince 2025  17:46,  aktualizováno  17:46

Hradec Králové vypíše soutěž na nové náměstí po bývalé koželužně

ilustrační snímek

Hradec Králové v následujících dnech vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž na nové náměstí ve čtvrti Kukleny. Vznikne na místě bývalého areálu koželužny...

10. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.