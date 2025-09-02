Od 1. září snižuje E.ON ceny elektřiny i plynu. Za dodávku 1 MWh platí zákazníci o 10 % méně

„Informace o ceně dostali zákazníci emailem, dopisy nebo je najdou v mobilní aplikaci či online portálu. Klíčové je to, že klienti nemusí vůbec nic dělat, nikam volat nebo podepisovat jakékoliv nové smlouvy. Sleva na energie se jim automaticky započte a projeví se následně ve vyúčtování,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie a doplňuje, že společnost přistoupila ke zlevnění cen na startu topné sezony, aby z něho její zákazníci mohli co nejvíce benefitovat.
Kolik zákazníci ušetří?
E.ON dává slevu 10 % na dodávku energií pro zhruba 800 tisíc svých klientů, kteří mají nefixované ceny energií. Pro rodinný dům s distribuční sazbou D45d, který elektřinou topí a má průměrnou roční spotřebu kolem 14,4 MWh, to znamená úsporu za poslední čtyři měsíce letošního roku zhruba 2138 Kč. Byt, kde se elektřinou vaří, svítí a ohřívá se voda a ročně tak v průměru odebere do 5 MWh elektrické energie znamená sleva úsporu kolem 650 Kč. V řádech stovek korun ušetří i domácnost, kde se elektřina používá pouze na svícení a vaření.
Úspora je viditelná i u plynu. Dům s plynovým kotlem s běžnou roční spotřebou kolem 15 MWh do konce roku ušetří přes 1000 Kč. V řádech stovek korun pak ušetří i ti, kdo plynem vaří a ohřívají vodu.
Měnit zálohy se nevyplatí
Vzhledem k tomu, že sleva na dodávku energií je zatím dočasná, nedoporučuje E.ON svým zákazníkům měnit dosavadní zálohy. Aby fakturovaná částka v posledních čtyřech měsících byla co nejpřesnější, mohou si zákazníci zadat samoodečet. „Vzhledem k tomu, že sleva začíná platit od 1. září, klienti budou mít nejpřesnější údaje o své spotřebě před začátkem topné sezony,“ vysvětluje Radek Fišer, vedoucí dodávek elektrické energie pro domácnosti. Nejjednodušší způsob, jak samoodečet podat, je využít mobilní aplikaci Energie24 nebo online zákaznický portál. Návod najdou na webových stránkách společnosti.
Nový produkt s online obsluhou nabízí jedny z nejvýhodnějších podmínek na trhu
Ušetřit se dá také fixací cen energií. E.ON připravil výhodnější produkty také pro nové zákazníky. Ceny u akvizičních produktů v tomto roce snížil už potřetí a noví klienti mohou díky tomu ušetřit oproti dosavadní květnové nabídce na dodávce 1 MWh elektřiny u většiny produktů zhruba 100 Kč. Zájemci, kteří chtějí přejít k E.ONu, si mohou vybírat ze široké nabídky produktů od jednoletých fixací po produkty s klesají cenou do konce roku 2027 v elektřině i v plynu. Aktuální nabídky od E.ONu pro nové klienty patří k nejvýhodnějším na trhu.
Novinkou je pak zcela nový online produkt v elektřině i v plynu. Produkty s názvem Elektřina online Pro a Plyn online Pro jsou plně digitální produkty. Sjednání, správa smlouvy a komunikace s klientem probíhá výhradně online. „Jsou to produkty, které jsou vhodné pro zákazníky, kteří chtějí ušetřit a preferují online komunikaci se svým dodavatelem,“ dodává Tomáš Fišer, manažer digitálního prodeje společnosti E.ON Energie.
Všechny potřebné informace o podzimní slevě na dodávku energií najdou zákazníci také na speciálních webových stránkách, které společnost připravila na adrese E.ON se vyplatí – vám i přírodě | E.ON
Zdroj: E.ON