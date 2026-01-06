Od Alp po Sardinii: Falkensteiner slaví 30 let a sází na wellness, prémiový styl a zážitky

Praha 6. ledna 2026 (PROTEXT) - Prémiová hotelová skupina Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) patří už tři dekády k nejvýraznějším jménům evropského wellness hotelnictví. V roce 2025 slaví 30 let existence a zároveň potvrzuje ambici dál růst – prostřednictvím nových hotelových investic, důrazu na architekturu, interiérový design, gastronomii a tzv. experience-driven hospitality. Skupina dnes provozuje hotely a resorty napříč Alpami, Itálií, Chorvatskem i dalšími evropskými destinacemi a systematicky rozvíjí nejen prémiové ubytování, ale také rezidenční bydlení pod hotelovou značkou.

Jubilejní rok 2025 se nese ve znamení expanze a investic přesahujících 100 milionů eur. Falkensteiner tím potvrzuje, že dlouhodobými pilíři jeho strategie zůstávají vysoký standard služeb, kvalitní architektura, promyšlené interiéry a zážitky, které mají pro hosty skutečný smysl. „Nejde jen o to, kde host spí, ale jak se během pobytu cítí a co si z něj odnese,“ shrnuje filozofii skupiny jeden z jejích manažerů.

Městský hotel, který změnil gastronomickou mapu Bolzana

Jedním z nejviditelnějších projektů roku 2025 se stalo otevření Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark v Jižním Tyrolsku. Moderní městský hotel se rychle etabloval nejen jako vyhledávané místo k přespání, ale i jako nová gastronomická adresa regionu. Restaurace Mochi v šestém patře získala ocenění nejlepší asijské restaurace v regionu a dnes patří k nejstylovějším podnikům v Bolzanu. Projekt ukazuje, jak Falkensteiner dokáže propojit městský hotelový koncept s lokální scénou a zážitkovou gastronomií, která přitahuje nejen hotelové hosty, ale i místní.

Alpy ve znamení pětihvězdičkového komfortu

FMTG zároveň posiluje svou pozici v prémiovém horském segmentu. Projekt Alpine Palace v Saalbach-Hinterglemm znamená vstup skupiny do regionu Salcburska a potvrzuje orientaci na pětihvězdičkové hotely, kde se propojuje klid, příroda a sofistikovaný luxus. Otevření je plánováno na rok 2027 a zapadá do širšího trendu wellness turismu, jenž kombinuje regeneraci, přírodní prostředí a vysoký komfort služeb.

Designové bydlení pod hotelovou značkou

Vedle hotelů se skupině mimořádně daří také v oblasti tzv. branded residences. Značkové rezidence Falkensteiner v italském Salo a v chorvatské Punta Skala zaznamenaly tak silnou poptávku, že už v roce 2026 začne jejich druhá fáze výstavby. Tento model reaguje na rostoucí zájem o delší pobyty i investice do prémiového bydlení, které kombinuje soukromí vlastního domova s profesionálním hotelovým servisem.

Kempování jako nový luxusní zážitek

Proměnu cestovatelských preferencí odráží také rozvoj kempů v portfoliu FMTG. Skupina převzala Camping Grubhof u St. Martin bei Lofer a lokalitu u jezera Wörthersee v Klagenfurtu. Ambicí je vytvořit pětihvězdičkové destinace, které spojují kontakt s přírodou, současný design a udržitelnost – tedy moderní podobu luxusního kempování, často označovaného jako glamping. I zde Falkensteiner reaguje na poptávku po autentických, ale komfortních formách cestování.

Více žen mezi investory a silnější lidský rozměr

Z investičního hlediska byl rok 2025 rekordní. Platforma FMTG Invest překročila hranici 100 milionů eur získaného kapitálu, přičemž 35 % investorů tvoří ženy. Skupina zároveň dlouhodobě investuje do lidského kapitálu – od učňovských programů přes vzdělávání až po digitální nástroje, které usnadňují adaptaci nových zaměstnanců a pomáhají udržovat vysokou kvalitu služeb napříč celým portfoliem. Právě osobní přístup a lidský rozměr patří k hodnotám, které hosté vnímají často stejně silně jako design nebo gastronomii.

Konec pandemického financování

Významným milníkem bylo také prodání hotelu Falkensteiner v Bělehradě. Díky této transakci skupina plně splatila financování ve výši 30 milionů eur poskytnuté rakouskou státní agenturou COFAG a definitivně uzavřela kapitolu mimořádné pandemické podpory.

Rok 2026: méně kategorií, více zážitků

Do dalšího období vstupuje Falkensteiner s jasným poselstvím: méně kategorií, více zážitků. Pod značkou Falkensteiner budou nově fungovat výhradně hotely 4* superior a 5*, zaměřené na wellness luxury, uvolněný luxus a autentické prožitky. Novinkou je klubový koncept Club Funimation by Falkensteiner a rozšíření portfolia o prestižní resort na Sardinii. Další projekty se připravují u Gardského jezera a na Sicílii.

Tento přístup odráží širší trend v evropském luxusním hotelnictví: hosté dnes nehledají jen místo k přespání, ale emoce, příběhy a smysluplně strávený čas. Falkensteiner tím potvrzuje, že skutečný luxus dnes nespočívá v počtu hvězdiček, ale v tom, jak hluboký zážitek si host odváží domů.

