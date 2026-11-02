Od balíků k chytré obci. OX Point má už 200 obecních boxů

„Obecní box se postupně stává novodobým centrem služeb. Jedno zařízení dnes dokáže nahradit několik samostatných prvků obecní infrastruktury a přitom je dostupné občanům nepřetržitě 24 hodin denně sedm dnů v týdnu,“ říká obchodní ředitel OX Point Jiří Kaleta.
Díky elektronickým úředním deskám získávají samosprávy moderní a efektivní komunikační kanál. Integrované meteostanice poskytují aktuální informace o počasí, hotspoty rozšiřují digitální dostupnost a úschovné schránky umožňují bezpečné předávání dokumentů či osobních věcí mezi obcí i občany.
Nejčerstvější inovací jsou cykloboxy, které reagují na rostoucí význam cykloturistiky a aktivního trávení volného času. Obce tak mohou nabídnout další praktickou službu obyvatelům i návštěvníkům.
„Dvě stovky instalovaných obecních boxů potvrzují, že starostové chtějí investovat do chytrých řešení s reálným přínosem. Klíčem k úspěchu je právě jejich multifunkčnost. Každá nová služba zvyšuje hodnotu boxu pro obec i její obyvatele,“ uzavírá Kaleta.
Jeho slova potvrzují i starostové, kde boxy fungují. „Naši lidé si pochvalují, že se jim snažíme přinášet moderní služby v obci, které byly dříve spojovány hlavně s většími městy a potěšilo nás, že i zásilkový box si rychle našel svoje uživatele. Stal se tak běžnou součástí každodenního života,“ říká o přínosu obecního boxu starosta Chelčic Jan Baloušek.
OX Point je český výrobce a provozovatel otevřené sítě chytrých boxů. Veškerý vývoj i výroba probíhají v České republice v rámci průmyslové skupiny CONTEG Group.
Zdroj: OX Point
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59660.