Od BFA po celý svět: M&G už 20 let vypráví příběh čínského papírnictví

Letos společnost Shanghai M&G Stationery Inc. představila společnou kolekci vytvořenou ve spolupráci s mezinárodně uznávanou umělkyní Florence Bamberger. Kolekce vychází z vesmírných motivů a napříč celou produktovou řadou – od psacích potřeb přes zápisníky a penály až po batohy – pracuje s nebeskými designovými prvky. Prémiová sada kancelářských potřeb umožňuje účastníkům seznámit se s řemeslným zpracováním a odbornými znalostmi přední čínské značky v tomto oboru.
V souladu s důrazem fóra na udržitelnost představila společnost M&G na této akci svou nízkouhlíkovou kancelářskou sadu Eco+Office. Kolekce je navržena pro použití na pracovišti a využívá recyklované plasty, které snižují emise přímo u zdroje. Údaje o emisích jsou vypočteny v souladu s mezinárodní normou ISO 14067 a ověřují se prostřednictvím posouzení uhlíkové stopy během celého životního cyklu. Společnost M&G tak prostřednictvím každodenních kancelářských produktů podporuje odpovědnější přístup k životnímu prostředí.
Jako první veřejně obchodovaná společnost v čínském odvětví kancelářských potřeb, která zveřejnila ESG zprávu, společnost M&G nadále rozšiřuje své iniciativy v oblasti udržitelnosti a za oblast změny klimatu získala od mezinárodní neziskové organizace CDP v roce 2025 hodnocení „B". Společnost byla rovněž zařazena do publikace S&P Global Sustainability Yearbook 2026 a stala se tak jedinou firmou z pevninské Číny, která byla do tohoto výběru zahrnuta.
Společnost M&G, která působí v papírenském průmyslu více než 30 let, investuje ročně přes 100 milionů jüanů do výzkumu a vývoje a je držitelem více než 1 400 patentů. Její výrobky získaly ocenění v předních mezinárodních soutěžích průmyslového designu. Jako jeden z největších světových výrobců psacích potřeb je společnost M&G již osm let po sobě zařazena do žebříčku World Brand Lab „500 nejhodnotnějších značek Číny", přičemž hodnota značky dosahuje 25,655 miliardy jüanů.
Od BFA až po trhy po celém světě se výrobky M&G prodávají ve více než 100 zemích a regionech a v Číně jsou podporovány téměř 70 000 maloobchodními prodejnami. Společnost pokračuje v rozšiřování své mezinárodní přítomnosti.
