Od března čeká na řidiče objížďka přes Kněžpole

Bronislav Malý, ředitel, Ředitelství silnic Zlínského kraje: „Dvě stavební sezony už trvá stavba mezi Jarošovem a Bílovicemi. Je to poslední nezrekonstruovaný úsek mezi Zlínem a Uherským Hradištěm. Do této silnice jsme vložili za posledních deset let nemalé prostředky. Využíváme toho, že je zařazená do možnosti financování z evropských fondů, takže i tato stavba je podpořena dotací.“
Ve většině etap opravy této silnice tu na řidiče čekaly semafory. Kyvadlová doprava v některých vytížených úsecích způsobovala zdržení i v desítkách minut. Tentokrát je naplánovaná objížďka, která by měla začít 16. března.
Bronislav Malý, ředitel, Ředitelství silnic Zlínského kraje: „Třetí etapa propojí stavby z roků 2024 a 2025. Doprava bude vedená přes Kněžpoli obousměrně, bude tam rychlostní omezení a ve spolupráci s obcí jsme připravili opatření pro chodce a jejich bezpečnost. Zmizí to, co řidiči znají už dva roky, tedy dlouhé kolony u semaforů, stání a prodlužování časů při projíždění mezi Hradiště a Zlínem.“
Kamiony to budou mít ale podstatně složitější. Objížďka pro tranzitní nákladní dopravu totiž povede už z Uherského Hradiště do Napajedel a zpátky na silnici 479 do Bílovic. Přestože opravovaný úsek silnice bude dlouhý jen dva a půl kilometru, náklady přesáhnou 263 milionů korun. Práce budou probíhat do konce stavební sezony, obě objížďky jsou naplánovány do 31. října 2026.
