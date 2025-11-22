Od inspirace k realitě: designérský tým LEPAS odhaluje zrození „leopardí estetiky"

Exteriérový design: spojení síly a elegance „Naše inspirace pochází od leoparda." Designérský tým LEPAS zachycuje klidný krok leoparda, jeho hbitý pohyb a soustředěnou loveckou pozici – a tyto přirozené projevy rychlosti a síly proměňuje ve tvar vozidla. Pronikavý pohled leoparda se promítá do charakteristických denních světel ve tvaru písmene V, která jsou jasná a ostrá. Mřížka chladiče má zaoblené, plné kontury, které vyzařují sílu, zatímco její vnitřní detaily čerpají z klenotnického řemesla a dodávají jí nádhernou, elegantní texturu. V kombinaci s širokým rozchodem a průchozími zadními světly utvářejí tyto prvky dynamickou, ale elegantní siluetu modelu LEPAS L8.
Interiérový design: klid a pohodlí pod „obzorem" Interiér představuje esenci elegance a ducha „leopardí estetiky". Inspirován klidným obzorem, obklopující kokpit izoluje městský hluk a vytváří uklidňující atmosféru. Centrální vodopádová obrazovka plyne jako přírodní proudy a rozšiřuje plynulé vizuální linie. Měkce vyvedený přístrojový panel s vlnitou texturou působí teple a uklidňujícím dojmem, zatímco mřížky reproduktorů s vzorem oblázků a akcenty z plovoucího kamene v kombinaci s okolním osvětlením vnášejí do interiéru nádech přírody. V tomto prostoru harmonicky koexistují technologie a příroda, čímž vytvářejí moderní, ale poetické mobilní útočiště.
Design CMF: přirozenost v jízdním zážitku Barva, materiál a řemeslné zpracování (CMF) tvoří jádro „leopardí estetiky". Tým prozkoumal lesy, pouště a ledovce, aby vytvořil přirozenou, minimalistickou a moderní paletu barev. Vnější odstíny, jako je norská lesní zelená pro klid, kanadská javorově červená pro vitalitu a zelená jako skotská louka pro sofistikovanost, vyjadřují odlišné emocionální tóny. V interiéru vytvářejí měkké, vysoce kvalitní materiály – látkové palubní desky, povrchy inspirované ledovci a jemné textury připomínající kůži – pocit tepla a pohodlí, díky čemuž lze přírodu vnímat při každém dotyku.
Designérský tým LEPAS zdokonalil každý detail a vtiskl ducha značky „řiďte svou eleganci" do jazyka „leopardí estetiky". Se značkou LEPAS po boku se každá obyčejná jízda stává cestou plnou sebevědomí, elegance a inspirace.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2828826/20251120_182613.jpg
