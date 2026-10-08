Od inteligentních krbů po levitující schodiště Evy Jiřičné

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  13:10
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Brno 8. října 2026 (PROTEXT) - Centrum moravské metropole se stalo živým průsečíkem moderní vědy, designu a umění, kde se potkává hluboká průmyslová historie Brna s ambiciózní startupovou scénou. Na ulici Kobližná u OD Centrum mohou kolemjdoucí do 15. října bezplatně obdivovat velkoformátové obrazy putovní fotovýstavy Czech Industry Photo. Aktuální šestý ročník této osvětové přehlídky vytváří ve dnech konání Mezinárodního strojírenského veletrhu silný prostor k prezentaci technologických inovací. Vedle fascinujících pohledů na úspěchy českého průmyslu Czech Industry Photo představuje rovněž umělecké snímky s příběhy dvou lokálních firem - ASN Plus a EMPATE.

Srdce technologického Brna aktuálně ožilo nejnovějšími technologickými unikáty a průmyslovým uměním. Cílem této venkovní expozice, která je přístupná veřejnosti v rámci osvěty zdarma, je propojit silné technické školství regionu s praxí a probudit tak zájem mladé generace o moderní technologie, řemeslo či práci v kreativním průmyslu. Velkoformátové snímky jsou na Czech Industry Photo doplněny o zajímavé příběhy z výzkumu, vývoje, designu nebo úspěšných zakázek, jež vzbudily ohlas také v zahraničí.

Například brněnský podnik EMPATE na fotovýstavě odhaluje své ikonické levitující schodiště, které realizoval pro pardubický zámek podle návrhu světově uznávaných architektů Evy Jiřičné a Petra Vágnera ze studia AI DESIGN. „Mnozí tehdy pochybovali, zda je vůbec možné nechat tuny kovu a skla létat. V naší dílně jsme ale věděli, že tohle není jen zakázka. Je to dialog mezi tradicí a budoucností. Každý z 34 skleněných stupňů a 8 podest v kombinaci s vysoce leštěnou nerezovou ocelí vytváří téměř neskutečnou iluzi lehkosti. Každý jednotlivý díl byl přitom ručně opracován do vysokého lesku,“ popisuje spolupráci svého týmu se slavným architektonickým duem Michal Šmidrkal, jednatel EMPATE, a.s. Jejich schodiště je uměleckým dílem v pravém slova smyslu. Zachycuje surovost kvalitní oceli, která se v precizně zpracované konstrukci proměňuje v jemnou pavučinovou strukturu a propojuje se s éterickou lehkostí skla.

Oproti tomu další brněnská firma ASN Plus prostřednictvím jejich fotografie vizuálně popisuje příběh spoje dvou zcela odlišných světů. Na konkrétních příkladech toho, s jakými požadavky se na ně obrací zákazníci, vysvětluje jednatel této firmy Pavel Schiller přeměnu myšlenkového konceptu v hotový produkt: „Díky vývoji elektroniky na míru umíme pro zákazníka zajistit regulaci intenzity hoření ohně v krbu, takže uživateli postačí se jen usadit na gauč a prostřednictvím mobilní aplikace pohodlně ovládat svůj krb. Automatizovanou mikrofarmu, pro kterou jsme vyvinuli elektroniku na míru, dnes využívají špičkové restaurace k celoročnímu pěstování čerstvých bylinek a zeleniny. Systém sám řídí zavlažování, větrání a osvětlení, hlídá podmínky prostředí a data posílá do cloudu.“

Dnešní možnosti vývoje a tvorby na přání jsou téměř neomezené a otevřené výzvy zkrátka české subjekty baví.

Pořadatelem této putovní osvětové fotopřehlídky je v rámci společenské odpovědnosti PROMOLIGA® – komunikační agentura. Czech Industry Photo je realizováno bez státních a evropských dotací za podpory nadšenců, spolupracujících subjektů, asociací a partnerů, kteří v kreativní průmyslové osvětě spatřují důležitost a smysl. Více informací k této fotovýstavě, dalším zastávkám i doprovodným příběhům v online podobě lze nalézt na www.czechindustryphoto.com v českém a anglickém jazyce. 


CZECH INDUSTRY PHOTO

Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje zajímavé inovace českých univerzit, středních uměleckých škol, startupů a firem. Czech Industry Photo rovněž zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese ve výzkumu, vývoji, výrobě, řemeslném zpracování, průmyslovém designu či transferu energií. Tato vzdělávací přehlídka se představuje každým rokem veřejnosti zdarma v deseti městech Čech a Moravy v podobě putovní prezentace, kdy se mimo jiné snaží také probudit zájem mladé generace o technologické novinky, vědu a kreativní umělecké obory s cílem podpořit perspektivu jejich budoucího zaměstnání.


PROMOLIGA

PROMOLIGA® je komunikační agentura, která od roku 2015 poskytuje PR a marketingovou podporu inovátorům. „Pomáháme značkám růst a zvyšovat jejich tržní hodnotu - ONline i OFFline.”

 

Zdroj: PROMOLIGA® - PR agentura

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59539.

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