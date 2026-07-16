Od kariérní pauzy ke kyberbezpečnosti: Kyndryl podporuje ženy v Česku

Po kariérní pauze se Katarína Pořízková rozhodla změnit profesi ošetřovatelky zvířat v ZOO a vydat se novým směrem. Bez předchozí zkušeností v oblasti technologií se přihlásila do úvodního kurzu kyberbezpečnosti organizace Czechitas, který je podporovaný nadací Kyndryl Foundation, filantropickou organizací společnosti Kyndryl. Dnes Katarína pracuje jako analytička v Security Operations Center (SOC) v pražské technologické a konzultační společnosti zaměřené na kyberbezpečnost.
Katarína následně absolvovala také intenzivní tříměsíční program Digitální akademie od Czechitas, kde získala praktické zkušenosti a dovednosti potřebné pro práci v oblasti kyberbezpečnosti. Její příběh je součástí širšího trendu rekvalifikací v Česku, který pomáhá ženám přecházet do technologických profesí.
Během prvních 18 měsíců spolupráce s Kyndryl Foundation prošlo programy Czechitas více než 2500 žen, které dohromady absolvovaly téměř 42.000 hodin školení v oblasti kyberbezpečnosti. Nezisková organizace nabízí vzdělávání zaměřené na dvě profesní dráhy – analytik SOC a specialista informační bezpečnosti - a kombinuje technickou výuku s podporou při vstupu na pracovní trh.
"Uvědomila jsem si, že technologie nejsou jen pro úzkou skupinu lidí," říká Pořízková. "S ochotou učit se a správným vedením si člověk může vybudovat úplně novou kariéru."
Czechitas je jednou z neziskových organizací podporovaných nadací Kyndryl Foundation, která dnes oznámila příjemce grantů pro třetí rok svého globálního programu. Program se zaměřuje na podporu iniciativ rozvíjejících digitální dovednosti, po kterých je na trhu práce vysoká poptávka, a na propojování lidí s pracovními příležitostmi v oblasti kyberbezpečnosti a umělé inteligence.
Granty Kyndryl Foundation podporují projekty, které poskytují prakticky orientované vzdělávání, mentoring a podporu při přípravě na zaměstnání. Účastníky tak připravují na stáže i pracovní uplatnění.
"Ve třetím roce grantového programu Kyndryl Foundation se zaměřujeme na prohloubení dopadu našich aktivit a další rozvoj digitálních dovedností v komunitách, kde působíme," uvedla Una Pulizzi, prezidentka Kyndryl Foundation a globální ředitelka pro korporátní záležitosti společnosti Kyndryl. "Jsme hrdí, že můžeme pomáhat vytvářet nové příležitosti pro vstup do smysluplných kariér v oblasti kyberbezpečnosti a umělé inteligence."
Více informací o aktivitách Kyndryl Foundation a jejím úsilí řešit globální nedostatek odborníků v oblasti kyberbezpečnosti a AI naleznete na www.kyndryl.org.
Zdroj: Barbora Janotová